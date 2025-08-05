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預防基孔肯雅熱：消委會評測9款驅蚊劑獲5星滿分，含避蚊胺防護力最強
健康Tips

預防基孔肯雅熱：消委會評測9款驅蚊劑獲5星滿分，含避蚊胺防護力最強

健康解「迷」
健康解「迷」

　　蚊傳病「基孔肯雅熱」在廣東地區大爆發，其中佛山病例已累計超過6000宗。本港亦錄得首宗外地輸入基孔肯雅熱個案，患者是一名12歲男童。衞生署衞生防護中心呼籲做好防蚊控蚊措施，減少基孔肯雅熱傳播。巿民出街的時候，可以選擇使用合適的驅蚊劑保護，防止被蚊叮咬，消委會實測25款巿面上驅蚊劑測試，供巿民參巧。

 

消委會實測25款驅蚊劑

 

　　消委會曾在《選擇》月刊第571期，對市面上25款驅蚊劑樣本進行實測比拼。測試參考世界衞生組織指引設計，以實驗室方法「arm-in-cage」由真人實測各樣本的驅蚊效能，採用了可傳播絲蟲病的致倦庫蚊和可傳播登革熱病毒的埃及伊蚊。

 

　　測試員在前臂皮膚塗搽驅蚊劑樣本，並記錄塗搽樣本後4個不同時點降落在前臂皮膚的蚊子數量，與完全沒有塗驅蚊劑情況下降落在前臂的蚊子數量比較。計算得出的百分率愈高，代表驅蚊效能愈好。

 

9款5星驅蚊劑推薦名單

 

　　根據測試結果，25款樣本中，有多達24款均能達到驅蚊效果；其中9款樣本更獲得5星滿分評價：

 

9款5星滿分驅蚊劑

 

含DEET的驅蚊膏

 

3M Ultrathon 驅蚊膏

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價錢：$55

總評：5星

 

含DEET的驅蚊噴霧／驅蚊液

 

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總評：5星

 

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總評：5星

 

萬寧 避蚊胺驅蚊蟲噴霧

產地：中國

價錢：$45

總評：5星

 

含Picaridin的驅蚊乳液

 

曼秀雷敦 低敏驅蚊乳液

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價錢：$98.9

總評：5星

 

含Picaridin的驅蚊噴霧／驅蚊液

 

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價錢：$85

總評：5星

 

Skin Technology Protect 20%長效防蚊液（無香精）

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價錢：$259

總評：5星

 

含IR3535的驅蚊噴霧／驅蚊液

 

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產地：香港

價錢：$108

總評：5星

 

含PMD的驅蚊噴霧

 

日本叮叮 全效版配方驅蚊防蟲噴霧

產地：香港

價錢：$55

總評：5星

 

含DEET：

3M Ultrathon 驅蚊膏

OFF! 歐護 防蚊液

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RID Antiseptic Repellent Tropical Strength Pump Spray 8 HR Protection

 

含Picaridin：

曼秀雷敦 低敏驅蚊乳液

OFF! 歐護 Picaridin防蚊液

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含IR3535：

驅蚊大師 滅菌驅蚊液

 

含PMD：

日本叮叮 全效版配方驅蚊防蟲噴霧

 

含1成分最有效驅蚊

 

　　另外，消委會測試驅蚊劑時檢視成分，有5款樣本標示含避蚊胺（DEET）、4款標示派卡瑞丁（Picaridin或Icaridin）、2款標示含丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）、3款標示含-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）、1款標示含雪松油（Cedar Oil）、2款標示含野紅茄提取物，以及8款聲稱「天然」或「草本」。成分拆解如下：

 

1. 避蚊胺（DEET）

 

　　消委會指出，在眾多成分中，DEET的驅蚊效能最高。測試其中1款標示含DEET的樣本，是全部25款樣本中唯一1款在所有時點的測試都沒有任何蚊子降落測試員前臂的皮膚，保護力最強。

 

　　不過，接觸過量或使用高濃度的DEET產品有機會引致皮疹、水泡及令皮膚和黏膜受刺激，尤其是對兒童對象。參考香港衛生防護中心建議，兒童應盡量使用較低濃度（上限10%）的DEET驅蚊劑，而6個月以下的嬰兒更不要使用。

 

2. 派卡瑞丁（Picaridin）

 

　　此成分幾乎無色無臭，使用在皮膚上不會感到黏膩，驅蚊效能同樣較高，亦較DEET不易刺激皮膚；惟有機會刺激眼睛。該成分是歐洲和澳州常見的驅蚊劑成分，西澳衛生部曾發出公告，不建議12個月以下兒童使用含派卡瑞丁的驅蚊劑。

 

3. 丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）

 

　　一種合成氨基酸，幾乎無色無味，但有機會刺激眼睛。美國疾控中心（CDC）曾表示IR3535不應用於2個月以下兒童；歐洲化學品管理局亦曾建議市民，針對3歲半以下兒童使用次數應限制在每日1次內。

 

4. 薄荷烷-3、8二醇（PMD）

 

　　又稱檸檬尤加利，通常提取自檸檬桉或尤加利樹的精油。美國CDC曾提醒市民，PMD有可能刺激眼睛及引發潛在皮膚過敏反應，故不建議3歲以下兒童使用含PMD或檸檬尤加利成分的驅蚊劑。

 

Tags:#基孔肯雅熱#消委會#登革熱#網絡熱話#驅蚊#蚊患#傳染
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