09
八月
紅磡體育館｜FWD富衛保險呈獻：BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025
文化藝術 音樂會
紅磡體育館｜FWD富衛保險呈獻：BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會20...
推介度：
09/08/2025 - 11/08/2025
09
十月
紅磡香港體育館｜林子祥 x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會 – 香港站》
音樂會
紅磡香港體育館｜林子祥 x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會 – 香港站》
推介度：
09/10/2025 - 13/10/2025
29歲女因壓力爆煲確診停經，長期失眠脾氣暴燥，經期異常：情緒對身體的影響
健康Tips

29歲女因壓力爆煲確診停經，長期失眠脾氣暴燥，經期異常：情緒對身體的影響

健康解「迷」
健康解「迷」

　　月經異常︱女孩子要留心！情緒壓力可以嚴重影響生理健康，一名29歲女博主日前在微博講述經歷，表示自己受到壓力影響，長期入睡困難、心煩氣躁，最嚴重的是經期異常最終確診閉經。她列出幾項關鍵徵兆，提醒女性朋友千萬不要忽視問題。

 

3大壓力源致情緒受困

 

　　女博主拍片稱，自己年僅29歲就確診閉經，主要有幾大關鍵因素，希望給月經不正常的女性朋友參考借鑑。她表示，自己的經歷「和目前80%的人都很相似」，首先是自媒體創業，發展不太理想；其次一直被父母催婚；還有原本任職的公司突然宣布要裁員。在多方面的壓力影響下，首先令她開始出現失眠，每天需要躺在床上2小時以上才能夠入睡，時間通常已是凌晨兩三點。而在失眠期間，她還經常「被自己氣哭」：

 

　　大概這個時候身體的轉變就非常明顯，脾氣變得特別暴躁，隨便一點小事就會讓我不耐煩、非常沒有耐心。上班的時候更是懶得和任何人交流，誰都不想説話。

 

月經現異常症狀：都沒有注意

 

　　博主繼續分享，除了情緒方面有困擾，最重要的是月經出現異常變化。她表示，自己在當時月經來得比較少，且持續時間長，「最長會在兩周左右」。而且經期不準，常常會推遲；但有一次又突然一個月來經兩次。

 

月經異常︱29歲女被父母催婚壓力爆煲經期異常　確診閉經曝關鍵徵兆：全都沒有注意

29歲女博主分享自己閉經前的徵兆。（微博影片截圖）

 

因生活和工作壓力導致失眠。（微博影片截圖）

 

脾氣變得暴躁。（微博影片截圖）

 

對人際開係失去耐心。（微博影片截圖）

 

情緒影響月經異常改變，經血量少且來經時間拉長，經期推遲。（微博影片截圖）

 

但有時又會突然一個月來經兩次。（微博影片截圖）

 

確診閉經前已兩個月沒來經。（微博影片截圖）

 

求醫後發現孕激素、雌激素異常。（微博影片截圖）

 

　　博主坦言以上情況，她在當時都沒有注意，直至有一次驚覺已兩個月沒有來經才求醫。經過檢查，醫生指她的卵巢已不分泌卵泡，幾乎不再分泌孕激素。著她服藥10日後覆診，若無改善則需查看是否連雌激素都不再分泌。

 

　　博主表示，自己已服藥8天，但似乎是不見效。她也藉此呼籲所有女性：

 

　　真的勸告各位姐妹，情緒是真實的在影響你的身體。當有一天你的生理出現能看得見的改變的時候，補救往往都有點晚了。還有事情是壓不倒人的，只有情緒才會。

 

中醫拆解經期混亂成因

 

　　註冊中醫師林冠傑曾接受訪問表示，不少女性都試過經期混亂，有部分女性經期較為特別，可能每隔3至4個月才會到來，某些女性月經會忽然1個月來一次、突然3個月才來一次。西醫角度認為，假如經期紊亂超過3個月，便可確認為經期混亂，但如果家族中，例如媽媽、外婆或姊妹等，亦有季經問題，那麼家族中女性亦有可能出現季經，未必是特別問題。

 

　　如果已確認為經期混亂，中醫角度則會認為是氣血問題所引致，例如那段時間身體狀況不佳、大病初癒、患病、情緒波動或肝鬱氣結等。西醫方面則可能會要求查清病因，例如是否患有荷爾蒙失調，或其他身體因素，例如子宮肌瘤、子宮病變、配戴子宮環等，從而誘發月經問題。

 

　　林醫師強調，想要經期正常應從生活、飲食多方面著手，以下8大宜忌可有助大家改善月經混亂：

 

改善經期混亂8大宜忌

1.飲食上忌食寒涼、生冷食物

2.甜食會滯脾胃，避免一次過攝取過多甜食

3.注重保暖。切勿著涼

4.保持營養充足

5.三餐要食足

6.補充少量紅肉，勿戒食紅肉

7.要吃白飯

資料來源：註冊中醫師林冠傑

 

卵巢早衰停經恐無法恢復

 

　　註冊中醫師何慧潔曾接受訪問解釋，女性的卵巢功能，從可以定期排卵，逐漸衰退到不穩定排卵，再一直到不排卵的過程，叫做「卵巢衰退」。多數女性在49歲前後5年停經，即一般所說的更年期；女性在40歲前卵巢停止排卵及停經，則屬於「卵巢早衰」。成因可包括：

 

卵巢早衰7大成因

1.長期捱夜

2.過度減肥

3.心理壓力過大

4.病毒感染

5.免疫性疾病

6.過度促排卵

7.經常吸煙喝酒

資料來源：長沙市婦幼保健醫院宜殖中心主任毛增輝

 

「卵巢早衰」還會造成以下影響：

 

  • 不孕：由於卵巢早衰，排卵不規律或不排卵，卵子質素低下，都會造成不孕。
  • 骨質疏鬆：雌激素有助於維持強壯的骨骼，故雌激素較低，也會增加患上骨質疏鬆症的風險。
  • 抑鬱或焦慮症：由於雌激素低，加上其他併發症如不孕症等，導致抑鬱或焦慮。
  • 心臟病：增加患上心臟病的風險。（雌激素有助維持心臟健康）

 

即睇卵巢早衰5大徵兆：

1.月經期縮短

2.停經

3.失眠

4.盜汗

5.潮熱

資料來源：台灣婦產科醫生 詹景全

