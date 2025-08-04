北上睇牙｜內地老翁一次過剝牙及種牙，離開診所數十分鐘吐血身亡

北上睇牙要注意！哈爾濱市一名77歲老翁，早前在當地牙科診所一次過拔除12隻牙齒，並種植6隻牙齒後，離開診所僅數十分鐘，便突然不適、吐血昏迷，最終搶救無效身亡。這事件引起公眾對口腔醫療安全及醫生操作規範的關注。相關部門已介入調查。

綜合內媒報道，死者女兒劉女士表示，其77歲父親本身患有高血壓、糖尿病、冠心病，並植入5個心臟支架，於7月17日在哈爾濱優諾口腔診所一次性拔除12隻牙齒及植入6隻牙齒，離開診所數十分鐘後，便出現不適症狀，曾有吐血情況，最終不治。而劉女士於父親進行手術前，曾告知醫生其父親患有多種疾病。

事發後，優諾口腔診所相關負責人表示，願意承擔相應責任，並配合進行死因鑑定。目前為老翁進行手術的兩名牙醫已被停診。哈爾濱市衛健部門已介入調查，相關部門正深入釐清事件。而此事件引起公眾關注，呼籲加強醫療監管，避免類似悲劇重演。

77歲翁一次過剝12隻牙兼種6牙後亡。（影片截圖）

家屬於手術前，曾告知醫生其父親患病。（影片截圖）

77歲翁一次過剝12隻牙兼種6牙後亡。（影片截圖）

相關部門正在調查處理此事。（影片截圖）

此事亦引發輿論熱議，內媒《極目新聞》評論指出，一次性拔除12隻牙齒並植入6隻牙齒，即便是20多歲的年輕人也難以承受，更何況是77歲高齡患者。若家屬說法屬實，診所對患有多種慢性病且裝有心臟支架的高齡患者，採取如此激進的治療方式，明顯違背基本醫學常識，其合理性與安全性令人高度質疑。從行業現狀來看，口腔醫療利潤可觀，部分機構存在過度追求經濟利益，而忽視醫療安全的傾向。有網民質疑該診所賺錢心切，反映出民眾對部分醫療機構背離職業操守、實施過度醫療行為的擔憂。

選擇牙科服務4大貼士

選擇牙科服務消委會建議



1. 查閱註冊牙醫名單

應光顧註冊牙醫，可於香港牙醫管理委員會的網頁查閱本地註冊牙醫名單。

委員會按法例為牙醫及牙齒衞生員進行註冊及規管。消費者如遇上懷疑有違反專業操守的情況，亦可向委員會投訴。

2. 療程前確認有否額外收費

選定牙醫後可主動詢問治療步驟及所需費用，同時亦需留意應診費、照X光費及藥費等是否屬分開收費的項目。

於療程前確認有沒有額外收費，療程後亦要保留所有收據及療程紀錄，以作憑據。

3. 內地監管與港有別

留意內地有關牙科服務的監管制度與香港有別。

內地口腔科專業的規管亦受國家、各省巿及地方的衞生健康委員會/衞生健康局的嚴格監管。如出現事故或糾紛，消費者可向內地衞生行政部門按機制作出投訴。

4. 養成護齒習慣