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名人健康丨周星馳御用配角林子聰曾暴瘦引健康隱憂，復肥現身爆被騙失200萬粉絲
健康Tips

名人健康丨周星馳御用配角林子聰曾暴瘦引健康隱憂，復肥現身爆被騙失200萬粉絲

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾為周星馳御用配角、現年48歲綽號「肥仔聰」的林子聰，過去一直以肥胖身型而為人認識。因此，近年突然暴瘦不少的他，一度令外界擔心其健康是否有隱憂。對此，他近日便於抖音上載新片時作出回應，並透露數年前北上發展時因1事慘受騙。

 

　　林子聰過去曾於不少周星馳的電影中出現，包括《少林足球》、《功夫》及《長江7號》等，片中皆以肥胖身形示人。不知何故，他近年身材卻突然暴瘦，令人憂心他的健康是否有問題。而為了令大眾安心，近日林子聰便在抖音上載影片，片中只見林子聰身材已較之前胖了一些，看起來較之前健康。

 

　　林子聰又在片中分享北上發展受騙經歷，他指過去亦曾於抖音又另一帳號，但卻被無良公司騙走：

 

　　這次是我第二次進駐抖音，為甚麼我說第二次呢？之前刷到我的另外一個帳號，已經改成別人的名字了。大家都以為我賺了很多錢，把帳號給賣了，實際不是。

 

　　林子聰繼續苦呻，指自己因此「白做」一場，而且痛失200萬粉絲：

 

　　之前那個帳號都是我在口罩時期做的，當時的香港藝人是沒辦法用實名認證，我只能掛在他們的名下。我配合他們拍了很多視頻、直播、採訪，不到兩個月漲到200萬粉絲，後面發現我的帳號登不上。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

林子聰過去曾於不少周星馳的電影中亮相，包括《少林足球》及《功夫》。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

林子聰過去曾於不少周星馳的電影中亮相，包括《少林足球》及《功夫》。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

林子聰於電影中皆以肥胖身形示人。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

肥胖身型令林子聰有「肥仔聰」的綽號。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

不過，林子聰近年被發現身材暴瘦不少。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

不過，林子聰近年被發現身材暴瘦不少。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

不過，林子聰近年被發現身材暴瘦不少。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

站在王晶身旁，林子聰身型更見瘦削。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

近日林子聰於抖音上載新片時對身材作出回應，並透露數年前北上發展時因1原因慘受騙。

 

　　林子聰表示曾打算法律追討，不過卻發現非常廢時失事：

 

　　告他的人已經要排隊了，我還排得挺後的，就算告了也找不到人。算了！直接放棄了。

 

　　林子聰過去曾是周星馳電影班底之一，2012年與任職芭蕾舞導師的太太結婚後，倆口育有一子一女，不過林太當年誕下女兒時一度徘徊鬼門關，因血崩需要切子宮保命，囡囡亦因此早產，出世時只有手掌般大。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

林子聰年青時曾任TVB編劇。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

林子聰2012年與任職芭蕾舞導師的太太結婚後，倆口育有一子一女。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

林子聰2012年與任職芭蕾舞導師的太太結婚後，倆口育有一子一女。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

林子聰2012年與任職芭蕾舞導師的太太結婚後，倆口育有一子一女。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

林子聰經常分享與子女的玩樂照。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

林子聰經常分享與子女的玩樂照。

 

名人健康丨48歲周星馳御用配角近年暴瘦惹健康憂慮　罕見現身自爆北上發展慘受騙

林子聰經常分享與子女的玩樂照。

 

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Tags:#林子聰#香港#健康問題#口罩#肥胖#騙案#受騙
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