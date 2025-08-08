健康早餐︱30歲女性3個月減重5kg逆轉脂肪肝，醫生推薦2種控糖減脂食物
吃對早餐很重要！一名患有脂肪肝的30多歲女子，透過改變早餐飲食，在完全沒運動的情況下，3個月減重5kg，甚至原本的脂肪肝也消失。醫生解釋，這是因女子早餐中有關鍵2種食物，可以有效控糖及控制體重。
基隆長庚醫院肝病中心主任錢政弘在Facebook專頁發文分享案例，表示有一位長期追蹤的30多歲女患者，在最近一次覆診時，經檢查發現她原本的輕度脂肪肝完全消失；體重也在3個月内從76kg降至71kg。
醫生好奇詢問原因，女患者稱她並未有運動，而單是靠改變早餐內容，就達成這樣的成效。
早餐餐單曝光關鍵2食物
女患者透露，其實她將早餐食物由原本會吃麵包，改為：
● 每天食用約100至200g番薯
● 配1根香蕉
● 有時再加2顆水煮蛋、1杯咖啡
最重點一項，是她食用的番薯都是在前一天蒸熟後冰存於雪櫃，隔日取出食用。
針對女患者的餐單，錢政弘解釋關鍵的2種食物「冰凍番薯」和「香蕉」，都適合用於控糖和減重。因番薯經過冷藏後，澱粉結構會轉變成「抗性澱粉」，較不容易被人體消化吸收，有助於避免血糖急遽上升，同時也能達到控制體重的效果。而未完全成熟的香蕉（未出現黑點）亦因含有較高的抗性澱粉，較適合用於減重。相較之下，過熟香蕉中的抗性澱粉會轉換成葡萄糖和果糖，反而容易造成血糖上升。
吃雞蛋6大好處
日本內科醫生栗原毅曾指出，雞蛋含有的多種營養素，包括1隻雞蛋就有約10克蛋白質，還含有豐富維他命A、B2、B6、B12、E和D3；同時還有防癌等功效：
雞蛋6大好處
1. 甲硫氨酸
有助肝臟分解酒精
2. 鈣質
有助維持骨骼健康
3. 膽鹼
預防認知障礙症
4. 胡蘿蔔素
抑制致癌物質
5. 膠原蛋白
保持皮膚濕潤
6. 溶菌酶
增強抵抗力和免疫力
資料來源：日本内科醫生栗原毅
10種食物逆轉脂肪肝
台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。
程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：
10種食物逆轉脂肪肝
咖啡
● 降低肝臟酵素
● 抗氧化+減少細胞損傷
● 減少內臟脂肪累積
建議食法
● 無糖美式黑咖啡
● 每天最好不超過2大杯
綠色蔬菜
● 如菠菜、高麗菜和芥蘭菜
● 富含膳食纖維，提升飽足感、控制體重
● 降低血糖和膽固醇
● 富含抗氧化劑，如維他命C、A、K、B和礦物質鐵、鈣、鎂及多酚
建議食法
● 不要過度烹煮，避免蔬菜營養素大量流失
● 建議用無水快炒方式來烹煮蔬菜
豆類
● 黃豆、鹰嘴豆等蛋白質豆類
● 低脂、富含植化素、抗性澱粉
● 有助減重減脂，保護肝臟
● 減少肝臟脂肪積聚
● 適合有心血管疾病、高血壓的人食用
建議食法
● 宜選擇無糖蛋白質豆類製品
● 如無糖豆漿、無糖豆花等
● 避免攝取過多的熱量
魚類
● 魚類含有豐富的Omega-3魚油
● 抗發炎、減少肝臟發炎反應
● 增加體內好的膽固醇（HDL）
● 降低三酸甘油酯和壞膽固醇（LDL）
建議食法
● 正確選擇魚類
● 如鯖魚、秋刀魚、圓鱈、扁鱈等低重金屬汞安全來源的魚
● 建議一周吃魚貝類兩次以上更佳
燕麥
● 富含膳食纖維、維他命E等抗氧化物
● 能夠對抗體內自由基，減緩氧化反應
● 促進腸道健康、預防便秘、降低膽固醇和控制血糖
建議食法
● 用開水沖泡燕麥片
● 或是把燕麥片加入牛奶、豆漿或咖啡等
● 主要用來取代麵包、饅頭、稀飯等傳統早餐
● 將燕麥加入白米一起煮
● 增加主食的纖維量
堅果
● 含有單元不飽和脂肪
● 對於心腦健康有益
● 富含抗氧化劑，如維他命E
● 有助於對抗體內的氧化反應，修補細胞損傷
建議食法
● 常見有腰果、核桃、杏仁等
● 每天建議攝取20克
● 運動後吃：增肌、幫助肌肉修復
薑黃
● 刺激血液循環，天氣冷多吃有暖身效果
● 預防心血管疾病及失智症等疾病
建議食法
● 推薦熱門餐點：咖哩飯、咖哩麵
● 將薑黃粉灑在食材上或打進蔬果汁
橄欖油
● 含不飽和脂肪酸
● 幫助體內的脂肪代謝，調整體內的體脂肪
建議食法
● 建議使用低溫或是輕烹調，保留最多抗氧化營養素
● 可直接烹調
● 惟謹記橄欖油遇熱恐流失營養
大蒜
● 富含抗氧化劑，如硫化合物
● 蒜素：提升免疫力
● 硫化物：殺菌、防癌和預防心血管疾病
建議食法
● 將蒜頭的薄膜剝掉
● 與空氣稍微氧化一下釋放蒜素
● 不要煮太久：削弱蒜素功能
● 建議上碟前加入蒜保留營養
黑木耳
● 「腸道的清道夫」
● 富含膳食纖維、多醣體同
● 潤腸排便、防宿便
● 有降膽固醇
建議食法：自製黑木耳露
做法：
1. 一把黑木耳加入4倍的水，打成汁
2. 可加入菠蘿或枸杞增加甜味和飽足感
資料來源：營養師 程涵宇
