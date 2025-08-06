抽濕機乾衣指南︱洗衫5小時快速乾透，3種抽濕機擺位吸濕技巧與消委會推薦8款高分抽濕機

本港持續受降雨天氣影響，天文台在至一星期內已發出3次黑雨警告！屋企洗完衣物晾極唔乾，好容易滋生霉菌，引發皮膚過敏等問題。知名家電廠針對這類潮濕情況，教大家使用抽濕機小秘訣，有助快速乾衣！

抽濕機3種擺位快速吸濕

Panasonic日本官網指出，若具備衣物乾燥功能的抽濕機，能有效降低衣物水分、縮短乾衣時間。在使用抽濕機乾衣時，最重要識得正確設置衣物與空間環境。首先，衣物之間不要堆疊太密，否則不但乾得慢，還會留下悶臭味；衣物之間應確保留有空隙，讓空氣能順利流通。接著使用抽濕機，有3種做法是最能提高除濕效率：

抽濕機乾衣3大做法高效除濕

1. 抽濕機建議放置在衣物下方，因為濕氣通常聚集在下層，這樣更能提高除濕效率。

2. 若空間不足，將抽濕機放在側面近距離處也能達到不錯效果。

3. 吹風方向最好與衣物保持一定距離（約40厘米），以免風力過強導致衣物移位。

至於家中沒有抽濕機的市民，不少會選擇開冷氣來取代抽濕機乾衣功能。其實，冷氣機若具備「衣物乾燥模式」，的確是理想替代方案；例如某些型號具備高風速除濕功能，可以同時提升室溫與風流強度，協助空氣中水分蒸發。

不過要留意，冷氣的出風口通常設於上方，所以衣物應掛在出風範圍內，並在下方搭配風扇或循環扇，增加對流效果以加快乾衣時間。

衣物之間應確保留有空隙，讓空氣能順利流通。（圖源：Panasonic日本官網）

抽濕機吹風方向與衣物保持約40厘米距離。（圖源：Panasonic日本官網）

晾牛仔褲建議反轉後「筒狀吊掛」。（圖源：Panasonic日本官網）

容易變形的針織衫建議使用平放網架晾乾。（圖源：Panasonic日本官網）

大毛巾可以兩端錯開掛起，形成「拱門型圍繞式」晾法。（圖源：Panasonic日本官網）

不同類型衣物掛法有講究

除了抽濕機擺位，不同衣物還有針對性掛法，可以提升布料乾燥速度：

● 布料厚實、口袋多的衣物：例如牛仔褲，建議反轉後「筒狀吊掛」，風力集中送至內層空間。

● 較易變形衣物：例如冷衫、針織衫，適合使用平放網架晾乾，再配合從下而上的直吹風，防止衣物拉長變形。

● 大型衣物：例如大條的毛巾，可以兩端錯開掛起，形成「拱門型圍繞式」晾法，確保中間有空氣通道，讓除濕機的熱風平均穿透整塊布料。

專家提醒，濕衣服若在5小時內仍未徹底乾透，細菌繁殖率就會大增。因此，室內乾衣要在5小時內完成，首要條件是控制空間濕度，最好降至50%以下；其次是保持空氣流通，可以用風扇配合對流；同時應避免將衣物晾在陰冷角落。

同場加映：消委會推薦8款高分抽濕機

消委會曾測試市面上10款抽濕機及4款二合一空氣淨化抽濕機，售價由$2099至$6080不等。其中有8款抽濕機在抽濕量、使用方便程度及寧靜程度上均有出色表現，獲得總評分4星或以上推薦。

獲得4.5星高評分的「三菱電機」和「LG」抽濕機，表現最為出色，兩款產品抽濕量較大，每日抽濕可達16至18升，惟售價亦相對較高，分別是$6080及$5690。至於最便宜的「小米」則獲得4星總評，每日抽濕11至14.4升，售價僅$2099，表現媲美$5,980的「日立牌」，追求CP值高的市民可以考慮入手！

消委會推薦8款高分抽濕機

三菱電機 MJ-E160HR-H

產品資料

售價：$6,080

類型：抽濕機

聲稱來源地：日本

量得每日抽濕量*：16.66升

能源效益級別：1級

估計每年所需電費：$209

總評：4.5星

LG MD16GQWEO

產品資料

售價：$5,690

類型：抽濕機

聲稱來源地：中國

量得每日抽濕量*：15.82升

能源效益級別：1級

估計每年所需電費：$194

總評：4.5星

東芝 RAD-Y3OOH

產品資料

售價：$4,780

類型：抽濕機

聲稱來源地：中國

量得每日抽濕量*：17.79升

能源效益級別：1級

估計每年所需電費：$260

總評：4星

日立牌 RD-290GX

產品資料

售價：$5,980

類型：抽濕機

聲稱來源地：台灣

量得每日抽濕量*：16.00升

能源效益級別：1級

估計每年所需電費：$233

總評：4星

飛利浦 DE5205／39

產品資料

售價：$4,888

類型：二合一空氣淨化抽濕機

聲稱來源地：中國

量得每日抽濕量*：13.28升

能源效益級別：1級

估計每年所需電費：$186

總評：4星

飛歌 PDA22WWX

產品資料

售價：$4,898

類型：二合一空氣淨化抽濕機

聲稱來源地：中國

量得每日抽濕量*：12.90升

能源效益級別：1級

估計每年所需電費：$190

總評：4星

小米 CSJO111DM

產品資料

售價：$2,099

類型：抽濕機

聲稱來源地：中國

量得每日抽濕量*：11.05升

能源效益級別：1級

估計每年所需電費：$173

總評：4星

開利 DC-19DA-X

產品資料

售價：$2,880

類型：抽濕機

聲稱來源地：中國

量得每日抽濕量*：12.26升

能源效益級別：1級

估計每年所需電費：$184

總評：4星

*機電署標準測試環境

資料來源：消委會

不當使用抽濕機恐釀火災

台灣電力公司亦有針對抽濕機的使用方法，發文提醒市民要注意避免一些做法，除了可能令除濕效果大打折扣，還有機率釀成火災！

1. 抽濕機勿放角落、衣櫃等狹窄空間使用

有些市民為不佔空間，會將抽濕機推到屋內角落、牆邊位置，甚至塞入衣櫃使用。台電對此表示，牆邊角落等地方空氣通常較不流通，如果將抽濕機放在這些地方抽濕，有可能導致除濕效果不佳，而且也會影響抽濕機散熱，阻礙進氣口抽氣。當抽源機機器過熱時，就會有引發事故的危險；更不可以將抽濕機放在衣櫃等狹窄密閉空間內進行除濕。

2. 抽濕機水滿溢出易短路走火

另外，台電還提醒，在開啟抽濕機前，要先檢查水箱是否已滿。如果抽濕機水箱的水太滿溢出，機體碰到水珠便會容易產生短路。加上若有老舊電線外露，當屋主不在家但抽濕機又長開，就很有可能因電線走火而釀成火災。

3. 設定最佳濕度防皮膚乾燥

最後，台電建議，善用抽濕機普遍設有的濕度設定功能。將抽濕機濕度設定在55%至65%左右，與人體舒適的濕度（約為60%）相近，這樣就算和抽濕機共處一室，也不會有皮膚乾燥的問題發生。」