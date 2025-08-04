女神護膚秘訣丨陳法拉素顏英國被野生捕獲，凍齡似少女但被指曬黑，曾教3招簡易護膚方法

近年積極進軍荷里活、現年43歲的女神陳法拉雖然已是2孩之母，但多年來外型都依然「索爆」。日前她在英國便被網民「野生捕獲」，素顏的法拉看上去十分年青，不過1原因卻引起其他網民質疑。

有網民近日於小紅書以「愛丁堡偶遇陳法拉」為標題，分享了在英國偶遇陳法拉的合照，更留言大讚素顏的法拉凍齡如少女：

「真人體態好少女，我在皇家一英里已經撞過她一次了，覺得這個人長相相似，但是真人看上去跟年齡不符，後來又去Scotland whisky experience買威士忌，然後一出門就撞到了，大膽追上去問一下，拿谷歌的圖片問這個是不是你，她直接就承認了，然後我又問了兩次『真是』？然後就合影，希望沒打擾到她」。

陳法拉與梁朝偉合拍Marvel大作《尚氣與十環幫傳奇》，成為進軍荷李活的里程碑。



已成功進軍荷李活的陳法拉首度擔正的Netflix電影《The Ballad of a Small Player》

素顏的陳法拉日前於倫敦被網民「野生捕獲」。

雖然已成為２孩之母，但法拉多年來身材依然苗條。

合照中可見法拉當日打扮十分簡單，上身穿上藍色長袖衫，下身則是白色長褲。而素顏的法拉當日皮膚則較平日深沉偏暗淡，因此有網民便質疑：「不能幫她美顏一下再發嗎？」但又網民則力撐法拉只是曬黑了，以這年年紀，狀態已經非常好。有份合照的網民亦回應指：

沒有任何修改和濾鏡和美顏，待會美顏了又有人說是AI生成。

陳法拉是2005年華姐亞軍，其第一任丈夫是「Neway大少」薛世恒，當時沒有公開結婚的消息，而2人最終在2013年分開。後來法拉離開TVB後，到美國修讀戲劇碩士課程，事業發展亦愈來愈好，除了成功躋身荷李活發展，與梁朝偉合拍Marvel大作《尚氣與十環幫傳奇》；又成功有新的戀情，與法籍老公於2019年成婚後，2年後又誕下愛女「小米妮」，組織3口之家，去年3月中再宣布細仔出世，湊成「好」字，變成一家四口。

陳法拉與法籍老公於2019年成婚。

2019年成婚後，法拉2年後又誕下愛女「小米妮」。

去年3月中法拉再宣布細仔出世，組成了四口之家。

3招保養秘訣

說起護膚心得，相信不少人都想知道「女神級」的法拉的美容秘訣，她早年亦大方分享簡易3招，當中提及防曬是非常重要的。

陳法拉指她的必備日常護膚品就是精華素：「可以滋潤皮膚以及變得光澤，容易吸收，而且細細支方便帶出街。」

注意防曬：法拉十分注意防曬，表示自己較易曬黑，出街一定帶遮，盡量會在有遮蔭下活動，這樣可減少出皺紋和色斑。

平衡工作壓力：法拉認為Treat yourself better，對自己好些。用好的護膚產品可令自己靚一點，提升自信。

陳法拉是2005年華姐亞軍。

陳法拉於《師奶兵團》的演出令人難忘。

陳法拉雖然已成為2孩之母，但多年來外型都依然「索爆」。