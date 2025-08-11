血癌｜台灣知名主持人確診血癌，需化療或骨髓移植，親自透露病況與專注治療

台灣57歲知名主持人沈玉琳，上月底傳出因急性肝衰竭送入ICU搶救，醫療團隊經過多日檢查，診斷結果確診為血癌。沈玉琳於社交平台發文證實此事，表示已住院治療數日，療程將持續進行，並表示接下來會專心治療，可能暫時無法和大家見面，期盼在不久的未來，能帶著笑容重返大家面前。

沈玉琳上月29日因身體不適入住醫院加護病房，據悉病情在8天後確診為血癌，病發時出現多重器官衰竭症狀，經醫生緊急治療後狀況已趨穩定，後續除了準備接受化療，也需評估骨髓移植可能性。沈玉琳於昨日（6日）晚上親自向外界說明病情。

沈玉琳提到，自己罹患的是白血球異常增生的白血病，因病情危急已住院治療數日，療程將持續一段時間，期間可能暫時無法公開露面。他也感謝各界的慰問。

沈玉琳表示，接下來會全力配合治療、專心養病，盼望在不久的將來帶著笑容重回大家面前，繼續從事熱愛的工作。沈玉琳患癌消息傳出後震撼演藝圈，不少藝人及粉絲得知其患病消息後紛紛為他祈禱祝福。

以下是沈玉琳Facebook全文：

各位親愛的朋友們、粉絲們

關於我的病情，簡單講就是一種白血球異常增生的白血病，由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。

真的很感謝大家的關心與祝福，每一句鼓勵我都收到、都放在心裡，這些支持，會是我療癒過程中最強大的力量。

請放心，我會好好配合治療、專心養病，期待不久的將來，能帶著笑容回到你們面前，繼續做我熱愛的事，過我喜歡的生活。

我們後會有期 Together forever

沈玉琳是知名主持人。（Facebook圖片）

沈玉琳與細17年妻子芽芽。（Facebook圖片）

最後露面身體狀況不佳

據了解，沈玉琳早前錄製節目時已明顯消瘦，面色蠟黃，鏡頭外更顯虛弱，當時在場工作人員已察覺異狀。沈玉琳主持的節目《11點熱吵店》原定的拍攝取消，所屬電視台T台發聲明澄清：

據玉琳哥助理表示，玉琳哥因身體不適就醫檢查，並無住加護病房。《熱吵店》一切以玉琳哥健康狀況為優先考量，會持續了解關心玉琳哥狀況，謝謝各界的關心。

從沈玉琳的節目Facebook專頁的影片可見，近期節目很多時候的拍攝鏡頭都會刻意避開正面拍攝，但側面仍看出他與過去中年發福的模樣差異甚大。

沈玉琳近期露面明顯暴瘦。（Facebook圖片）

沈玉琳近期露面明顯暴瘦，相比以前差別甚大。（Facebook圖片）

為養妻活兒拼命工作 本身患乙型肝炎

近年沈玉琳積極改善健康，為了多點時間陪伴女兒。他曾在網路節目中透露，自己有受「超慢跑」熱潮影響開始運動。另一方面，因為他中年發福，肉眼可見他體重超標，及他本身患有乙型肝炎，更容易有肝臟問題，於是決心改變生活方式。他採取「超慢跑」與168間歇性斷食法，10個月內就從80公斤瘦到63公斤，近期露面亦明顯比以往圓潤的形象不同。此外，他提到比自己年輕17歲的妻子芽芽也是減肥動力，坦言擔心若自己提早過世，妻子可能改嫁並帶走家產，笑言：

想到這些，我就坐立難安。

血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。

以下為血癌6大徵狀︰

經常有出血（如牙齦、鼻）或傷口難以止血

發熱

貧血、消瘦、無胃口

淋巴結（頸、腋下、腹股溝）及肝脾腫大

頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）

資料來源：醫院管理局