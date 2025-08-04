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旺角洗衣街奪命火警，疑電風扇起火釀一家四口3死1傷
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旺角洗衣街奪命火警，疑電風扇起火釀一家四口3死1傷

健康解「迷」
健康解「迷」

　　旺角洗衣街某住宅單位於上月31日，發生奪命火警。警方接報指，洗衣街111至121號一大廈某單位冷氣機冒煙，大廈內有位置起火。消防到場救出4名傷者，其中1名老婦被送醫治理，另外3名男子陷入昏迷，送醫搶救惜不治身亡；據悉4人為家人關係。警方事後調查推斷，相信火警是由電風扇引起。

 

　　奪命火警發生於7月31日，晚上約11時13分，警方收到多名市民報案，指旺角洗衣街111至121號建煌華廈一個單位懷疑冷氣機冒煙起火。消防趕到現場開喉灌救，並先在起火單位窗邊救出一名75歲老婦，意識清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理；及後在單位的廚房及廁所救出一名50多歲男子、一名80歲老翁，以及一名6歲男童。3人俱陷入昏迷，被送廣華醫院搶救，惜至周五凌晨約1時，3人相繼不治。

 

　　另據現場消息指，消防還從大廈內發現兩隻成年寵物貓，分別是一隻摺耳貓和一隻英國短毛貓，同告死亡，由愛護動物協會人員處理善後。火警中共約48名住客由消防人員協助疏散到安全位置。

 

奪命火警︱旺角洗衣街住宅單位疑電風扇起火 一家四口3死1傷

奪命火警︱旺角洗衣街住宅單位疑電風扇起火 一家四口3死1傷

奪命火警︱旺角洗衣街住宅單位疑電風扇起火 一家四口3死1傷

奪命火警︱旺角洗衣街住宅單位疑電風扇起火 一家四口3死1傷

奪命火警︱旺角洗衣街住宅單位疑電風扇起火 一家四口3死1傷

奪命火警︱旺角洗衣街住宅單位疑電風扇起火 一家四口3死1傷

奪命火警︱旺角洗衣街住宅單位疑電風扇起火 一家四口3死1傷

奪命火警︱旺角洗衣街住宅單位疑電風扇起火 一家四口3死1傷

 

疑單位內電風扇起火

 

　　據報，火警中被救出的4人為家人關係，但未知具體身份；起火原因有待調查。消息指，起初懷疑是冷氣機起火，但警方事後調查推斷，相信是由電風扇引起。

 

　　大廈看更在火警翌日向傳媒表示，31日當天看見起火單位男住客購入一把新風扇：「噚晚買就即刻火燭啦！」，並指當時男住客稱風扇是要用來吹乾衣服；暫未知起火風扇是否為該新購的風扇。

 

轉載自晴報

 

Tags:#旺角#網絡熱話#建煌華廈#健康#風扇#火警#家居安全#愛護動物協會
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