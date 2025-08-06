袪濕湯水推薦 │ 赤小豆炒白扁豆助健脾袪濕

「一星期內多次下大雨，真的破紀錄。」Umi說。

「連連下雨，天氣潮濕。不少病人容易出現腹痛、腹瀉、痛經、關節疼痛、小便不利、下肢水腫等情況，這些都與脾不運化水濕有關。」我說。

「濕度高，我們要袪濕呢！」Umi說。

「還有近年來，天氣反常，例如今年全年氣溫都會偏高，如果不想生病，我們要在養生方面下些功夫。天氣過於炎熱，火性炎上，很多人會出現『熱氣』的情況，如口瘡、失眠等。」我說。

「既然『熱氣』，那麼吃生冷為何不可？」Umi說。

「我們的身體，不是一杯熱水，過熱就加冷水，把溫度降下來。絕對沒有這麼簡單。

究竟由進食到大小二便，當中在我們身體發生甚麼事呢？

我們進食，進口的一刻已經開始消化了，經牙齒咀嚼，通過胃氣的消化腐熟。水穀精微中化成清陽之氣，敷佈到上焦和表位，和五臟六腑。就好像大自然中的天空，晴朗的天空，我們就會精神爽利，頭腦清醒。一些濁氣濁水渣滓，通過大小二便排出體外，簡單來說就是這樣。」 我說。

「我還是未明白。」Umi說。

「因為脾胃不喜歡生冷啊！清陽之氣到了體表和臟腑，不但有溫煦作用，還有濡養作用。如果清陽不升，則會有頭暈眼花、視物不清、耳鳴耳聾、畏寒肢冷、困倦乏力、食不知味、沒胃口、大便爛等表現。

剛才提到胃要消化腐熟。要把食物腐熟，就要火，就要夠熱，我們應為陽氣，又或精準一點，胃陽。天氣炎熱，很多大開冷氣，吃冰冷食物，又喝冷飲，很易造成胃寒，胃陽不足，不能腐熟水穀，清陽如何上升呢？而且寒又生濕，濕上加濕，造成腹痛腹瀉、痛經、關節疼痛等。

津液濡養不足，即滋潤不夠，就好像沙漠，水份不足也感到乾燥，所以也會有『熱氣』的表現了。無論『熱氣』，或是虛寒的人士，都不應吃喝生冷的。」我說。

「原來如此。那麼飲食方面要留意甚麼？」Umi問。

「外在的濕熱環境，使得脾胃運化身體濕氣的負擔加重，脾不運濕。我們可以吃些袪濕的食物如粟米、赤小豆、炒白扁豆。粟米能健脾和胃、補虛損、除煩止渴、通利小便。赤小豆有利水除濕、和血排膿、消腫解毒的功用。炒白扁豆有健脾、化濕的功效。這些材料煲成袪濕湯水。不過最好加入腰果和合桃。腰果補腦養血，補腎，健脾，下逆氣，止久渴。合桃補腎固精、溫肺定喘、潤腸。兩者不但可補腎，又不怕太過袪濕傷陽氣。」我說。

「謝謝你。我不敢喝太多冷飲了。」Umi說。

「若天氣好，還要到戶外走走！」我提醒。

袪濕湯水

材料（4人分量）︰

赤小豆1兩、腰果1兩、炒白扁豆1兩、合桃1兩、粟米1 條、蜜棗2粒、生薑2片

製作方法︰

1. 粟米去皮切塊留鬚。

2. 所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火再煲1小時。

3. 最後加少許天然鹽。