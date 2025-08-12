名人健康｜63歲台灣樂壇天后再度健康危機，曾多次罹癌，緊急入院停工，小巨蛋演唱會延期公告

台灣天后級歌壇天后、現年63歲的江蕙（二姐），去年自爆在2015年證實罹癌，為了積極抗癌，更一度長時間「封咪」，並曾憶述患病期間多次徘徊生死邊緣。9年過去，正當外界以為她情況已大有好轉，江蕙的健康卻再傳出問題，據了解，她目前需緊急停工及入院治療，本月8日及9日的台北小巨蛋演唱會亦需延期。

綜合台灣傳媒報導，江蕙早前於台灣舉行巡迴演唱，不過日前完成高雄場演出後，當她返抵台北後，卻突然感到身體不適。江蕙起初以為只是輕微感冒，於是只自行服藥並休息兩日，惟症狀沒有減輕之餘，更出現惡化，出現失聲與發燒症狀。她因此決定緊急宣布取消8月8日及9日兩天小巨蛋演唱會。

由於憂心江蕙的健康狀況，江蕙其後亦被公司安排前往醫院進行詳細檢查。經醫生檢查後，才確認她感染流感病毒，並建議她住院休養。據了解，經過幾日治療與充分休息後，江蕙整體狀況已有明顯好轉，唯獨嗓音尚未恢復，因此這幾天她都是通過肢體語言與團隊溝通，盡量讓嗓音恢復到最佳狀態。

為了不辜負歌迷期待，江蕙其後又宣布將原訂8月8日（五）、8月9日（六）於台北小巨蛋的兩場演出，確定將延期至8月17日及8月24日兩天舉行。江蕙為此深感抱歉並誠摯向所有歌迷致上歉意。江蕙的經理人團隊亦表示對事件感抱歉：

請大家給她時間，8月12日希望可以看到那位熟悉的健康寶寶站上舞台，她會努力用最佳狀態唱歌給大家聽！真的非常抱歉，也希望大家能諒解！

台灣天后級歌壇天后、現年63歲的江蕙繼患癌後，健康再傳出問題。(微博圖)

江蕙自揭罹癌9年

63歲台灣女歌后江蕙去年曾透過經理人發出聲明透露，自己已經罹癌達9年，早於2015年演唱會前夕就發現罹癌，演唱後退出樂壇就一直接受抗癌治療，曾接受過多次開刀手術、化療，亦曾多次面臨生死關頭，也因反覆的治療而曾造成肺栓塞、大出血等問題，甚至連其嗓音都大受影響。

