血癌警號｜台女子長期忽視都市病症，因延期就醫竟確診急性血癌，醫生提醒留意3大血癌警號

台灣57歲知名主持人沈玉琳近日確診血癌，引起廣泛關注。台灣肝膽腸胃科醫生張振榕分享一宗病例，一名50多歲女子長期忽略3個常見都市病症狀，直至腹部出現左右不對稱的情況才就醫，最終確診血癌。後來為出席兒子婚禮延醫，病情惡化為急性淋巴球白血病，結局極傷感。

3症狀易忽視 恐是血癌警號

肝膽腸胃科醫生張振榕在《醫師好辣》節目中提及，該名50多歲女性經常感到頭暈、疲倦及肚脹，卻始終未予重視。直到某日被兒子提醒肚子過大，自行觸摸時發現硬塊後才求醫。

張振榕指出，患者平躺時即可觀察到腹部左右不對稱，左側有明顯突起物。經超音波檢查顯示，脾臟異常腫大達18cm，正常為7至12cm，已延伸至腹腔中央位置。

張振榕表示，患者面色蒼白，抽血檢驗發現白血球數值高達6萬多，而正常值約為1萬，並檢測出芽細胞，確診為血癌。他指，患者未及時接受轉介治療，拖延至兒子婚禮後才就醫，最終轉變為急性淋巴球白血病。此類血癌多見於幼兒，成人罹患時預後會較差。雖然該名患者後來積極接受治療，但結果仍不樂觀。

血癌分為急性與慢性2大類

台北慈濟醫院血液科主治醫生高偉堯曾指出，血癌可分為急性與慢性兩大類，其中急性血癌再區分為骨髓性和淋巴性。急性骨髓性血癌是成年人最常見的血癌類型，而急性淋巴性血癌則以兒童患者較為常見。

據台灣癌症基金會指出，急性白血病進展迅速，部分症狀如疲倦、四肢無力易被誤認為身體疲累或感冒而忽略。多數患者會在兩周至一個月內病情急劇惡化，因此早期診斷是有效治療的關鍵。

血癌6大徵狀

● 經常有出血 （如牙齦、鼻）或傷口難以止血

● 發熱

● 頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

● 貧血、消瘦、無胃口

● 容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）

● 淋巴結（頸、腋下、腹股溝）及肝脾腫大

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。

12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

12大防癌食物

1. 西蘭花

2. 紅蘿蔔

3. 豆類

4. 莓果

5. 堅果

6. 橄欖油

7. 薑黃

8. 柑橘類水果

9. 亞麻籽

10. 番茄

11. 大蒜

12. 魚

