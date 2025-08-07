80歲的士司機稱頭暈疑失控酒店前撞斃菲籍遊客，涉危險駕駛導致他人死亡被捕

荃灣如心酒店在8月5日發生奪命車禍。在下午時分，一名35歲菲律賓籍男遊客拖篋離開酒店大堂門口後，突然被一輛「高速」駛來的士失控猛撞，他即時重創倒地，送院搶救後亦證實不治。而涉事的80歲的士司機事後報稱頭暈而失控，涉危駕致他人死亡被捕。

據網上廣泛流傳的車CAM影片，可見意外前，男死者當時正拖著行李篋離開酒店門口，而且疑似正在使用電話，並沿行人路離開，期間一輛的士突然高速直衝上前，車頭更猛撞向死者。死者因此即時重創倒地，片尾更可見被撞後的他曾一度嘗試坐起。

據了解，涉事的士司機姓黃，已年屆80歲。他意外後，曾向警員透露意外前正駕駛的士欲轉向的士站時，因感到頭暈而失控。意外後，的士司機胸痛、頭部及手部受傷，需送往仁濟醫院治理。他其後因涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。案件現交由新界南總區交通意外特別調查隊接手調查。警方亦呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請與調查人員聯絡。

消息指，死者為35歲菲律賓籍男子，是次主要來港目的是與數名朋友旅遊觀光，昨日正是退房準備離港，豈料卻在酒店大堂地下上落客區飛來橫禍，最終不幸死亡。

意外後，警員將現場封鎖，的士車頭亦損毀嚴重，可見當時衝力巨大。(TVB新聞截圖)

意外後，警員將現場封鎖，的士車頭亦損毀嚴重，可見當時衝力巨大。(TVB新聞截圖)

意外後，警員將現場封鎖，酒店柱牆亦被撞毀。(TVB新聞截圖)

意外後，警員將現場封鎖，酒店柱牆亦被撞毀。(TVB新聞截圖)

轉載自晴報