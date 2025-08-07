不吸煙也可能得肺癌！最新研究指出加工食物增加肺癌風險

一討論肺癌，大部份人都會立即聯想到吸煙的危害。可是，即使不吸煙，亦有高危飲食因素與肺癌風險扯上關係。剛剛公布的一項研究就指出，加工食物似乎有此聯繫。

最新研究：高度加工食品亦與肺癌且相關

一項新的大規模研究發現，攝取較多高度加工食品人士，其肺癌風險率顯著增加的肺癌風險。 研究者分析了超過100,000名成年人為期12年的飲食習慣。研究人員同時亦在參與者當中其他因素，例如吸煙習慣、社會地位或其他生活方式作出調整。

結果顯示，進食最高高度加工食品的一群，被診斷肺癌機會率增加41%。即使研究人員分開分析吸煙這個主要誘因，飲食仍然是獨立風險因素。



美國肺部健康協會發言人就此研究報告發表聲明，指出肺癌仍然是致死率最高的癌症，除了吸煙、空氣污染及其他環境污染因素之外，近期有更多證據顯示，飲食習慣一樣是引致肺癌的誘因。



加工食品與癌症

每次看到最新研究結果，都再一次證實，加工食品對健康並無益處，同時與某些癌症扯上關係。當然大家最認識的危害，就是加工肉與大腸癌之關係。事實上，即使沒有這個肺癌研究結果，其實對於飲食建議並沒有更大突破。大部份人看到這些研究結果，未必一定對自己飲食習慣進行評審。因為，相信大部份人一早知道高度加工食品並沒有健康益處，會去改變的，已經改變了；仍未有實際行動的，通常都有其原因。



何謂高度加工食物？

高度加工食品，與各種慢性疾病扯上關係，包括心臟病、糖尿病、脂肪肝、癡肥，與及某些癌症等。



讀過我的著作，對Eat Clean這個理念都較熟悉。在我第一本著作中，建議多進食從農場出產的食物，而非工場製作的食品。所謂高度加工食物，通常含有令產品有更長的食用期、或變得更可口、或更具吸引力的添加劑。這些添加劑包括防腐劑、抗菌防霉劑、化學色素、乳化劑、化學代糖、商用油、化學調味料或精煉凝固劑等，全部都非天然食材，若果日復日每天都從不同食品攝取的話，對健康有一定的危害。





