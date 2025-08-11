胃癌風險｜28歲女口臭5年，體檢發現胃癌前病變，必看8大高風險因素

口臭不單令人尷尬，嚴重時更可能是健康警號！內地一名28歲女子持續5年受口臭困擾，卻始終未正視問題，直至健康檢查時才發現感染幽門螺旋桿菌，胃鏡檢查後確診「萎縮性胃炎」，屬於胃癌前病變；其父親及妹妹同樣有口臭問題，父親更確診胃癌。而她長期維持的飲食習慣，正是埋下健康隱患的關鍵。

綜合內媒報道，河南28歲女子洋洋（化名）受口臭問題困擾4、5年，卻一直輕視此症狀，以為只是小毛病。直到身體檢查時發現持續感染幽門螺旋桿菌，胃鏡結果更顯示「萎縮性胃炎伴腸化」，已屬胃癌前病變階段。值得注意的是，她的父親早前亦因口臭問題查出胃癌，並於半年前接受手術治療，目前正在康復中。而其妹妹近期也出現口臭症狀，現已開始接受治療。

洋洋坦言，確診後反省自身生活習慣，憶述大學時期經常叫外賣，長期外出用餐，飲食偏重油鹽、嗜辣成性。確診萎縮性胃炎後，她的體重已急降約15公斤，身心狀態一度亮起紅燈。但在得知自己與父親同受胃病困擾後，她逐漸對人生有新領悟，不再過度情緒內耗，學會珍惜當下，並改善飲食及生活習慣。她亦呼籲大眾正視幽門螺旋桿菌檢查，及早發現和治療至關重要，避免因忽略造成無法挽回的後果。

幽門螺旋菌6大傳染途徑

由於傳染性較強，以下6大接觸皆有可能感染幽門螺旋菌，一家人假如同吃同住且不分餐，將具有較高傳染風險：

1. 手部污染

2. 不潔食物

3. 不潔餐具

4. 家庭共同用餐

5. 接吻

6. 糞口傳播

資料來源：浙江省新華醫院醫學院執行院長

台灣胰臟科醫生林相宏曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

引起胃癌8大重要因素

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

胃癌6大常見症狀



1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫師 林相宏

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

預防胃癌護胃4招

1. 及時檢測並根除幽門螺旋桿菌，患有萎縮性胃炎、潰瘍、息肉等胃病要積極接受治療，切勿自行服藥、定期照胃鏡

2. 改善生活習慣，多吃新鮮水果蔬菜，少食外賣、燒烤、高鹽、高糖、煙燻、燒烤、醃漬等食物，不吸煙少飲酒，不捱夜

3. 適量運動、減肥、舒緩壓力、保持心情愉悅

4. 年過40人士或直系親屬，如有消化道癌症病史，應盡早提前胃鏡及消化道內視鏡檢查

資料來源：中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生

轉載自晴報