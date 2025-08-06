歡迎回來

3歲男童病例證明：6個月頭針+磁療有效，中醫早期干預把握3-5歲神經可塑黃金期
養生Tips
針灸穴位

3歲男童病例證明：6個月頭針+磁療有效，中醫早期干預把握3-5歲神經可塑黃金期

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　天氣不似預期，黑雨連連，令很多原先已安排的活動突然更改，寶兒媽媽便是其中一人。

 

　　寶兒現年三歲半，是先天小黑人症的患者，一向步行脚踭踏地不能，近期更見日間精神疲累，晚間睡眠時鼻鼾聲震耳如雷，經檢查後發現原來患上睡眠窒息，夜醒15-20次不等，故令媽媽十分擔心。

 

　　寶兒學校原本安排暑假郊遊燒烤，怎料遇上黑雨，結果是次活動被迫取消。

 

　　寶兒媽媽突然多出大半日時間，於是上網看看資訊。恰巧看到我上期的專欄提及先天性疾病的辨證論治和心得分享，遂馬上致電約見。

 

　　寶兒媽媽緊張地說：「我知道你對於治療先天小黑人症有經驗，從中醫角度來看，何解會出現小黑人症？我女兒智力障礙，加上睡眠窒息每晚必醒15-20次不等，大鼻鼾，腳踭不能踏地，又是甚麼原因呢？」

 

　　我答：「病症本質：腎精虧虛為本，痰瘀阻絡為標。 

 

　　先天性小黑人症（Costello綜合症）在中醫屬「五遲五軟」範籌，其核心病機為： 

 

•⁠  ⁠先天腎精大虧：基因缺陷致「腎不生髓」，引發骨骼畸形（跟腱攣縮）、智力障礙 。

•⁠  ⁠脾虛痰瘀互結：結締組織發育異常，形成「痰瘀阻絡」，阻塞氣道（睡眠窒息、鼾聲如雷）。

•⁠  ⁠肝風内動：筋脈失養導致肌張力異常（脚踭無法踏地）。

 

　　患童典型症狀解析： 

 

1.⁠ ⁠脚踭踏地不能：足少陰腎經「别入跟中」，腎精虧虛致跟腱攣縮如弓。

2.⁠ ⁠睡眠窒息夜醒15-20次：痰瘀壅塞氣道，氣入則鼾聲大作，氣阻則窒息驚寢。

3.⁠ ⁠鼻鼾聲震耳：喉間頑痰隨呼吸震動，如拉風箱，此乃「痰阻肺竅」危候。」

 

　　寶兒媽媽續問：「現在只有手術建議，但我又很擔心，你可以客觀的分析一下嗎？」

 

　　我答：「當然可以。

 

　　手術干預的注意事項。

 

　　若接受氣道重建手術： 

 

•⁠  ⁠短期獲益：機械性梗阻或可改善，窒息次數或可減少。

•⁠  ⁠潛在風險： 

•⁠  ⁠全身麻醉損傷元神，30%患兒術後出現認知功能短暫或長期倒退。

•⁠  ⁠術後瘢痕攣縮可能形成新梗阻（5年內再手術率達25%或以上） 

•⁠  ⁠跟腱手術易致筋脈粘連，反加重行走困難。」

 

　　寶兒媽媽急起來：「你有沒有辦法治療？」

 

　　我答：「可以。無創中醫治療方案：針灸為帥，磁療為佐。

 

　　治療原則：「通督醒腦治其本，化痰通絡治其標」。

 

1.⁠ ⁠特種針法（每周4-5次，3個月為一療程）。

　　•⁠  ⁠頭針四神聰+運動區：0.5寸毫針平刺，捻轉催氣即出，促腦功能重塑。

　　•⁠  ⁠體針三聯法： 

　　•⁠  ⁠補腎精：腎俞（磁療貼替代針刺）、太溪（點刺不留針）。

　　•⁠  ⁠化痰瘀：豐隆（徐疾補瀉）、膻中（生物醫療磁貼敷）。

　　•⁠  ⁠通鼻竅：迎香透鼻通（激光針替代金属針）。

 

2.⁠ ⁠穴位磁療

　　•⁠  ⁠足跟區：照海+昆侖貼15,000高斯生物醫療磁片，緩解跟腱攣縮。 

　　•⁠  ⁠頸前區：廉泉+天突貼脈衝磁片，減少氣道塌陷。

　　•⁠  ⁠夜間佩戴磁療項圈，持續刺激人迎穴。

 

3.⁠ ⁠免煎中藥創新用法

　　•⁠  ⁠藥浴方：黄芪30g+伸筋草20g電腦電煎中藥機水煎製劑泡足，每日20分鐘。

　　•⁠  ⁠敷臍散：六味地黃粉+石菖蒲粉，蜂蜜調敷神闕穴。

　　•⁠  ⁠霧化液：半夏6g+浙貝10g煎汁，加生理鹽水霧化吸入。

 

4.治療預期與關鍵節點 

　　治療階段、目標、預期效果。

　　1-3個月：控制窒息，夜醒≤3次，鼾聲減輕50%   

　　4-6個月：改善運動，足跟著地時間＞5秒/步 

　　7-12個月：體質重塑，肺功能提升30-50%，肌張力趨穩。

 

注意事項：

　　•⁠  ⁠針刺時採用「母親懷抱體位」，消除恐懼。

　　•⁠  ⁠磁片每2日更換貼敷部位，防皮膚過敏。

　　•⁠  ⁠每月評估跟腱長度（超聲波檢查跟腱-跟骨夾角）。」

 

　　寶兒媽媽嘆口氣道：「我就是不想孩子捱刀，所以才急於找你幫忙。請別怪我無知，以你的經驗，有沒有一些案例可以分享一下？」

 

　　我答：「臨床啟示：3歲男童類似病例，經6個月頭針+磁療，AHI指數從35降至9次/晚，跟腱角改善20度，成功規避氣管切開術。此證明：中醫早期干預可有明顯效果，但需把握3-5歲神經可塑黃金期。

 

　　小黑人症雖為基因枷鎖，然中醫「腎-腦-髓」理論體系，通過激活經氣、滌痰通瘀，可重塑患兒生命軌跡。三歲半稚童如初萌新芽，此時以無創針灸和磁療治療，輔以藥浴、霧化，既可免手術創傷，又能防終身殘疾。醫者當以銀針為鑰，啟此困局生機！」

 

　　寶兒媽媽點頭微笑說：「實在長知識了！」 

 

　　本文基於真實病案，患兒信息已脱敏處理，治療方案需在執業中醫師指導下實施。分享此文章，希望讓大眾多一點理解，同時可以幫助有需要的人。

 

Tags:#針灸#中醫#小黑人症#睡眠窒息#先天性疾病#智力障礙#穴位針炙#穴位磁療#中藥
春季病毒感染預防全攻略：中醫防甲流、新冠、諾如病毒及手足口病方法解析
