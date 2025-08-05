燙傷意外：譚仔熱水壺翻倒淋背，現役運動員背部大面積二級燙傷，憂影響職業發展【附燙傷處理方法教學】

天水圍一間譚仔雲南米線分店日前發生燙傷意外。一名19歲青年與友人在店內用餐時，因店員放置熱水壺時不慎傾倒，導致坐在自助熱水區後方的青年被熱水淋背及左手臂，造成二級燙傷，需送院治療。譚仔接受傳媒查詢時亦致歉，且表明已經就涉事分店的設計及整體工作流程做出調整和檢討。

燙傷意外｜熱水壺翻倒 青年背部大面積燙傷

據事主家屬日前（7月30日）在Threads發文指，事發於發文前5日的晚上，涉事男事主與友人在天水圍譚仔雲南米線用膳。當時店員將熱水壺放回自助斟水區時，疑因桌面不平致水壺傾側，滾水瞬間潑向背對該區的男事主，造成其背部大範圍及左手臂後側嚴重燙傷。從上傳的照片可見，傷者背部皮膚泛紅、部分表皮脫落，傷勢觸及真皮層。

事主背部明顯被燙傷，可見粉紅色真皮層。（Threads圖片）

事主背部明顯被燙傷，可見粉紅色真皮層。（Threads圖片）

涉事天水圍嘉湖商場譚仔雲南米線分店。（Openrice圖片）

燙傷意外｜家屬憂影響運動員生涯 拒提前出院

當時由同行學校老師報警，救護員到場後，將他送往天水圍醫院治理，經醫生診斷後，證實為二級燙傷。其家屬透露，男事主為現役運動員，擔心燙傷可能影響其職業發展。雖然醫生表示情況穩定可出院，但因清創時仍見組織液滲出，故家屬堅持留院觀察。警方暫將案件列作「意外受傷」處理。

燙傷意外｜譚仔：致以最深切的歉意及慰問

譚仔雲南米線向傳媒表示，已即時聯絡傷者家屬提供協助，並致以最深切的歉意及慰問。譚仔發言人亦表示，已透過公證行跟進事件，亦已敦促保險公司加快處理理賠程序，務求盡快達成妥善的賠償安排，將對顧客的影響降至最低。

意外後，譚仔表示有全面檢查分店設備，為免同類事件再發生，他們將採取多項改善措施，包括在自助斟水區加裝隔板、調整水壺的擺放位置以遠離用餐顧客; 同時對涉事分店員工進行再培訓，加強燙傷預防及處理指引。譚仔承諾會持續檢討及提升安全標準及服務水平，以避免同類事件再次發生。

工業意外︱灼傷分三級 傷及神經線或不覺痛

據本港醫務衞生局資料，一般而言灼傷根據嚴重程度可分為三級：

● 一級：皮膚表面受傷，發紅但沒有結泡，多見於曬傷

● 二級：傷及皮膚第二層，會起泡、流膿水、發紅、劇痛，有時表皮會脫落

● 三級：傷及皮膚最上面二層及底層部分組織，皮膚可能發白或焦黑。如果神經線遭到破壞，傷勢雖然重但卻不覺得劇烈疼痛。

如遇灼傷，建議先將傷者移離熱源，再用冷水淋洗灼傷部位5至10分鐘並解除傷患處的束縛。可以用清潔的濕布（絨毛類除外）覆蓋灼傷位置，並抬高灼傷肢體的末端，保持傷口衛生並將傷者送到醫院。

嚴重燒傷／燙傷處理方法

1. 將傷者移離熱源。

2. 檢查傷者的呼吸及脈搏。

3. 檢查傷者的受傷情況。

4. 降溫及處理傷口：用清水沖洗傷口，降低傷口溫度及減輕痛楚，跟著用消毒敷料遮蓋傷處。如為面部燒傷，可用布或三角繃帶覆蓋及包紮面部。在覆蓋前，必須先在布上眼口鼻位置剪孔。

5. 處理休克

6. 盡速將傷者送院。

資料來源：醫療輔助隊

工業意外︱燙傷處理方法

本港衞生署曾教燙傷的處理方法，冷敷時，要用毛巾包裹冰墊，敷約15分鐘便應拿掉，以免凍傷。

處理傷口小貼士

1. 用冷水浸或沖洗受傷部位最少10分鐘，以助降溫及減輕痛楚。

2. 勿用冰直接敷傷口，以免破壞細胞組織。

3. 由於受傷部位或會腫脹，應即除去束縛性物件，如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等。

4. 如衣服與傷口黏在一起，不要勉強除去黏在一起的衣服，以免撕破皮膚，增加受感染的危險。

5. 如有水泡，不要弄破，否則容易引致細菌感染。

6. 傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質，以免令傷口惡化。

7. 如要保護傷口，可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋，緊急時可用保鮮紙代替。

8. 勿用黏性敷料如棉花或膠布等直接包裹傷口，以免敷料與傷口黏在一起。

9. 上述方法可用於處理面積小及輕微的燒傷及燙傷。若燒傷及燙傷的情況嚴重，便應要盡快送傷者往醫院治理。



資料來源：衛生署

資料來源：揚子晚報