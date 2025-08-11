59歲梁榮忠白髮染黑秒變年輕，雙碩士為興趣轉型做YouTuber

前TVB金牌主持人、現年59歲的梁榮忠於事業當紅期時，因爆出軌當時拍拖8年的當時女友鍾麗淇，自此被封為「世紀賤男」，不但與女友分手收場，其事業亦一落千丈。不過他未有因此一蹶不振，反而努力學習，成為圈中少有的雙碩士藝人。儘管早年白髮蒼蒼的他曾被嘲「斷崖式衰老」，但近日他接受好友劉雅麗網台訪問時，外貌卻突然大幅回春，更首度公開轉行原因。

梁榮忠近日接受好友劉雅麗YouTube頻道訪問時，大方公開自己的新動向，便是正式成為YouTuber，而內容則主要圍繞玩具和動畫。

啱啱開咗6個禮拜，點解咁多條片呢？其實我哋同農夫冇分別，要勤力，我每日兩條片！

他直言明白YouTuber這條路絕對不易行，不過，卻因個人興趣令他堅持下去:

真係有興趣先去做，如果唔係好難捱落去。

不過，值得驚喜的是，片中已將頭髮染黑的梁榮忠，外貌竟因此回春不少。過去他曾有一段長時間以白髮示人，而且屢被影到眼角皺紋，外界更因此嘲笑他「斷崖式衰老」。

出軌令事業一鋪清袋

梁榮忠因拍攝《刑事偵緝檔案III》與鍾麗淇戲假情真，其後發展成戀人，人前人後都十分甜蜜。而TVB綜藝節目《殘酷一叮》更一度令他人氣急升，成為金牌主持人。可惜，梁榮忠於2005年與朱慧敏發生「車震」偷食事件，他從此被封為「世紀賤男」。事件除了與拍拖8年的鍾麗淇分手外，梁榮忠事業亦因此直插谷底，他因此離開TVB，雖然曾轉往香港電台擔任DJ，但2013年亦已離職，他之後鮮有消息。而梁榮忠最近一次亮相TVB時，已是2023年與陶大宇一同為《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓。

