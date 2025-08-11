歡迎回來

health
59歲梁榮忠白髮染黑秒變年輕，雙碩士為興趣轉型做YouTuber
59歲梁榮忠白髮染黑秒變年輕，雙碩士為興趣轉型做YouTuber

　　前TVB金牌主持人、現年59歲的梁榮忠於事業當紅期時，因爆出軌當時拍拖8年的當時女友鍾麗淇，自此被封為「世紀賤男」，不但與女友分手收場，其事業亦一落千丈。不過他未有因此一蹶不振，反而努力學習，成為圈中少有的雙碩士藝人。儘管早年白髮蒼蒼的他曾被嘲「斷崖式衰老」，但近日他接受好友劉雅麗網台訪問時，外貌卻突然大幅回春，更首度公開轉行原因。

 

　　梁榮忠近日接受好友劉雅麗YouTube頻道訪問時，大方公開自己的新動向，便是正式成為YouTuber，而內容則主要圍繞玩具和動畫。

 

　　啱啱開咗6個禮拜，點解咁多條片呢？其實我哋同農夫冇分別，要勤力，我每日兩條片！

 

　　他直言明白YouTuber這條路絕對不易行，不過，卻因個人興趣令他堅持下去:

 

　　真係有興趣先去做，如果唔係好難捱落去。

 

梁榮忠一段頗長時間被外界指「斷崖式衰老」。(開心日報FB)

 

梁榮忠一段頗長時間被外界指「斷崖式衰老」。(IG圖)

 

梁榮忠最近一次亮相TVB時，已是2023年1月，他食然是一頭白髮示人。（影片截圖）

 

梁榮忠近日接受好友劉雅麗YouTube頻道訪問時，外貌突然大幅回春。（影片截圖）

 

已將頭髮染黑的梁榮忠，外貌似乎年青不少。（影片截圖）

 

梁榮忠成為YouTuber後，其平台內容主要圍繞玩具和動畫。（影片截圖） 

 

　　不過，值得驚喜的是，片中已將頭髮染黑的梁榮忠，外貌竟因此回春不少。過去他曾有一段長時間以白髮示人，而且屢被影到眼角皺紋，外界更因此嘲笑他「斷崖式衰老」。

 

出軌令事業一鋪清袋

 

　　梁榮忠因拍攝《刑事偵緝檔案III》與鍾麗淇戲假情真，其後發展成戀人，人前人後都十分甜蜜。而TVB綜藝節目《殘酷一叮》更一度令他人氣急升，成為金牌主持人。可惜，梁榮忠於2005年與朱慧敏發生「車震」偷食事件，他從此被封為「世紀賤男」。事件除了與拍拖8年的鍾麗淇分手外，梁榮忠事業亦因此直插谷底，他因此離開TVB，雖然曾轉往香港電台擔任DJ，但2013年亦已離職，他之後鮮有消息。而梁榮忠最近一次亮相TVB時，已是2023年與陶大宇一同為《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓。

 

梁榮忠因拍攝《刑事偵緝檔案III》與鍾麗淇戲假情真。

 

TVB《殘酷一叮》更一度令梁榮忠人氣急升，成為金牌主持人。

 

梁榮忠曾是TVB金牌主持人。

 

梁榮忠於2005年與朱慧敏發生「車震」偷食事件，令他事業一鋪清袋。

 

鍾麗淇後來另組幸福之家。

 

朱慧敏現時亦非常幸福。

　

明星健康｜馬賽談昔日艷照風波引發抑鬱，靠禪修走出陰霾
明星健康｜馬賽談昔日艷照風波引發抑鬱，靠禪修走出陰霾

