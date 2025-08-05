基孔肯雅熱丨佛山爆基孔肯雅熱病例，13歲患者全身出疹、發高燒、關節劇痛

廣東基孔肯雅熱感染個案持續上升，其中佛山累計病例已突破6000宗。本港發現首宗輸入個案，佛山三水區政府日前透過官方微信公眾號發布「基孔肯雅熱後遺症告知書」，以圖文方式詳述感染該疾病可能引致的後果。有確診患者自述，感染基孔肯雅熱後，全身出現皮疹，關節劇痛至難以行走。

據佛山三水區政府發文指出，基孔肯雅熱是經由伊蚊傳播的急性傳染病，目前無特效藥物可治療。感染者可能出現持續高燒（39℃以上）、嚴重關節疼痛及皮疹等症狀，部分患者更可能發展為慢性病痛或嚴重併發症，嚴重影響健康和生活質素。

基孔肯雅熱丨患者全身出疹、發高燒、關節劇痛

13歲患者小丁表示，數日前身上突然冒出大量紅疹，雖密密麻麻但並不瘙癢，本以為是吃了甚麼導致過敏，因此並不在意。但當天下午他便開始發燒，隨後家人立刻將他送到醫院，經檢查後他確診了基孔肯雅熱。

小丁稱家裡防護到位，紗窗是關緊的，陰暗的角落會噴殺蟲劑，積水也會用拖把拖掉，他懷疑自己晚飯後去公園散步被咬的，在患病期間他連續兩天發燒，但都只是低燒。

另一位患者洪小姐指出，最初只感覺到關節痛，翌日疼痛加劇至無法行走，當晚發燒便就醫，經抽血檢查後確診。

而患者梁先生表示，某晚至公園散步，沒有塗抹驅蚊劑，遭蚊叮咬兩天後出現症狀。他表示，發病頭兩天持續高燒達39.6℃，就醫確診後轉至隔離病房治療。他形容發燒、出疹伴隨關節疼痛，導致睡眠與飲食困難，手腳腫脹且皮膚變色，關節疼痛如同遭毆打般難受。經治療後狀況改善，待檢測陰性即可出院。

患者全身出疹。（三水發布）

醫院加設蚊帳。

展開大規模滅蚊行動。（三水發布）

基孔肯雅熱丨可導致長期關節疼痛

佛山市第二人民醫院感染科主治醫生彭揚惠表示，醫院目前收治的患者多屬輕症，出院時症狀多已緩解，僅少數患者可能殘留輕微關節疼痛。彭揚惠解釋，此病症引發的關節痛主要累及踝、指、腕等遠端小關節，也可累及膝、肩等大關節，疼痛隨運動加劇，關節僵硬會影響活動，因此急性期間需減少活動，盡量臥床休息。部分患者關節痛可能持續1至3個月，甚至長達18個月。

彭揚惠提醒，本身患有關節炎或有舊傷的患者更需注意後遺症，年長者可能出現乏力、關節腫痛等情況，後續可能會需要拄拐行走，應預防跌倒意外。

佛山累計病例逾6000宗，已於7月29日宣布啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應，並展開大規模滅蚊行動。三水區政府呼籲民眾：

家家戶戶點蚊香、掛蚊帳、裝紗窗 ——不要讓蚊子進你家，不要讓蚊子咬你！

——不要讓蚊子進你家，不要讓蚊子咬你！ 清積水、清垃圾 ——沒有積水沒有蚊蟲孳生，沒有蚊蟲就沒有基孔肯亞熱和登革熱的傳播！

——沒有積水沒有蚊蟲孳生，沒有蚊蟲就沒有基孔肯亞熱和登革熱的傳播！ 出門穿著淺色長袖衣褲，常噴塗防蚊液 ——保護好自己和家人不被叮咬！

——保護好自己和家人不被叮咬！ 全民行動滅蚊蟲——萬眾齊心滅疫情！

基孔肯雅熱丨本港現首宗輸入個案

本港現首宗輸入個案，衞生防護中心於8月2日表示，患者為12歲男童，曾與母親於上月17日至30日赴佛山順德區旅遊，上月30日返港。翌日發燒、出皮疹和輕微關節痛，遂向私家醫生求診。醫生向衞生署呈報個案，病人隨後獲轉介到基督教聯合醫院急症室，其血液樣本經核酸檢測呈陽性，屬確診個案。該男童居住於觀塘安達邨，同行母親無症狀，其他同住家人未前往疫區。

拆解基孔肯雅熱大爆發風險

感染及傳染病科專科醫生連慰慈曾接受訪問時表示，基孔肯雅熱在香港並非常見疾病，但偶有輸入性病例（由外地傳入）。此疾病從2009年起在香港是法定呈報傳染病，近十年案例全是輸入個案，患者大部份從東南亞回來，每年約零至11宗個案。而其傳播媒介則為白紋伊蚊（Aedes albopictus）或者埃及伊蚊（Aedes aegypti），不會直接人傳人，但感染者若被蚊叮咬，蚊蟲可再傳播病毒給他人。若本地蚊蟲叮咬感染者後，可能引發局部傳播風險，但大規模爆發的風險較低。

基孔肯雅熱丨5大感染症狀

連慰慈醫生同時指出，患者感染症狀主要有5大方面，包括高燒、嚴重關節痛（可持續數週至數月）、皮疹、肌肉痛、頭痛等。約30%-40%患者可能出現持續數月甚至數年的關節疼痛或僵硬，影響生活質量。

高燒

嚴重關節痛（可持續數周至數月）

皮疹

肌肉痛

頭痛

資料來源:感染及傳染病科專科醫生連慰慈

基孔肯雅熱丨3類高危者

不過，連慰慈指基孔肯雅熱致命率極低（<0.1%），但老年人、嬰兒或慢性病患者可能出現嚴重併發症，如腦膜炎、肝衰竭等。

老年人

嬰兒

慢性病患者

資料來源:感染及傳染病科專科醫生連慰慈

基孔肯雅熱丨無特效藥或疫苗

治療方面，連慰慈醫生表示此症無特效藥或疫苗，以支持性治療為主，如退燒藥、止痛藥。患者一般避免使用阿司匹林，以防增加出血風險。預防方面，連慰慈指目前主要靠防蚊，尤其到現有爆發的地方旅遊或公幹，若出現疑似症狀且近期曾到訪疫區，應盡快求醫。

9款5星驅蚊劑滿分安全名單：

消委會曾於不同零售店選購了25款常見驅蚊劑，包括5款標示含避蚊胺（DEET）、4分標示派卡瑞丁（Picaridin或Icaridin）、2款標示含丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）、3款標示含-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）、1款標示含雪松油（Cedar Oil）、2款標示含野紅茄提取物、以及8款聲稱「天然」或「草本」之樣本。每瓶售價由$18.9至$259不等，消委會主要針對各樣本的驅蚊效能作測試，同時審視聲稱成分對皮膚的影響。

測試結果發現，當中24款樣本均能達到驅蚊效果，但在表現上仍有頗大差異；此外有1款樣本的驅蚊能力欠佳，甚至所含成分更容易吸引蚊子靠近。為此，以下挑選出9款5星滿分安全名單，供大家參考：

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轉載自晴報