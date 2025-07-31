60歲婦女屙嘔求醫胃檢驚現「一級致癌物」，5年不換筷子成隱形殺手

慳家慳出病！內地一名婦女因為上吐下瀉而求醫，驚揭胃部藏大量惡菌，堪稱是「一級致癌物」，而成因竟然與一個生活習慣有關。

綜合內媒報道，中國鄭州一名60歲女子近日因持續嘔吐、腹瀉求醫，檢查結果驚揭其胃部有大量黃曲霉菌。經醫生問診，發現患者平日生活節儉，竟每日使用同一雙木筷子，長達5年從無更換。醫生懷疑這正是致病元兇，所幸經及時治療，患者已康復出院。

木質餐具成隱形殺手

醫生強調，筷子本身是不會滋生黃曲霉菌，但長期使用的木質餐具，表面容易有食物渣滓殘留，在潮濕環境下容易發霉，容易產生毒素。而該名患者使用的木筷子長達5年未更換，筷子表面已出現明顯霉斑。

黃曲霉毒可經呼吸而感染 存藏肝腎致癌

本港食安中心指，黃曲霉毒素泛指一些由真菌產生的毒素，廣泛存在於農作物及食物中，多見於熱帶地區。濕度高、溫度高的環境，加上發展中國家的農作物在收成後沒有作適當的處理和貯存，往往令花生、玉米、穀物、棉籽、木本堅果、部分香料等農作物受到污染。另一方面，當乳牛吃了受黃曲霉毒素B1和B2污染的飼料後，毒素會分別轉化為毒性較小的黃曲霉毒素M1和M2，主要存在於乳汁中，部分積存在肝臟和腎臟中。

黃曲霉毒素可引致動物及人類產生急性及慢性中毒，包括急性肝臟受損、肝硬化及肝癌。目前，國際癌症研究機構已把所有天然存在的黃曲霉毒素列為「一級致癌物」。黃曲霉毒素對本來帶有乙型或丙型肝炎病毒的人，更容易在其體內誘發癌症。

人類主要是經進食受污染食物而攝取到黃曲霉毒素。雖然也可能透過呼吸而吸入這種霉菌，從工作環境而吸入這種霉菌的情況則不常見。若長期從花生、穀物及一些高風險食物，攝取少量的黃曲霉毒素而引發之慢性毒害較令人關注。

1毫克黃曲霉素已可致癌

根據亞洲癌症研究基金會有限公司的資料，黃曲霉素的毒性是砒霜的68倍，氰化鉀的10倍，對肝臟組織破壞極強，1毫克的份量已可致癌，20毫克更可致命。當中，黃曲霉素較常出現在以下4類物件或食物中：

1. 沒洗乾淨的砧板、筷子

若砧板、筷子沒有及時清洗乾淨，上面殘留的食物殘渣和水分就會成為微生物良好的培養基地。

若砧板、筷子（特別是木製的）已經出現明顯的霉斑，最好換新的。

2. 發苦的堅果

若吃到有苦味瓜子等堅果，這時候一定要趕緊吐掉，並漱口。

因為這種苦味正是黃曲霉素的化身，就算攝入少量也易增加患肝癌風險。

3. 劣質芝麻醬、花生醬

有些商家為降低成本，用糠芝麻、癟花生、變質的芝麻或花生等製作醬料。

變質的芝麻或花生中可能含有黃曲霉毒素，而經過加工之後，它們會更難被識別。

4. 牛奶

牛奶是人類食物鏈中主要的黃曲霉毒素來源之一。

當乳牛吃了受黃曲霉毒素B1及B2污染的飼料，毒素會分別轉化為毒性較小的黃曲霉毒素M1和M2，主要存在於乳汁中，部分積存在肝臟和腎臟中。

黃曲霉毒素M1和B1可同時在牛奶中存在，但前者的含量是後者的10倍。

考慮到食用量及易受影響的人口等因素，從公眾健康的角度來說，經牛奶攝入黃曲霉毒素M1一向比攝入其他黃曲霉毒素更受關注。

資料來源：亞洲癌症研究基金會有限公司

選購

向衞生可靠和信譽良好的零售商購買食物。

留意食物是否存放在陰涼的環境內。

如發現食品包裝不清潔、已打開或破損，便不要購買該食品。

貯存

保持環境乾爽、清涼（溫度最好在攝氏20度以下，相對濕度在80%以下）

避免陽光直接照射

留意食品的保質期

避免囤積過量食品

食用

在指定「此日期前最佳」的時間內進食有關食品。

食物如看似霉壞、潮濕、皺皮或變色，便應棄掉。

資料來源：食物安全中心

木筷子忌1洗法 恐磨損發霉藏菌

不銹鋼餐具容易清洗，但家中多使用木餐具就要留意清洗方法。台灣長庚醫院腎臟科醫生顏宗海提醒清洗筷子時，避免整把搓洗，會容易磨損，尤其是竹筷子或木筷子，磨損的地方容易導致細菌殘留，加速發霉機會。顏宗海建議，應該將筷子一根一根分開洗，減少磨損，並用洗潔精和水清潔，洗乾淨後要盡快擦乾或晾乾，避免發霉。另建議使用除不銹鋼餐具外其他材質的餐具，應因應損耗情況每3至6個月就更換一次。

木筷子正確清洗3大步驟

1. 將筷子一根一根分開洗

2. 用洗潔精和水徹底清潔

3. 盡快擦乾或晾乾

資料來源：長庚醫院腎臟科醫生顏宗海

選購筷子3大安全貼士

過往內蒙古自治區消委會曾檢測20款筷子，包括竹木筷子、仿瓷筷子、不銹鋼筷子及合金筷子等4種材質，發現部分仿瓷筷子、合金筷子有化學物殘留、釋出甲醛及色素等問題，至於以不銹鋼筷子整體質量較好。

1. 忌買塗彩漆筷子

塗料中的鉛及苯等致癌物

使用磨損時會脫落

隨食物進入人體，嚴重危害健康

2. 首選竹筷

☑無毒無害，非常環保

✖竹木筷子不易清洗、吸水性、吸附性強，易殘留清潔劑，滋生微生物

✩須經常消毒，避免發霉、長毛

✩要定期更換

3. 發霉變形忌用

✖不可繼續使用或已過保質期

．出現非木色斑點=發霉變質

．潮濕、彎曲、變形=受潮或擱置時間太長

．如聞到有明顯酸味=污染

資料來源：內蒙古自治區消委會