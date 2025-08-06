明星健康｜馬賽談昔日艷照風波引發抑鬱，靠禪修走出陰霾

前TVB花旦馬賽日前接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目《快拍曼鏡頭》專訪，重提2014年艷照風波後的心路歷程。

艷照風波致抑鬱症 靠禪修走出陰霾

現年38歲的馬賽在節目中透露，2014年是她人生最低谷的時期。當年27歲的她因艷照風波，遭TVB雪藏，演藝事業全面停擺。面對排山倒海的負面評論，她患上抑鬱症：

當時出現失眠、手震等症狀，醫生診斷是抑鬱症。

她回憶，自己曾依賴藥物控制情緒，但發現「藥物反而讓我更恐懼」，最終透過禪修與信仰逐步康復。

打官司耗百萬一鋪清袋

為了維護尊嚴，當時馬賽不惜耗費逾百萬元打官司。長年訴訟讓她積蓄見底，心理壓力加上財政壓力，她體重暴跌至90磅以下，最終變賣房產離開香港。她形容那段日子「超級崩潰」，更成為她北上發展的關鍵原因。

古天樂當眾痛罵半小時 馬賽多年後才懂苦心

處於人生低谷時，馬賽透露發生了2件改變她的事。當時獲導演許鞍華致電邀約試鏡；二是在英國遊學期間，獲劉嘉玲透過樂易玲贈了她一番話：「是危是機，自己把握」，但當年只有二十餘歲的馬賽太年輕，未能領略得到：「我做唔到」。

另外一次在飯局遇上古天樂。她回憶，古天樂當時在10多人面前，嚴厲斥責她半小時，「質問我為甚麼要離開香港、為甚麼這麼軟弱」：

當時只覺得被打擊，完全不能理解。

馬賽坦言，經過多年沉澱才明白，古天樂是想「罵醒」她，不要以受害者心態面對挫折。

移居大灣區重新出發

近年定居大灣區的馬賽，因分享擺地攤影片再度受到關注。她表示已調整心態，準備好面對公眾，並希望外界聚焦她的新事業而非往事。

抑鬱症屬腦部疾病

對於抑鬱症，青山醫院精神健康學院指出，這是一種腦部疾病，患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。要有效醫治抑鬱症，最重要是減低生活中的壓力，以及促進大腦受損部位的修復。在這方面，心理治療及抗抑鬱藥都是有效方法。

5 大抑鬱症成因

1.遺傳因素

若果家族成員中有人曾經患上抑鬱症，其他成趴患抑鬱症的機會相對較高

2.生理因素

例如荷爾蒙轉變，甲狀腺分泌失調，或者更年期、睡眠狀況、中風、柏金遜症、酗酒、濫用藥物等

3.童年經歷

童年曾經歷創傷、身體或心理上的虐待，或在成長階段沒有學會面對困難的正面方法

4.心理因素

例如自我形象低落，完美主義等性格

5.環境因素

壓力及生活事件，例如有親人離世，感情問題，被解僱，出現財政困難，或者學業和工作壓力等；缺乏親友支援，經常獨處的人士較容易出現抑鬱。

抑鬱症｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

1.持續廣泛情緒低落

2.生活失去動力

3.經常感到疲倦

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪



