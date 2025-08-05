抑鬱症｜27歲女受連番打擊導致嚴重抑鬱，厭食症、胃萎縮，體重僅38.5磅

內地一名27歲女子「巧巧」自幼遭母親拋棄，與父親及弟弟相依為命。惟早前父親因晚期胃癌離世後，受到打擊的她患上抑鬱症，開始出現進食困難，最終演變為胃部嚴重萎縮，體重急跌後僅剩17.5公斤，積蓄更早已花光，故發文向大眾求助，並吐露一個極心酸的心願。

綜合內媒及《新湖南》報道，27歲巧巧自幼被母親遺棄，與父親相依為命，惟父親幾年前確診胃癌晚期，不幸離世。人生接連重創令巧巧患上嚴重抑鬱症，情緒長期壓抑，胃口極差，初時只是胃口不佳，後來只要稍有進食就腹脹噁心、體重持續下降，最終確診嚴重胃萎縮，胃黏膜幾乎完全喪失消化功能，體重亦由原來超過45公斤暴跌至僅剩17.5公斤，全身瘦骨嶙峋，甚至虛弱至說話都乏力，加上營養不足，全身亦出現腐爛及出血，如今只能靠藥物與營養液勉強維生。

內地一名27歲女子「巧巧」，自幼遭母親拋棄，與父親及弟弟相依為命。（抖音截圖）



惟早前父親因胃癌晚期離世後，受到打擊的她患上抑鬱症，開始出現進食困難，體重暴瘦。（抖音截圖）



巧巧於平台透露，失去父親後，她僅與弟弟相依為命，每日龐大的醫藥費及營養液開支，家庭經濟陷入困境。（抖音截圖）

巧巧於平台透露，失去父親後，她與僅剩的弟弟相依為命，面對每日龐大的醫藥費及營養液開支，多年積蓄已花光，亦借了許多外債，加上早前弟弟因病進行手術，家庭經濟已早陷入困境。她於影片中哽咽求助：「我想活下去！」又坦言失去父親後，如今最大心願，便是見一見幼時拋棄她的媽媽：

希望見到媽媽最後一面，我真的好痛苦、好煎熬、好難受、好想你啊。

影片發佈後，不少網民及公益組織都為她提供援助，鼓勵她不要放棄，盼望可以渡過難關：「希望大家可以幫幫她」、「加油不要放棄」。

3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

1.持續廣泛情緒低落

2.生活失去動力

3.經常感到疲倦

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪

與情緒受困者對話5大要點

1.放下手機，以示尊重

2.在安靜的地方深傾談

3.多聆聽，少說話

4.注意肢體語言，忌「翹手」，坐姿靠背後仰

5.適當給予回應及意見，切勿過分認同

資料來源：臨床心理學家 黃蔚澄博士

資料來源：新湖南、抖音@27歲五十多斤的小姑娘