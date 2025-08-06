飛機細菌︱女子穿熱褲人字拖登機被塵蟎叮咬導致過敏！5大飛行NG穿搭減死亡風險

暑假去旅行，搭飛機都要避免著得太清涼呀！一名女子在搭飛機時因穿著熱褲兼踢拖，起飛後不久就感到大腿刺癢，一路狂抓引人側目；落機後求診皮膚科，檢查結果令她崩潰。

女網民在Facebook旅遊專頁上發文，分享自己日前搭乘飛機時的慘痛經歷。她表示，出發當天，高雄氣溫高達32度，她穿著牛仔超短褲、配人字拖鞋，瀟灑走進機艙露著腿歎冷氣。結果飛機剛起飛不久，她就感覺大腿後側有強烈的刺癢，開始不斷抓腿搔癢：

像被撒了跳跳糖，隔壁座阿姨看我狂抓腿，默默離我坐遠了些……

求醫皮膚科證實感染塵蟎過敏

下飛機後，她趕忙到皮膚科求診，醫生用棉花棒戳了兩下，皺眉頭表示搔癢位置是塵蟎造成的過敏，令女網民相當震驚，直呼是「老天爺給的震撼教育」：

現在我隨身包裏永遠塞著輕薄長褲，要聽姊姊血淚史的，下次登機前千萬別鐵齒啊！

網民有乜講

布面一定含有塵蟎，曾經遭遇經驗，癢到受不了

皮面是還好，現搭飛機穿長褲，帶小包酒精紙巾擦拭。

要先自行消毒殺菌才能穿短褲

也不能穿短袖，脖子也不能露出來碰到椅子

空服員揭飛行NG穿搭

其實，過去已有多名空中服務員於網上分享影片或文章，指出機艙座位並非定期清潔，可能留有細菌，故非常不建議乘客穿短褲/短裙登機。即睇搭機時不建議的5大NG穿著：

1. 高跟鞋

容易刺穿逃生滑梯，造成其漏氣或塌陷，讓快速逃生變成一場噩夢，部分空服人員或許會穿，但她們都經過專業培訓，在緊急疏散時能快速拖掉高跟鞋或靴子。

金屬配件、珠寶或大皮帶扣，也會導致同樣的情況。

2. 超短褲、裙

可能在緊急情況對自身造成危害，尤其是充氣坡道上滑下來，裸露的皮膚跟氣墊摩擦，會導致大腿擦傷，情況嚴重甚至會把皮磨掉。

3. 緊身衣物/瑜伽褲

航安專家Christine Negroni示警，大多數品牌生產的緊身衣是絲織品，一旦飛機起火，緊身褲可能就會融化在皮膚上，並導致嚴重燒傷。

4. 仿照空服員服裝

遇到緊急情況時，可能會導致嚴重的混亂情況。

5. 人字拖

CNN航空分析師Mary Schiavo就曾建議旅客避免穿著人字拖，因為一旦遇上需要逃生的情況，人字拖不但容易令人摔倒、跑不動，還有可能傷害其他機上乘客。

另外，人字拖難以為雙腳提供舒適度和支撐，尤其是長途旅行，而且容易傳出氣味。

在緊急情況下，人字拖也難以發揮保護雙腳作用。假如乘客需要在黑暗中下機，地板上可能有異物，人字拖並非最安全前往出口的穿搭。

有研究指出，乘客搭飛機時不應穿短褲、裙子或T恤的原因是容易從飛機座椅上感染細菌。對此，網紅空少Tommy Cimato就曾指出，機艙座位並非定期清潔，因此穿著短褲或短裙便會更容易接觸到細菌，不建議穿短褲。

不過，有空乘同行解釋，航空公司會確保飛機座椅保持衛生乾淨，所以不存在感染細菌說法；主要是一般航班溫度較低，所以衣著不應太過清涼。如果乘客覺得穿短褲、裙子或T恤才感到舒服，便沒有問題。

至於乘搭飛機時身穿任何緊身或對皮膚造成壓力的衣服，空姐Andrea Fischbach曾在受訪時分享，這類穿著有可能導致抽筋、腫脹，甚至在之後引起疼痛。另有專家稱，這種穿搭若遇上飛機意外，更可能增加死亡機率。

空姐Andrea Fischbach還建議，乘客除了要避免穿著高跟鞋、佩戴珠寶外，亦不建議穿著人字拖乘搭飛機；這些穿搭都有可能會被禁止登機，嚴重更會導致自身受傷。

同場加映：飛機上易染皮膚病

事實上，飛機上有不少衛生黑點。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，於航機上感染皮膚病情況時有發生，主因多為上一位乘客本身帶菌，如座位未經徹底消毒便讓下一位乘客使用，便有機會傳染。

陳醫生認為，最直接有效的方法是減少皮膚與座位直接接觸，避免穿熱褲或短裙固然是方法之一，但如果考慮到女士穿著品味或天氣情況，就坐前以毛氈或外套覆蓋座位亦可有效減少被感染機會。

飛機上最髒地方前五位排名

第1位 座椅後背托盤桌

第2位 座椅頭枕

第3位 椅背收納網袋

第4位 廁所門鎖

第5位 廁所

資料來源：《每日郵報》