肌肉拉傷或痠痛只差一條線︰判斷關鍵徵狀及PRICE急救技巧

這個星期一直為參加HYROX的運動人維修著他們的臀、膝、腿，彷彿他們去了的是打仗而不是參與運動。

運動中拉傷的多半是大腿後肌，而這此肌肉拉傷的時候常常發生在一瞬間！

大家是不是都有這樣的經驗，平常的慢跑時，某一個跨步的動作，大腿後側突然抽搐一下，又或許只是按著訓練日程來一段衝刺，訓練後覺得大腿後側有一股刺痛感；瑜珈課時，嘗試新的伸展動作，結果就拉傷了………

拉傷後每個人的恢復情況與組織受傷的程度有關，恢復期短約兩週，長則兩個月；而多數人都以為不痛了就表示拉傷已經恢復，然而，一旦開始運動後，又發現上次拉傷的部位怎麼又開始感到疼痛，才發現原來是上次的拉傷根本還沒痊癒。

肌肉拉傷分為三種

1.輕微拉傷：肌肉些微撕裂伴隨些許疼痛。

2.中度拉傷：部分肌纖維斷裂組織有出血的情形，同時有腫脹、發炎等反應。

3.重度拉傷：肌纖維完全斷裂也無法使力，常發生在肌肉、肌鍵交滙處。

以HYROX的運動強度來說，那些100次屈膝投擲、100次拉重物，還要跑10K的距離，沒有足夠的高強度訓練和強大的心肺功能，嚴重的肌肉痠痛是肯定會出現的問題。

判斷肌肉拉傷關鍵徵狀

突發式疼痛：運動或活動時突然感到刺痛或抽搐，這種痛感跟一般運動後的痠痛不同，會很明顯地影響到行動能力。

觸摸式灼痛：受傷的部位摸起來會特別敏感，輕輕碰觸就會感到疼痛，有時還會有明顯的腫脹現象。

發炎反應：受傷的部位會有點發熱、紅腫，碰觸時會特別敏感。嚴重的話可能會看到瘀青，更會逐漸增多，表示內部有些微出血的情況。

活動受限：傷處的肌肉變得繃緊，一些平常很簡單的動作也會感到吃力，活動範圍也會明顯受限。

運動後肌肉痠痛則只會有肌肉兩端的繃緊、活動時會出現緊張，但未必會受限。嚴重時會會接觸式的痠痛而非灼痛，也沒有發炎的跡象。

如屬肌肉拉傷，便需要進行PRICE。

PRICE 處理是一種急救方法，用於處理運動創傷或急性扭傷、拉傷等情況，主要目的是減少腫脹和疼痛，促進組織修復。 它包含了五個步驟：保護（Protection）、休息（Rest）、冰敷（Ice）、加壓（Compression）和承高（Elevation）。但千萬不要進行按摩、伸展，以免傷上加傷。

反之，嚴重肌肉痠痛的話也要在痛處進行冰敷，輕度按摩，一般的痠痛可以直接進行熱敷、冰水浸浴(詳見之前的分享)或暖水浴，休息及進食含豐富維他命B、C及多樣微元素的食物(海鮮如生蠔、甲殼類，牛黃酸的肉類)也是重要的一環。