高齡懷孕丨40歲戴夢夢IG傳喜訊：孕照曝光，曾打300針，分享陀B之路歷盡艱辛

童星出身、現年40歲的戴夢夢於2021年10月宣佈與圈外男友Kyle結婚，並於同年11月正式註冊成為夫婦。倆口轉眼便結婚3年半，戴夢夢在8月1日便在IG宣布造人成功，並大曬家居孕照，不過，箇中辛酸絕對不足為外人道。

造人成功

現年40歲的戴夢夢今日於IG宣布喜訊：

最近已有不少人問我身邊的朋友，我是否有BB了？可能見到我的相片長胖了，今天我想分享一件開心事給大家，我們終於由兩個人，變成三個人啦。這一刻，我真的好開心，也非常感恩上天賜給我們這份珍貴的禮物，這一路走來並不容易，經歷過無數次的努力與失敗，經歷過希望與失望，但我們一直沒有放棄，終於迎來這個奇蹟。

陀B之路歷盡艱辛

戴夢夢透露為了懷孕，曾打過300針，更以HASHTAG註明是「#IVF #IVF寶寶」，即以IVF試管嬰兒形式成功受孕。她又感謝專業又細心的醫生團隊：

每一個崗位的人都好緊要！這一路上，每一步、每一關都好需要你們的協助！真的「關關難過關關過」最後，很感恩大家陪伴著我們，一齊見證這份幸福的來臨。#我準備做媽媽啦#他準備做爸爸啦#願你平安健康成長#IVF #IVF寶寶 #新生命的來臨#打過三百針 #熟手技工 #媽媽的偉大#生仔真的不簡單 #蛇寶寶

40歲的戴夢夢仍然一臉童顏。(IG圖)

年40歲的戴夢夢於2021年10月宣佈與圈外男友Kyle結婚。(IG圖)

結婚3年半，戴夢夢近日在IG宣布造人成功，並大曬家居孕照。(IG圖)

醫生拆解生育技術IUI與IVF分別

香港中文大學醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺醫生接受訪問時表示，目前生育技術主要分開2類，相對簡單的有IUI，較複雜的有「試管嬰兒」（簡稱IVF）。兩者主要分別，在於前者在整個過程中，女方所承受風險會較低。相反，試管嬰兒則較複雜，因程序較多，入侵性亦較高，女方除了要打多些針之外，卵子成熟時亦需要做一個手術，將受刺激的卵子抽取出來，再於實驗室內與丈夫的精子結合，然後將已結合的胚胎直接放置宮腔內，讓女方受孕。

人工受孕｜試管嬰兒5大注意事項

據香港試管嬰兒中心資料，接受IVF治療的夫婦有5大注意事項：

1.超過45歲的女士接受試管嬰兒治療的受孕成功率較低，故需要使用第三代試管嬰兒技術增加活胎生產成功率。

2.只有合法結婚的不育夫婦才可以接受IVF療程，病人必須帶結婚證書正本到中心。

3.接受治療夫婦必須在醫學上、生理上或精神上沒有不適宜懷孕的情況。

4.夫婦必須已經完成充分的評估，而IVF是最合適的治療方法。

5.若評估檢查顯示病人卵巢的功能嚴重衰退，可能會被拒絕接受療程或建議接受捐卵。

資料來源:香港輔助生育中心

人工受孕｜可接受試管嬰兒療程6大情況

根據香港輔助生育中心資料，體外受精及胚胎移植（IVF），俗稱試管嬰兒，是一種有效治療不孕症的方法。IVF療程涉及從女士的卵巢中抽取卵子，讓精子和卵子在體外受精結合，培養成胚胎後再移植回女士的子宮內。

根據仁安生殖醫學中心的參考數據，在香港大約每6對夫婦，便有一對要面對不育煩惱，如夫婦有意找香港私家醫院或診所進行生育治療，每個體外受孕或稱試管嬰兒療程費用，介乎由8萬元至15萬元之間。而有6種人可接受試管嬰兒療程：

6種人可接受試管嬰兒療程

1.男士精子質素欠佳

2.女士輸卵管閉幕塞或受損

3.女士罹患嚴重子宮內膜異位症

4.所有不孕症包括不明原因的不孕，特別是已嘗試其他不孕治療但未能成功。

5.女士已屬生殖高齡或卵巢儲備低下，令懷孕時間變得緊迫。

6.夫婦有遺傳性基因病

資料來源:香港輔助生育中心

高齡懷孕丨拆解高齡孕婦懷孕7大風險

婦產科專科醫生方秀儀曾根據國際婦產科聯盟（FIGO）的定義，表示女性懷孕時年紀超過35歲，即為高齡產婦。

1. 胎兒染色體異常（如唐氏綜合症及其他染色體疾病）機率較高

2. 孕婦患上妊娠糖尿病的機率會隨孕婦年齡增長而上升

3. 高齡產婦罹患妊娠毒血症罹患率亦相對較高。

4. 胎島畸形的機率較高

5. 自然流產為高齡產婦最常見的懷孕風險之一

6. 早產、胎死腹中的風險亦較高。而且產後出血、難產、罹患妊娠毒血症、產婦死亡、死胎、新生兒死亡等發生的機率也隨之增加。

7. 進行剖腹生產私機率也會增加。

資料來源:婦產科專科醫生方秀儀

高齡懷孕丨這個歲數流產機率達8成

方秀儀醫生更表示，高齡孕婦會有較高流產風險，風險約於30歲後遞增。35歲孕婦流產機率約為20%，40歲孕婦流產機率約為40%，45歲孕婦流產機率增至80%。因此，她建議高齡夫婦在備孕前最好作詳細的產前檢查。

高齡懷孕丨常見5大產前檢查

1.建議高齡夫婦在備孕時進行詳細的產前檢查，提旱確認是否患有潛在的遺傳疾病。

2.唐氏綜合症篩查

早期唐氏綜合症綜合篩查，俗稱「度頸皮」，於懷孕11-14周進行，透過胎兒頸皮下透明層的厚度及血清測試，從而評估唐氏綜合症的風險機率。準確度為80到90%。

無創性胎兒基因產前篩查(NIPT)在懷孕10周起，透過抽取孕婦血液便能夠獲取胎兒的DNA，從而進行檢查胎兒的染色體。準確度達99%。

3.懷孕18-22周進行結構超音波，檢查胎兒的重要器官，例如:心臟、腦部等。

4.每次產檢測量血壓、小便蛋白，以及做妊娠毒血症的檢查。

5.懷孕26-28周期間做血糖測試以檢測妊娠糖尿病。

資料來源:婦產科專科醫生方秀儀