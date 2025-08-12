抗癌｜尹志強15年前鼻咽癌逝世，好友揭示抗癌8年苦況，向米雪致敬為醫藥費奔波：痛苦絕不少於尹佬

與米雪相戀26年、被譽為「亞洲第一中鋒」的尹志強於2010年病逝，終年53歲。雖然已事隔15年，其生前好友黃興桂（Peter）近日於網上節目憶起尹抗癌苦況時，仍非常心痛。黃透露尹志強於1992年不幸患上鼻咽癌，雖然曾用電療治癒，但原來留下的後遺症卻是十分可怕，米雪更為男友醫藥費四處奔波，指女方痛苦絕不少於尹佬。

曾任多年足球評述員、現年81歲有「講波金句王」之稱的黃興桂（Peter）近日於自己的網台頻道，提及已故好友尹志強（尹佬）抗癌8年的辛酸。他指「尹佬」於1992年證實患上鼻咽癌後，自己曾致電對方關心，當時尹志強表示自己OK，並非常樂觀，指一定可以戰勝病魔。

不過，黃興桂指尹志強儘管後來真的成功醫好鼻咽癌，但電療過後，卻出現極多嚇人後遺症，對他生活大受打擊：

「當時負責同尹佬醫嘅譚醫生係我舊同學，有一次佢同我講，叫我為尹佬祈多啲禱，因為電療將佢飲同食嘅渠道打擊得好大，每次飲食都好辛苦」。

黃興桂又指電療令尹志強的鼻骨出現嚴重潰瘍，因此需要不時要割開鼻子，將潰瘍的鼻骨削掉：

「呢啲噩夢真係好難捱，尹志強同米雪都好煎熬。尹佬係好頑強，但因為身體狀況，佢最後嗰8年，係好無奈咁去盡力過正常生活」。

天文數字醫藥費 向米雪致敬

黃興桂亦指出，尹志強最後數年所做的手術費不菲，每次手術，均需要十幾廿十萬，手術對病者固然痛苦，但他指米雪所受的苦，也不會少過男方。為了籌男友醫藥費，米雪不斷需要工作，又要照顧男友，因此黃對她亦非常佩服：

「米雪係一個任勞任怨嘅女士，亦好多時要面對經費問題，喺嗰段時間真係慘不忍睹」。

尹志強於2010年因身體機能退化離世，終年53歲。(資料圖片)

退役後的尹志強曾於《無間道》演出，令人難忘。

尹志強與米雪相戀26年。(東星娛樂)

米雪被外界大讚是絕世好女友典範。(網上圖片)

現年81歲有「講波金句王」之稱的黃興桂（Peter）近日於自己的網台頻道提及已故好友尹志強（尹佬）抗癌8年的辛酸。(影片截圖)

2件事大讚尹志強是難得好人

黃興桂節目中又用2件事，大讚尹志強是難得好人。黃興桂指自己於90年移民美國，但尹志強一直擔心他不適應在當地生活，於是便向他承諾隨時可回流香港當「明星足球隊」經理人，更提供沙田世界花園大單位予黃居住。儘管黃興桂因決心移民而婉拒，不過他仍然對尹志強非常心存感激。他又指「尹佬」更介紹大老闆洪祖杭予黃興桂認識，讓他在美國的「帶團睇波」生意「有包底」。

