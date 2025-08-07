慢性發炎警訊！身體發求救信號：8大發炎症狀與5類抗發炎食物推薦

從身體變化就能察覺健康徵兆，如果經常感到疲勞、過敏、感冒、身體莫名痠痛、情緒低落等情況，可能是慢性發炎，身體發出求救訊號。台灣營養師高敏敏表示，6大不良習慣恐加劇慢性發炎，並推薦5類抗發炎食物。



營養師高敏敏在其Facebook專頁發文，指出疲勞、過敏、感冒、身體莫名痠痛、情緒低落等情況都屬於慢性發炎，這些身體免疫機制原本要對抗外來物質，卻開始攻擊正常細胞，長期下來身心俱疲，引發各種不舒服。

慢性發炎引發8大類疾病

高敏敏列出8大類疾病，都是因慢性發炎所引起。

● 各類癌症：發生、惡化、轉移

● 腦神經疾病：阿茲海默症、柏金遜症、失智症、多發性硬化

● 心血管疾病：中風、心臟衰竭、動脈硬化、心肌疾病

● 精神疾病：抑鬱症、躁鬱症、精神分裂症

● 骨頭、肌肉疾病：骨關節炎、圖潔性關節炎、骨質疏鬆症、肌肉萎縮症

● 代謝疾病：脂肪肝、心臟病、糖尿病、腎衰竭、代謝症侯群、慢性疲勞症候群

● 慢性發炎疾病：氣喘、狼瘡、腸躁症、胰臟炎、牛皮癬、結腸炎、慢性阻塞性肺病、風濕性開節炎

● 糖尿病併發症：高血壓、敗血症、腎臟病、動脈硬化、神經病變、心血管疾病、視網膜病變

6大不良習慣恐加劇慢性發炎

高敏敏強調，慢性發炎是百病之源，並列出6種常見的不良生活習慣，這些習慣都會讓身體處於慢性發炎的狀況：

● 經常吃加工食品：高油脂、高糖分和人工添加劑會干擾身體的正常代謝、增加體內的氧化壓力；而反式脂肪酸會刺激炎症反應，影響免疫系統。

● 空氣污染：使免疫力下降、導致身體處於發炎狀態。對肺部和呼吸系統也是一大傷害。

● 壓力過大：長期壓力會刺激腎上腺素和皮質醇的分泌，引起免疫系統的改變，進而引發慢性發炎；而長期壓力大也會破壞腸道屏障功能，增加發炎機率。

● 睡眠不足：影響免疫系統的正常運作，發炎反應無法適當調節；增加體內的壓力激素，進一步加重發炎反應，還會產生自由基、增加氧化壓力。

● 飲食不均衡：缺乏人體所需的營養素，會減弱身體的抗發炎能力，增加慢性發炎的風險，也容易受到自由基的攻擊，增加發炎機率。

● 經常吸煙喝酒：損害呼吸道與肝臟等，促使發炎反應。

5類抗發炎食物

高敏敏建議，飲食應以天然原型食物為主，保持均衡飲食，可以多攝取5類抗發炎食物。

● 魚類：富含Omega-3脂肪酸，可選擇鮭魚、鯖魚、沙丁魚。

● 深色蔬菜：提供充足維他命與植化素，多種抗氧化物質幫助抗發炎。推薦西蘭花、菠菜、蘆筍、芥蘭

● 類黃酮和多酚類：提升身體免疫力，如蘋果、柑橘類、番茄、綠茶。

● 堅果類：從中攝取Omega-3脂肪酸及抗氧化物質，有助於降低體內的慢性發炎，讓免疫細胞不會過勞、失衡。可選擇南瓜子、堅果、核桃、亞麻籽。

● 辛香料：如辣椒素、大蒜素，建議多食用薑黃素。推薦辣椒、大蒜、薑、葱。

身體發炎8大症狀

台灣基因醫生張家銘曾在其Facebook專頁長撰文，慢性發炎並非單一器官的問題，而是全身性的影響。他形容，這種「看不見的發炎」不像感冒或受傷那樣明顯，常被誤以為只是「身體比較敏感」，但長期忽視可能引發嚴重健康危機。張家銘列出8大症狀，提醒若出現這些狀況，可能代表身體正處於慢性發炎狀態。

身體發炎8大症狀

熱氣

● 生痱滋、口臭、牙齦腫痛、喉嚨發炎反覆發作

腸胃消化不良

● 壓力大時容易肚瀉

● 常出現胃食道逆流、腹脹、消化不良

疲累

● 即使每天睡足7至8小時，仍感到疲憊不堪

● 精神不振

無記性

● 記憶力變差、思考變慢

● 注意力難以集中，容易忘東忘西

關節痛

● 早上起床或久坐後站起時，膝蓋、腰部感到僵硬或疼痛

皮膚變差

● 容易生暗瘡、皮膚暗沉、紅腫、濕疹或過敏

壓力一大容易病

● 免疫力下降，比以前更容易生病，且恢復時間變長

莫名發胖

● 即使飲食控制得當，肚子卻越來越大

● 體脂肪增加，代謝變慢

資料來源：基因醫生 張家銘

5種引起發炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu指出，不健康的食物會容易導致體重增加，而體重增加本身就會增加身體發炎風險。常見有5種引起發炎的食物：

5種常見引起發炎食物

精製碳水化合物

● 如：白麵包、糕點

油炸食品

● 如：炸薯條

蘇打水和其他含糖飲料

紅肉和加工肉

● 如：漢堡、牛排、熱狗、香腸

人造奶油、起酥油和豬油

資料來源：哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授 Dr. Frank Hu

轉載自晴報