中暑危機｜上海35°C高溫下，迪士尼「跳跳虎」疑似中暑暈倒，戴頭套送院，引發對樂園制度的批評

上海迪士尼樂園一名扮演「跳跳虎」的演員，日前疑似中暑暈倒在地。當日上海氣象台發布高溫黃色預警，預測大部分地區氣溫將超過35度。由於迪士尼規定扮演卡通角色的演員不得在遊客面前脫下頭套，該演員在送醫過程中都沒有摘下頭套，引發網民心疼並批評園區制度過於僵化。

綜合內媒報道，事發於本月3日中午12時，當時園區正在進行花車巡遊，一名扮演跳跳虎的演員突然倒地，在場遊客懷疑他中暑昏迷，紛紛上前幫忙，園方人員也迅速到場處理。

園方回應表示，該名演員出現不適後，2分鐘內便以輪椅送至園區內的醫務室，由駐場護士進行初步處理。由於倒地的演員從倒地到送醫全程未脫下頭套，有遊客拍攝的畫面顯示，眾人只能從頭套的嘴部縫隙為其扇風降溫，不少網民因此質疑園方規定過於僵化，「如果出了人命，這樣的規定還合理嗎？」

事件曝光後，有網民致電上海迪士尼樂園，詢問是否強制要求演員不得脫下頭套，園方人員僅回應需待主管單位進一步說明，不便對外發言。不過稍後園方發布聲明指出，將根據氣象預警與實際氣候情況，滾動式調整演出安排，包括縮減花車遊行規模、減少戶外排班時間等，以兼顧演職人員安全與遊客體驗。

上海迪士尼跳跳虎演員疑中暑暈倒。（微博）

遊客懷疑其中暑昏倒，紛紛上前協助。（微博）

上海迪士尼樂園。（圖源：上海迪士尼樂園官網）

內地高溫預警逾2萬次

據中央氣象局數據，內地今年夏季持續高溫。國家預警信息發布中心數據顯示，截至7月16日中午12時，中央及各地累計發布各級高溫預警達2萬248次，較去年同期增加40.31%，較2017年以來同期平均值高出72.02%。多地氣溫突破40°C，鄭州更出現44°C高溫。

熱射病VS中暑常見症狀

東莞市人民醫院ICU主任付春來曾在介紹中暑個案時表示，「熱射病」屬於嚴重中暑症狀，是高溫相關急症中最嚴重的情況，死亡率超過50%。即使痊癒，部份患者也會出現後遺症，如語言障礙、認知障礙或記憶力減退等。

熱射病常見症狀如下：

1. 體溫升高

患者核心體溫多在攝氏40度以上；皮膚紅熱且乾燥無汗。

2. 中樞神經系統功能障礙

中樞神經系統功能障礙也是熱射病的主要特徵，如譫妄、嗜睡、昏迷等；還可出現其他神經系統異常表現，包括行為怪異、出現幻覺等。

3. 其他症狀

頭痛、惡心、呼吸急促、心率加快、肌肉痙攣或無力。

資料來源：東莞巿人民醫院ICU主任付春來

另外，仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的熱中暑（Heat stroke）。症狀如下：

輕微中暑症狀

熱痙攣(熱抽筋)

主要是肌肉出現不由自主的抽筋，患者只要休息及補充水份便可以好轉。

熱衰竭

若發生熱衰竭「開始危險」，體溫漸升，並可出現頭暈、頭痛、作嘔、心悸或氣促等徵狀，只是神智仍然清醒。

熱中暑

患者體溫可以升至超過攝氏40度以上，而汗水又帶走大量電解質。患者很多時已經失去神智或知覺、胡言亂語，若不及時急救降溫可以引起致命的器官衰竭。

資料來源：仁安醫急症科顧問醫生老永基

3大重點避免戶外活動「熱傷害」

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁中指出，如果在「氣溫超過攝氏32度、空氣濕度低過60%」的情況下，一般都不建議在戶外長時間活動，因為此情況下的中暑概率非常高。

他提醒大家，進行戶外活動時要遵守3大重點，避免熱傷害：

戶外活動避免熱傷害3大重點

避免中午戶外活動

請避免在最炎熱的時間(10AM-4PM)長時間在外活動；如果室外溫度高於攝氏32度或天氣過於悶熱，更應留在室內。

建議安排在清晨或傍晚進行運動，而當晚間運動時也要避開水泥地面，因為水泥地面在晚間時餘熱依然會較高。

得到充分休息

在外活動時要多休息，避免過度活動而大量流汗導致脫水；如果習慣在炎熱天氣下運動，請每10至20分鐘作短暫休息。

補充足夠水分

不要等口渴、滿身大汗或氣喘如牛才補充水分；可透過觀察尿液顏色助判斷，如果呈清澈、無茶黃色及無嚴重尿臭味，此時才算補充了足夠水分。

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

降溫消暑方法

1. 大動脈位置散熱最快

頸部、腋下、腹股溝、手腳關節位都是散熱快的部位，因大動脈貼近皮膚表面，使用退熱貼或冰敷可快速將血液冷卻，達至降溫效果。

2. 冷敷可止痛消腫

冷敷除了可降溫，亦可有止痛、消腫之效，因此如扭傷或撞傷，都可以冷敷紓緩不適。

但要緊記，勿直接用冰敷在皮膚上，應以毛巾包裹，有傷口或皮膚敏感人士尤其要注意。

3. 冷敷範圍不可超過全身10%

冷敷範圍太大，身體降溫太快，可能導致低溫症。

冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於攝氏36度就算過低，攝氏35度以下是不正常，要盡快求醫。

4. 用攝氏30度水溫洗澡

除了用退熱貼或冷敷，亦建議可以用較體溫稍低，即約攝氏30度水溫洗澡，有助身體降溫。

如小孩子發燒，應用溫水洗澡，血管擴張，有助散熱。

資料來源：聖約翰救傷會總監鍾展鴻

5. 消暑5部曲

如在炎熱天氣下中暑，冷敷只是其中一個降溫方法，正常步驟應是：

1. 離開太陽直射地方，到陰涼處；

2. 脫下多餘衣物；

3. 確保空氣流通；

4. 冷敷，如退熱貼或冰敷；

5. 喝一點水。

資料來源：消防處救護員會總幹事屈奇安