【3分鐘熱炒股點評】阿里(09988)曾插3% 擬發零息可轉債抽水120億元 可趁低撈？ 溫鋼城：現水平可考慮 惟要留意….？
醫學通識 健康解「迷」

Art & Living 夢囈之上

一連三周自製走肉點心，首周推薦：鬆軟純素馬拉糕
食得有營
素食
健康好煮意

一連三周自製走肉點心，首周推薦：鬆軟純素馬拉糕

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　去茶樓，本是平常事。但是不是所有茶樓，都有素的點心的。假如沒有素點選擇的話，馬拉糕、布拉腸粉和流心奶黃包，或許是走肉朋友經常點選的食物。又或者，叫個小炒，請店員去肉去海鮮，然後，多點一盤燙青菜，可以說是平常去茶樓吃飯可行的選擇。因為這樣，踏進茶樓以前，都習慣查看菜單一下，萬一找到素粉粿之類的，確實眼前一亮，二話不說就會走進去。

 

　　每一次來到素點心選擇多的茶樓，都會把年月累積下來的心癮釋放出來。記憶中，吃過香甜清新的絲瓜湯包、香菜皮蛋腸粉，和香脆Q彈的鹹水角‥‥‥不用挑，不用篩選，想吃什麼，就勾什麼，對於選擇走肉的朋友來說，這份無負擔的選擇，是多麼賞心悅目。

 

　　不知道有多少人，曾經因為吃不到素點心，而試著跟網絡來做的呢？有段時間身在國外，跟唐人街有點距離，突然吃點心的心癮來襲，就想著能否自己來簡單的做一份？以馬拉糕為試點，試過好幾輪，終於成功的做出了心儀的素馬拉糕的味道。不要看這麼簡單的點心，要弄得好，還是逃不過功多藝熟的考驗的！

 

　　我將一連三星期，每周分享一道走肉點心食譜。

 

　　這周，我們有純素馬拉糕。

 

純素馬拉糕

 

一連三周自製走肉點心，首周推薦：鬆軟純素馬拉糕

 

2人份    預備時間：30分鐘    煮食時間：20分鐘  

 

材料：

全麥麵粉 3茶杯 / 酵母粉 2湯匙 / 蘇打粉 半茶匙

 

一連三周自製走肉點心，首周推薦：鬆軟純素馬拉糕

 

調味：

鹽 半茶匙 / 黑糖  4湯匙 / 椰奶粉 2湯匙

 

工具：

大沙律碗 / 湯匙 / 茶匙 / 茶杯 / 矽膠拌匙 / 牛油紙（烘焙紙）/ 蒸籠 / 蒸鍋

 

步驟：

1.全麥麵粉、酵母粉、蘇打粉、鹽、黑糖和椰奶粉，全部放進大沙律碗之中（如圖），攪拌均勻。

 

一連三周自製走肉點心，首周推薦：鬆軟純素馬拉糕

 

2.加入1.5茶杯的清水，攪拌均勻。

3.鋪一張牛油紙（烘焙紙）於蒸籠之中（如圖）。

 

一連三周自製走肉點心，首周推薦：鬆軟純素馬拉糕

 

4.倒入步驟2（如圖），置室內20分鐘。

 

一連三周自製走肉點心，首周推薦：鬆軟純素馬拉糕

 

5.蓋上蒸籠蓋，放步驟4於蒸鍋之中，再蓋上鍋蓋，以中火蒸20分鐘。

 

筆記：

1.蔬果全部要徹底洗淨。

2.每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#食譜#素食譜#素點心#純素#馬拉糕#麵粉#酵母粉#蘇打粉#黑糖#椰奶粉#蒸籠#蒸鍋
