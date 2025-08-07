黑雨襲港｜西營盤站出口黑雨水浸大量曱甴湧出水面，目擊者：由腳爬到上頭

本港連日受暴雨侵襲，天文台於8月5日更約6小時內兩度發出黑色暴雨警告信號，然而不少打工仔仍需冒雨上班。有網民在上班途中目睹港鐵西營盤站出口出現水浸，更驚見大量曱甴隨水湧出，甚至爬上一名女途人的頭部，嚇得她拋開手袋及雨傘。該名網民亦未能倖免，手臂慘遭曱甴攀爬。

該名網民昨日在社交平台Threads以「黑雨返工」為題發文，稱自己在黑色暴雨警告信號期間上班，於西營盤站出口驚見大量曱甴，疑因躲避積水而竄上街道，甚至爬上一名女途人的頭部，「啲曱甴成群湧晒出嚟，爬上路人啲腳上，有個女仔畀幾隻大强圍攻，爬到上頭才知道，嚇到手上乜袋乜遮都拋晒落地下水氹」。

該名網民表示自己同樣遭殃，「畀大强爬到我手臂至知中伏」，更留言稱「我條頸同隻手，而家覺得痕痕地」，並指出當時情況，「就係呢條後巷，成堆曱甴跟埋啲水沖出大路…啲車經過又推番啲曱甴上岸」。

有網民分享在黑雨上班途中，見到西營盤站出口水浸，稱有大量曱甴隨水湧出。（Threads@asaqwong）

本港連日受暴雨影響。（陳靜儀攝）

本港連日受暴雨影響。（彭大偉攝）

網民直呼噁心：超恐怖

不少網民留言表示噁心，「邊度可以換過對眼！睇字都覺得好嘔心呀」、「多謝你張相一隻大強都無，但睇文字都好驚」、「成個人都唔使要」、「睇字都覺得毛管戙，一世難以磨滅嘅黑暗回憶」、「我明點解個女仔咁大雨都要抌晒啲嘢落地，因為係身體自然反應，應該想即刻返屋企沖涼，工都唔返」、「沖10次涼都搞唔掂」、「今年見過最恐怖嘅嘢就決定係呢個」、「平時西營盤站啲渠味咁嚴重就知佢直達屎坑啦，平時都避之則吉唔會去呢個站上落車，仲要落雨天！」

亦有網民分享類似經歷，「上星期四黑雨，我喺灣仔等細雨啲，都見堆曱甴上晒行人路，麵包店/食店啲阿姐用掃帚掃走+狂噴殺蟲水」。

消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

綜合多位專家的建議，對付蟑螂有以下方法：



放置藥餌



雪櫃、廚櫃靠牆位置

廚房角落

微波爐、焗爐後方

鋅盤上面角落

垃圾桶旁

水渠位

資料來源：香港蟲害管理學會主席陳澤森

殺滅蟑螂



清潔劑

用水稀釋洗潔精/肥皂(比例8:1)

倒入噴壺備用

見到蟑螂時噴曬，可令牠窒息



自製捕蟲器

把汽水樽一分為二

在下半部分倒入「環保酵素150毫升+糖30克」

上半部分倒放

資料來源：綠人工作室創辦人陳佩貞

預防蟑螂

在乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米闊的凡士林，防止蟑螂越過

在排水孔安裝網眼寬2毫米的鐵絲網，阻止大蟑螂入屋

妥善貯存食物，將垃圾及食物殘渣放入緊蓋的垃圾桶，每天最少清倒一次

資料來源：食物環境衞生署

