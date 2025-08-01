基孔肯雅熱︱廣東省約6,100宗基孔肯雅熱確診，港輸入個案風險升高

基孔肯雅熱︱炎夏蚊患嚴重，要注意防蚊！廣東省近日爆發「基孔肯雅熱」疫情，確診人數已急升至逾6100宗，當中9成來自佛山順德。衞生防護中心指，若現輸入個案，本港本地傳播風險偏高；歐家榮亦表示本港或有局部本地傳播，呼籲市民做好防護措施。

衞生防護中心傳染病病處主任歐家榮曾在港台節目《千禧年代》時表示，蚊傳病「基孔肯亞熱」今年分別在多地爆發，全球今年已錄得約22萬宗確診個案，主要來自位於南美、印度洋島國等地區。據衛生署了解，目前，廣東省共錄得約6100宗，當中9成來自佛山順德。

佛山醫院病房加設蚊帳。（影片截圖）

食環署人員在各區進行防蚊滅蚊工作。（政府新聞圖）

食環署呼籲市民加強防蚊。（政府新聞圖）

本港本地傳播風險高

除廣東省外，澳門及深圳亦先後錄得基孔肯雅熱病例；而本港則未有確診個案。但歐家榮認為，由於基孔肯雅熱潛伏期短，傳播能力強，亦容易出現第二代及第三代傳播。加上香港天氣現時炎熱有利蚊子滋生，港人又喜歡外遊，中港兩地人員往來頻繁，因此香港出現輸入個案的風險相當大。一旦本地的白紋伊蚊叮咬輸入個案後再叮咬其他人，有中至高風險會造成本地局部地區傳播：

如果有患者感染，身體發燒期間血液裡病毒量是很高，只要被本地蚊針咬後，蚊帶有病毒就很快傳開，傳播能力比登革熱更大。

變為風土病機率極低

但歐家榮強調，基孔肯雅熱是法定需要呈報的傳染病，衛生防護中心已採取早發現、早控制策略，例如會先隔離懷疑個案，安排在無蚊環境下接受治療及進行檢測，並向其查詢曾到過甚麼地方後通知食環署，在有關地點周遭250米範圍內大規模滅蚊，相信基孔肯亞熱變為風土病的機率極低。

而且，基孔肯雅熱不會人傳人，市民毋須恐慌，最重要是防蚊。歐家榮指，衛生署已在香港各陸路口岸加強宣傳教育，同時建議全港醫生及醫院留意可疑個案。若果病人有外遊，又有發燒、皮疹、關節痛等懷疑感染基孔肯雅熱病徵，應第一時間轉介到醫院檢測和治療。

同場加映：基孔肯雅熱5大感染症狀

感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受傳媒訪問時表示，基孔肯雅熱傳播媒介為白紋伊蚊（Aedes albopictus）或者埃及伊蚊（Aedes aegypti），不會直接人傳人，但感染者若被蚊叮咬，蚊蟲可再傳播病毒給他人。患者感染症狀主要有5大方面，包括高燒、嚴重關節痛（可持續數週至數月）、皮疹、肌肉痛、頭痛等。約30%-40%患者可能出現持續數月甚至數年的關節疼痛或僵硬，影響生活質量。

衛生署教7招防蚊

衞生防護中心總監徐樂堅醫生稱，本港常見的白紋伊蚊亦可以傳播基孔肯雅熱。基孔肯雅熱的輸入個案如在傳染期被蚊子叮咬，有機會導致本地傳播。如控蚊成效不足，更有爆發的風險。因此，市民不應掉以輕心，控蚊工作至關重要，包括防止蚊子滋生及避免被蚊叮。不論在本地或外遊時，應時刻注意防蚊控蚊及採取個人保護措施，還提醒市民如從受基孔肯雅熱影響地區回港，應在14日內持續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

7招防蚊措施

1. 徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞。

2. 每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵。

3. 汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內。

4. 栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟。

5. 在雨季前把凹凸不平的地面填平。

6. 避免在叢林逗留。

7. 戶外活動期間，做好個人保護措施，穿著淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。



資料來源：衞生防護中心