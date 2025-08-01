凍齡丨劉浩龍激減40磅變身健碩身材，樂壇天后前男友贏得網民讚賞「看不出48歲」

97年曾奪「新秀」冠軍，現年48歲的劉浩龍（師兄）儘管已入行30年，雖然亦曾有多首經典金曲，但始終「紅歌不紅人」，當中最受人觸目莫過於與天后容祖兒的一段戀情。近日，正忙於內地巡迴演唱會的他，卻因台上Fit爆身型而受到關注，有網民更大讚他「比年輕時更靚仔」。

劉浩龍日前在珠海橫琴舉行《劉浩龍「思覺失調20」巡迴演唱會》，期間大唱多首經典作品，當唱到《蒙面超人龍騎》主題曲《衝出去》時，更掀起全晚高潮。有不少在場粉絲其後將相關片段上載網上，引起熱議，除了有人替師兄「紅歌不紅人」不值外，有人亦留意到已經48歲的師兄，身材仍然相當健碩Fit爆。

片段中，只穿背心的師兄大曬麒麟臂，狀態極佳，凍齡的外表亦與初出道分別不大。不少網民紛紛留言大讚：「看不出來48歲」、「雖然有眼袋 但都很年輕」、「比年輕時更靚仔」。

48歲的劉浩龍，出道時因聲線與陳奕迅相似而為人認識，而他最為人津津樂道的莫過於與天后容祖兒的一段戀情，倆人拍拖6年，有傳因敵不過女尊男卑，最終分手收場。

劉浩龍於1997年奪「新秀」冠軍入行。(影片截圖)

不過，入行多年，劉浩龍演唱事業一直發展平平。(IG圖)

劉浩龍最為人津津樂道的莫過於與天后容祖兒的一段戀情。

劉浩龍（師兄）日前在珠海橫琴舉行《劉浩龍「思覺失調20」巡迴演唱會》，其凍齡外表引起了網民熱議。(影片截圖)

只穿背心的師兄大曬麒麟臂，狀態極佳，凍齡的外表亦與初出道分別不大。(影片截圖)

劉浩龍（師兄）事後亦有於IG回應網民的讚美。(IG圖)

用地獄操肌減肥餐單 曾7個月時間激減40磅

劉浩龍體重最高曾達180磅，常被人叫「肥龍」，不過後來因為工作需要，曾經以7個月時間便激減40磅，他更大方分享減肥餐單及方法。

連續6天只吃雞胸肉和蛋白，到第7天，每隔1個小時食1碗白飯和蕃薯。

戒油鹽，並只食4種食物：包括有葉的菜、雞胸肉、魚及雞蛋。

每早要吃6隻蛋白，其中兩隻要連蛋黃一起食。

另外，劉浩龍每日跑步8公里，再做1.5小時的負重運動，每星期到健身房鍛鍊肌肉，進行掌上壓、Sit Up、舉重等運動，曾成功挑戰舉起150磅啞鈴。當時用了3個月時間，便成功達標減掉約30磅。如果計到現在，約7個月共減40磅。

48歲的劉浩龍外表仍然相當年青。(IG圖)

劉浩龍體重最高達180磅，常被人叫肥龍，不過後來因為工作需要，曾經以7個月時間便激減40磅。(IG圖)

劉浩龍經常到健身舫鍛鍊肌肉。(IG圖)