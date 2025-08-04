名人健康丨周星馳御用配角林子聰曾暴瘦引健康隱憂，復肥現身爆被騙失200萬粉絲

曾為周星馳御用配角、現年48歲綽號「肥仔聰」的林子聰，過去一直以肥胖身型而為人認識。因此，近年突然暴瘦不少的他，一度令外界擔心其健康是否有隱憂。對此，他近日便於抖音上載新片時作出回應，並透露數年前北上發展時因1事慘受騙。

林子聰過去曾於不少周星馳的電影中出現，包括《少林足球》、《功夫》及《長江7號》等，片中皆以肥胖身形示人。不知何故，他近年身材卻突然暴瘦，令人憂心他的健康是否有問題。而為了令大眾安心，近日林子聰便在抖音上載影片，片中只見林子聰身材已較之前胖了一些，看起來較之前健康。

林子聰又在片中分享北上發展受騙經歷，他指過去亦曾於抖音又另一帳號，但卻被無良公司騙走：

這次是我第二次進駐抖音，為甚麼我說第二次呢？之前刷到我的另外一個帳號，已經改成別人的名字了。大家都以為我賺了很多錢，把帳號給賣了，實際不是。

林子聰繼續苦呻，指自己因此「白做」一場，而且痛失200萬粉絲：

之前那個帳號都是我在口罩時期做的，當時的香港藝人是沒辦法用實名認證，我只能掛在他們的名下。我配合他們拍了很多視頻、直播、採訪，不到兩個月漲到200萬粉絲，後面發現我的帳號登不上。

林子聰過去曾於不少周星馳的電影中亮相，包括《少林足球》及《功夫》。

林子聰過去曾於不少周星馳的電影中亮相，包括《少林足球》及《功夫》。

林子聰於電影中皆以肥胖身形示人。

肥胖身型令林子聰有「肥仔聰」的綽號。

不過，林子聰近年被發現身材暴瘦不少。

不過，林子聰近年被發現身材暴瘦不少。

不過，林子聰近年被發現身材暴瘦不少。

站在王晶身旁，林子聰身型更見瘦削。

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

林子聰表示曾打算法律追討，不過卻發現非常廢時失事：

告他的人已經要排隊了，我還排得挺後的，就算告了也找不到人。算了！直接放棄了。

林子聰過去曾是周星馳電影班底之一，2012年與任職芭蕾舞導師的太太結婚後，倆口育有一子一女，不過林太當年誕下女兒時一度徘徊鬼門關，因血崩需要切子宮保命，囡囡亦因此早產，出世時只有手掌般大。

林子聰年青時曾任TVB編劇。

林子聰2012年與任職芭蕾舞導師的太太結婚後，倆口育有一子一女。

林子聰2012年與任職芭蕾舞導師的太太結婚後，倆口育有一子一女。

林子聰2012年與任職芭蕾舞導師的太太結婚後，倆口育有一子一女。

林子聰經常分享與子女的玩樂照。

林子聰經常分享與子女的玩樂照。

林子聰經常分享與子女的玩樂照。

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