明星健康｜女神因病全面停工，疑遭公司虐打，撰文揭被騙200萬真相

趙露思丨內地「甜寵女神」、現年26歲的趙露思，去年因生病原因宣佈全面停工後，其暴瘦至38公斤需癱坐輪椅照更於網上廣泛流傳，當時曾有聲稱是她的好友爆料指，趙露思5年前曾遭經理人公司暴力虐打對待。她與公司的關係近日又再起風波，趙露思日前撰長文控訴，遭公司騙走逾200萬人民幣，更揚言：「我不幹了！」

趙露思於本月2日在微博控訴自己因生病時的停工，原本經紀公司曾承諾會「負責」，但結果公司的處理手法卻是以財務手段騙走她逾200萬人民幣，由她本人來賠錢。

因為意外生病只能被逼取消掉一部分品牌代言，減少拍攝壓力，口口聲聲說你們來負責我這次的意外生病，結果是我來賠錢。難道不用協商就可以從我工作室劃走錢？再騙我財務簽掉分單...205w已經給掉了，協商無果，之後還要接著再給嗎？

趙露思又暗示疑遭公司威脅，更揚言有退出幕前打算：

跟我說我可能要被封鎖最近不要有任何動態，就是解決嗎？我聊解約，你說你家人也有病。都說不容易，做演員一步一步到今天不容易，你們就是拿捏著我的不容易，容易的成為今天的你們....不用你們封殺我，我不幹了！

面對趙露思的怒控，其經理人公司銀河酷娛便發聲明表示深感震驚，除了指「公司一直在默默地承受巨大的壓力並盡最大努力地減少負面影響和降低損失」，更稱隨時歡迎與趙露思繼續溝通協商。另外聲明中更有疑似向趙的警告：

趙露思女士後續勿再通過在互聯網上發佈語焉不詳之內容的方式，引導公眾對相關事實產生錯誤的猜測....公眾人物需謹言慎行，任何不理智的行為都可能損害藝人本人的正面形象，更可能對合作方造成巨大的不利影響。

現年26歲的趙露思於內地有「甜寵女神」之稱。

現年26歲的趙露思於內地有「甜寵女神」之稱。

現年26歲的趙露思於內地有「甜寵女神」之稱。

現年26歲的趙露思於內地有「甜寵女神」之稱。

趙露思去年因生病原因宣佈全面停工。(網上圖片)

趙露思去年因生病原因宣佈全面停工。(網上圖片)

趙露思出現失語症狀，亦不能走路。（微博圖片）

銀河酷娛發表聲明後，趙露思亦第一時間轉發，並留言道：

這麼多股東的一個公司，有一個人給我發信息嗎.....拳頭永遠打在棉花上，然後靜靜的看著你發瘋。但絕對不會解決你上條微博的任何，私下又讓律師到處搜羅我的證據。

趙露思又坦言打官司是一件非常長久的事情：

也許我到約了都還沒打完，再加上作風和噁心的背後小動作，我會被熬死，我已經花了快10年的青春在這裡了，我不想再跟這些人再糾纏10年，每活一天我都珍惜。

8月3日下午，趙露思又突然開直播吸引逾3千萬人觀看，點讚一度破億，直播時，身穿居家服的她非常平靜表示她目前狀況挺好，並交代若果與公司問題一旦解決不果的打算：

這麼多年在這圈子賺了不少錢，還是有點積蓄，實在不行就想開個小麵館，人幹什麼不是一輩子。

轉載自晴報