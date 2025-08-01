明星健康｜洪卓立自爆聲音永久性勞損，長期依賴安眠藥影響神志不清

現年38歲的洪卓立（Ken）早年參加英皇新秀歌唱大賽獲得亞軍後入行，憑藉清新花美男外型深受歡迎，更以歌曲《彌敦道》迅速走紅。然而翌年他因爆肺併發肺積水，被迫停工休養近兩年，期間更屢次被誤傳死訊。近年洪卓立因身形暴脹至200磅，引發健康疑慮，日前他在IG與粉絲互動時，便透露自己有長期服食安眠藥的習慣，甚至出現神智不清的情形。

洪卓立在IG限時動態寫道：「喜歡聽故事的我，很久沒當樹窿。」引發粉絲熱烈回應，紛紛分享自身經歷。他不但親自回覆，更為他們解答工作、感情等問題，其中洪卓立透露自己的聲音已永久性勞損，「現在聲音可以說是永久性勞損，一直練習，不知道能回復多少」，但仍希望繼續唱歌，為觀眾帶來正能量。

當被問及「人生中有沒有一些令你覺得後悔的事？」時，洪卓立自爆自己當初因壓力大，失眠又失聲，而嘗試在醫生指引下食安眠藥，直至現在已產生依賴：

現在甚至吃了也睡不到，吃了安眠藥會神志不清，做出一些我都解釋不到的事情，試過早上看到一碗煮好的麵放在桌上，但是放太久吸乾了水的，就是煮完太累又走去睡覺。

因此，他奉勸大家要放鬆心情，切勿依賴食安眠藥。

與前年相比，洪卓立現時身形明顯消瘦不少。（IG@hungcl）

洪卓立日前在IG與粉絲互動。（IG@hungcl）

洪卓立透露自己的聲音已永久性勞損。（IG@hungcl）

洪卓立透露自己長期服食安眠藥，甚至出現神智不清。（IG@hungcl）

洪卓立表示沒有容貌焦慮。（IG@hungcl）

與前年相比，洪卓立現時身形明顯消瘦不少。（IG@hungcl）

開巡迴音樂會。（IG@hungcl）

與前年相比，洪卓立現時身形明顯消瘦不少。（IG@hungcl）

曾爆肺停工 身形暴脹至200磅

洪卓立曾因爆肺被迫停工近兩年。後來積極復工。2021年5月，他在內地拍戲時突然抽搐暈倒，更從高處跌落，昏迷超過十分鐘且口吐白沫。回港治療後，卻又突然消失半年，讓粉絲相當擔心。其後洪卓立交代健康狀況，指他的一邊聲帶肌肉彎曲，需要養聲。

前年他與劉沛蘅（Hillary）分手後首度公開露面時，其身形暴脹震驚不少網民，更被戲稱「肥到冇頸」。網民推測他因為情變，與劉沛蘅分手所以自暴自棄。而洪卓立之後在個人社交平台發文，解釋致肥原因是因為要增磅增肌，所以看起來像胖了很多，後來卻因腰傷而被迫停止重訓。

洪卓立飽受健康問題困擾。（IG@hungcl）

洪卓立於2021年5月底在內地拍戲時突然抽搐暈倒。

曾身形暴脹至200磅。

曾被指體型變化大，其肩膀嚴重下垂呈「Ａ字膊」。

增磅增肌後來卻因腰傷被迫停止重訓。（IG@hungcl）

前年洪卓立與劉沛蘅（Hillary）分手。

去年洪卓立曾成功減重，身形明顯消瘦不少。但早前上傳翻唱《千千闕歌》的影片時，又被指體型變化大，而且其肩膀嚴重下垂呈「A字膊」。不過他就曾表示沒有容貌焦慮：「如果不是當幕前，我應該會是個二三百磅的超級肥佬，因為我實在太喜歡吃東西。」

點撃下圖觀看洪卓立昔日花美男照：