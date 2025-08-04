代糖抗癌新突破：甜菊葉與益生菌共同發酵，精準對抗胰臟癌

日本廣島大學最新研究發現，甜菊葉經過特殊發酵處理後，竟能有效殺死胰腺癌細胞，且不會傷害正常腎臟細胞。

綜合外媒報道，廣島大學發表一項突破性發現為癌症治療帶來新希望，研究成果已發表於國際知名期刊《國際分子科學雜誌》。廣島大學益生菌預防醫學系副教授Narandalai Danshiitsoodol表示，胰腺癌極具侵襲性，容易轉移，對現有療法如手術、放療和化療都有很強的抗性。

甜菊葉+益生菌可激活抗癌成分 不傷正常細胞

綜合本港食安中心、國際及各國食物安全當局資料顯示，甜菊醇糖苷是最天然的代糖，對人體無害亦不會致癌。研究人員將甜菊葉提取物與從香蕉葉中分離出的植物乳桿菌SN13T菌株（又稱益生菌）共同發酵，意外發現這個過程能將甜菊葉中的綠原酸轉化為一種名為「綠原酸甲酯」（CAME）的新物質。實驗證實，這種提取物可以精準對抗胰腺癌細胞，在不傷害腎臟的情況下有效抗癌，換言之，這項研究開發一種天然抗腫瘤藥物。

全球胰腺癌治療新突破

研究團隊提到，胰腺癌素有「癌王」之稱，5年存活率不到10%，且現有治療效果有限。研究團隊表示，接下來將進行白老鼠實驗，進一步驗證這種發酵提取物在活體內的抗癌效果。

胰臟癌症狀｜胰臟癌3大先兆

胰臟癌初期症狀不明顯，但身體一些變化可能是癌前先兆，不容忽視。台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘表示，胰臟癌很「狡猾」，有時會以腹脹的症狀表現。一般來說，大概有90％的胰臟癌病患都會出現血糖上升的症狀，而根據國外研究指出，血糖異常上升可能在確診胰臟癌前1年半已出現，因胰臟腫瘤會導致血糖飄忽不定。

胰臟癌3大先兆



● 血糖上升

● 血脂降低

● 體溫升高

資料來源：台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘

此外，胰臟癌在診斷前可能會有體溫增加的情況，患者可能會出現長期低燒，甚至會出現脂肪棕化，即脂肪細胞被燃燒消耗掉；患者的膽固醇、三酸甘油酯會明顯下降。錢政弘醫生強調，體內的膽固醇無故驟降並非好事，有可能是腫瘤影響脂肪吸收能力，隨後會出現皮下脂肪和肌肉慢慢被消耗，患者會變得明顯消瘦猶如「皮包骨」的狀態。

胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

胰臟癌風險因素





性別



男性比女性有更高風險





種族



黑人的風險較高





抽煙



吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍





超重



超重的人有較大風險





飲食



長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌





糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險





化學品



長期接觸殺蟲劑後、石油或染料





慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因





遺傳性胰臟炎

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見





感染幽門螺旋桿菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍





資料來源：醫院管理局

胰臟癌丨7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

胰臟癌7大症狀

1. 腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

2. 突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

3. 厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

4. 黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

6. 發燒及發冷

7. 靜脈栓塞

資料來源：香港癌症基金會

胰臟癌因素｜8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

胰臟癌8大高危族群

1. 年紀大

2. 有家族癌症病史

3. 肥胖／缺乏運動者

4. 吸煙或酗酒者

5. 糖尿病

6. 胰臟結構異常者

7. 工作常接觸某些化學物質者

8. 反覆胰臟炎者



資料來源：台灣整合醫學科醫生方冠傑