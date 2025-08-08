大腸瘜肉｜48歲養生女星10年不喝凍飲，體檢驗出大腸瘜肉，醫生揭年輕化原因之一：曬太陽不足！

腸道健康不容忽視！台灣女星何妤玟一向養生茹素，甚至10年來都不喝凍飲，竟然體檢驗出有大腸瘜肉。台灣有醫生指出，大腸瘜肉很大機會會演變成大腸癌，而大腸癌有年輕化趨勢與年輕人生活習慣息息相關。

40歲發現大腸瘜肉 1關鍵原因曝光

48歲台灣女星何妤玟日前在當地健康節目《醫師好辣》透露，自己在40歲做健康檢查時，發現大腸有兩顆瘜肉。她平時飲食以蔬食為主、有規律做瑜伽習慣，甚至少喝冰水，對於有這樣的檢查結果讓她相當驚訝。後來她的主診醫生指出，大腸瘜肉的成因不一定是飲食導致，而是體質的緣故，或是上年紀後就是容易有，跟攝取食物沒多大關聯。加上，何妤玟父親因癌病逝，故此她很大可能屬於高風險人士。

癌症年輕化與不良生活習慣有關

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在健康節目《醫點不誇張》中曾指出，大腸癌患者年輕化的趨勢，與現代人的生活型態有密切關聯，尤其是現時45歲以下的年輕族群病例明顯增加。根據基隆長庚醫院的臨床數據指出，光是去年就診治了26位45歲以下的大腸癌患者，相當於每個月都有2名年輕病患確診。

醫生解析4大致病因素

錢政弘指出，參考最新醫學研究報告發現，年輕世代出現大腸瘜肉或癌症，除了攝取紅肉類過多，更與下列3項生活習慣有關：

● 高糖飲食：過量攝取甜食和含糖飲料會導致血糖波動，形成適合腫瘤生長的體內環境

● 捱夜作息：不規律的生活作息會影響腸道健康

● 維他命D不足：現代人普遍缺乏日曬，特別是注重防曬的女性族群

錢政弘引述韓國一項針對年輕大腸癌患者的研究，指出多數大腸癌患者體內維他命D濃度明顯不足。

定期篩檢是關鍵 瘜肉癌變過程長達十年

錢政弘強調，臨床上有約90%的大腸癌病例都是由瘜肉逐漸演變而來，而這個惡性轉變過程通常需要5到10年時間。若能透過定期大腸鏡檢查早期發現並切除瘜肉，就能有效降低罹癌風險。他提醒，即使維持健康飲食習慣，也不能輕忽定期檢查的重要性。建議大眾除了注意飲食外，更要保持規律作息，並依照醫囑接受篩檢，才能及早發現問題、及時治療。

「瘜肉臉」6大分辨特徵

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在其Facebook專頁發文分享臨床經驗，指有6種特徵的人士容易看得出有大腸瘜肉。他過往曾做過5至6萬次大腸鏡檢查的經驗，歸納出以下有「瘜肉臉」的因素：

大腸瘜肉6大高危特徵

中年

● 約45-50歲以上

首次做大腸鏡

● 腸道多年沒有清理

● 容易生成瘜肉的機會很高

男性

身形通常多為肥胖

● 尤其是中央型肥胖、體重偏重人士

● 通常都是由不健康飲食所致

● 如經常維持高熱量、多肉少菜、少運動的生活習慣

不重視健康人士

● 不太會著重於健康原型食物

● 或是保持適當的體重

● 吸煙飲酒

拒絕切瘜肉

● 會比較容易會發現瘜肉

資料來源：肝膽腸胃科醫生 葉秉威

大腸癌初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

初期大腸癌3大警號

1. 大便習慣改變

● 粗幼程度不一樣

● 大便次數增加

● 大便形狀，變細

2. 便血

● 大便有血

● 排黏液便

3. 肚子脹痛

資料來源：腸胃肝臟科專科醫生房嘉略

大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

大腸癌7大症狀

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便型態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性瘜肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

以下為預防患上大腸癌的5大方法：

5大方法預防大腸癌

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志