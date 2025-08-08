焦慮症｜陳奕迅抑鬱症康復後再患焦慮症　醫生建議演出前勿停藥，留意4種易焦慮性格

陳奕迅（Eason）籌備多時的演唱會紀錄片《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》，日前在澳門銀河綜藝館首映。儘管港澳兩地同掛黑色暴雨警告，惡劣天氣無阻粉絲冒雨支持，現場座無虛席。

花7年記錄180場世界巡迴演唱會

Eason驚喜現身，一身休閒裝扮，戴上工作證：

通常上台唔係著呢啲衫，有種好新鮮嘅感覺……（戴住個pass）呢度好嚴謹，哈哈！

他透露，這部紀錄片耗時7年製作，完整記錄了橫跨全球180場巡演的幕後點滴，連自己都沒有看過最終版本，與粉絲同樣期待。首映會前，Eason現身與粉絲見面，隨後被安排與粉絲們同坐觀眾席看紀錄片。Eason繞場一周向粉絲表示謝意和打招呼，放映後亦走出來與粉絲見面，更與戶外LED牆投射的巨型頭像合照。

Eason花7年時間拍攝紀錄片，記錄180場世界巡迴演唱會。（Facebook@陳奕迅）

Eason無懼黑雨，現身紀錄片首映會會場。（Facebook@陳奕迅）

Eason當年曾擔任「精神健康諮詢委員會」宣傳大使。（Facebook@陳奕迅）

Eason無透露因演唱會壓力導致接連患上情緒病。（Facebook@陳奕迅）

因巡唱壓力山大 患焦慮症不敢停藥

在訪問中，陳奕迅罕談及自己焦慮症的治療進展，坦言目前仍遵照醫生叮囑持續服藥，其主診醫生建議他完成所有演出後再考慮停藥。他透露曾經嘗試停藥，但隨即出現焦慮和變得緊張：

我前陣子試過沒有食藥，但身體就跟我說為甚麼會那麼緊張，明明睡得好和心情好，我就是有這種反應，控制不了，就似感冒一樣。

曾花3個月治療情緒病

Eason過往其中一首經典金曲《Shall We Talk》曾在2020年成為「精神健康諮詢委員會」的主題歌曲，旨在推廣精神健康，消除社會歧視。他亦透露自己曾因為當年《DUO》世界巡迴演唱會而患上抑鬱症。後來完成巡唱後十分失落，情緒低落時，起床後便會哭：

例如忽然會無緣無故流眼淚，整個人提不起勁，失去動力。

最初Eason沒有理會，後來為新碟開會工作，同事都察覺他不對勁，故讓他放假三個月。Eason後來看醫生，被確診患輕微抑鬱症。在長假中服用醫生開的藥物，並放下工作，最後才得以康復。

4種常見性格易患焦慮症

本港精神科專科醫生歐陽國樑曾表示，最典型的焦慮症就是患者會因為緊張而產生一些身體反應，如心跳快、血壓高、頭暈頭痛、胸口不舒服、腸胃不適、尿頻、手震出汗，甚至脫髮，覺得喉嚨被東西頂住等等。

歐陽醫生指，性格是造成焦慮症最主要的問題。他將導致焦慮症的因素分為「9：1」，其中有9成是因為性格問題；而另外那1成，就是研究如何誘發性格問題，放大變成焦慮症，如壓力、家人間互相恐嚇。他强調，這1成原因並不重要，最難處理而是那9成的性格問題，並提出有4種常見性格容易導致患上焦慮症。

1.性格較心急

歐陽醫生表示，語速很快的人最容易引發焦慮，因這類人士一般馬上就要有結果，無論做甚麼都衝著去做。因此，他提醒這類人士，做事要慢一些，説話慢一些，如平日走路盡量不要跑，見到準備紅燈也不要衝馬路。

2.完美主義

完美主義則指對自己要求很高的人。歐陽醫生提醒，這類人士需要給自己一個緩衝，以及學會如何鼓勵自己，對身邊的人多點笑容，保持開朗心境，就可以處理到很多焦慮的性格。

3.介意他人的看法

這類性格年輕人居多，「別人一批評，他就好像需要去做很多事情來滿足他人的看法」。歐陽醫生指，其原因可能是這類人士的生活圈子比較小，導致1、2個人如果講一樣比較重要的東西，就會很緊張自己是否可以做到。

對此，歐陽醫生鼓勵這類人士可以擴寬生活圈子，去見多一些不同的人，嘗試更多不同的事，從而就不會為了1、2個人，或者1、2句話而有過大反應。

4.「十萬個為甚麼」

歐陽醫生指，10個人當中，差不多有9個焦慮症患者都有這個問題，他們傾向於經常問「點解」。

治療及預防焦慮症

當患者出現明顯的身體症狀，就需要吃藥治療。若患者因藥物副作用而害怕吃藥，則要使用一些安全、無副作用、也不會產生依賴性的藥物。否則，患者因擔心藥物問題，焦慮症就會一直無法治愈。

醫生指，治療焦慮症所需要的其實就是處理患者的心理問題，將患者的注意力轉移，不再去害怕某樣事物，調節回到正常生活，也可以減少吃藥，甚至停藥。他又提到，焦慮症更重要的是預防不再復發，因此就需要處理那「9成」的性格問題。