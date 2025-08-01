肺腺癌｜33歲柯煒林確診肺腺癌四期，醫生拆解高風險因素與治療方案存活期比較

曾出演《濁水漂流》、Dear Jane《銀河修理員》MV男主角，現年33歲柯煒林（Will）於7月30日，公開自己確診肺腺癌4期的消息，將暫時停工休息。不少圈中好友留言鼓勵，期待他早日康復。很多人關心年紀輕輕便罹患肺腺癌的後續治療和成效。不少醫生曾解構各種治療方案及其存活率，而且提醒可以從手指透視患病徵兆。

高風險族群：吸煙者佔8成

根據臨床數據資料，本港臨床腫瘤科專科李宇聰醫生指出，約80%肺癌患者有吸煙習慣，包括傳統香煙、電子煙及加熱煙。又或者長期處於汽車廢氣空間、二手煙環境，或患有慢性肺部疾病者，患病風險會提升。同時曾接受胸部放射治療人士，過往肺部功能曾經受損，亦可能增加致癌機率。

ADC新型標靶藥有效延命

根據《新英倫醫學雜誌》研究顯示，第三代標靶藥的整體存活期中位數可達38.6個月，較傳統標靶藥長6.8個月，而第三代與傳統標靶藥的無惡化存活期分別是18.9個月和10.2個月，成效較顯著。近年推出的新型抗體藥物複合體（ADC）標靶藥，包括口服及針劑，針對特定基因突變腫瘤效果尤為顯著。對於無吸煙史的肺腺癌患者，有效率更高達90%。年輕患者可透過序貫使用不同標靶藥物，據臨床觀察，有部分患者存活期可延長至5至8年，甚至更長。

6成患者確診時已末期 早期無明顯先兆

有50-60%患者確診肺腺癌時可能已是晚期，且癌細胞有擴散跡象。若患上晚期肺腺癌，而無法進行任何治療，患者一般僅剩約4個月生存期。因為肺腺癌早期一般無明顯症狀。當出現久咳未癒，長達6星期身體出現不明咳嗽，應及早檢查，當出現肺積水等嚴重症狀時才求醫，多數已錯失治療良機。

手指藏早期肺癌先兆

肺癌發病初期毫無先兆，綜合不同醫生說法，可以透過手指看出端倪。肺癌患者的手指頭都有一個共同先兆：若十隻指頭變得又圓又大，醫學上稱為杵狀指（clubbing）。出現杵狀指有可能揭示身體暗藏心肺問題，當中最常見的原因是肺癌。不過，有部分杵狀指患者屬家族遺傳，不代表體內有任何隱疾。

柯煒林亦曾在社交平台發文，曾透露自己自24歲起有吸煙習慣。去年11月，他曾在Instagram發布一張拍下自己手掌的照片，當時從相片可見，疑似已經出現杵狀指的情況。加上參考他近半年的日常照片，亦可見他指甲情況與杵狀指相似。

去年疑似已經出現杵狀指。（IG@willallwailam）

去年疑似已經出現杵狀指。（IG@willallwailam）



一招自我檢測「杵狀指」

台灣胸腔外科醫生陳百璽亦曾分享「杵狀指」的自我檢測方法。首先是將兩隻食指第一節的指節彎曲，並靠在一起，再將指尖靠攏，此時觀察指間的空隙，正常情況下可看到狹長的菱形空隙，但假如手指間沒有菱形空隙，則代表出現「杵狀指」。

陳百璽亦提到另一個方法，將食指與眼睛呈平視觀察，一般而言，甲床與第一指節的角度約為150至160度，假如出現「杵狀指」，兩者的角度會變得較平，角度甚至超過180度。