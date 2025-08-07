歡迎回來

明星健康｜女星暴瘦胸骨凸出，BMI僅13.5，傳帶葡萄糖防暈倒，網民驚呼：「瘦得嚇人」

　　內地人氣女星古力娜扎有維吾爾族血統，憑精緻五官、高挑身材，獲封「新疆維納斯」美稱，在演藝圈內作品無數，是眾多粉絲心中的完美女神代表。不過，古力娜扎近日現身北京機場時，因身形過瘦如紙片人，引發熱議，更被爆料疑似隨身攜帶葡萄糖片，以防血糖過低暈倒，健康狀況令人擔憂。

 

　　網上流傳的影片可見，古力娜扎頭戴棒球帽，配戴墨鏡及口罩，身穿一件無袖連身裙，內搭黑色緊身褲現身北京機場。然而這身打扮卻暴露其真實體態，四肢纖細如竹竿，鎖骨凹陷骨感明顯，甚至隱約可見胸骨輪廓，整個人瘦削見骨。不少網民更直指她過瘦，「瘦的有點嚇人」、「有些病態了」、「瘦成骨架子了」，認為這種瘦骨嶙峋的體態，既不美觀也不健康。

 

古力娜扎憑藉精緻五官，獲封「新疆維納斯」美稱。（微博）

 

古力娜扎近日現身北京機場時，身形過瘦如紙片人。

 

甚至隱約可見胸骨輪廓。

 

　　據公開資料顯示，古力娜扎身高1米72，但體重據傳不到45公斤。雖然女星為上鏡而減肥已是常態，但古力娜扎目前BMI僅約13.5，遠低於健康標準。另有消息指出，其工作人員會隨身帶備葡萄糖片，疑似為應對低血糖風險，讓粉絲相當擔心她的身體狀況，紛紛希望她能好好調理身體。

 

改變體態7大原則

 

1.心態調整
營養師認為要調整心態，不要想一步登天。

2.規律運動
保持運動習慣，有助增加熱量消耗

3.避免極端方法
營養師認為減肥應以健康為出發點，體重控制為附加效果。

4.充足睡眠
每天睡夠7小時，有助增肌減脂。

5.定期測量數據
定期測量體重、腰圍等數據，有助檢視減肥方法是否有效。

6.紀錄飲食內容
作飲食紀錄能夠有助客觀分析每餐食物內容。

7.飲食調整
除了運動，改變體態另一重點就是飲食調整。

資料來源：營養初Nutrue - 營養師杯蓋

 

