心臟病 │ 蔡少芬丈夫51歲張晉自爆心臟病發險喪命：心臟像被巨石壓住！5大風險或致心臟猝死

蔡少芬老公張晉近日在新一季《披荊斬棘的哥哥2025》節目中，自爆今年4月與家人去旅遊時，突發心臟病險些喪命的驚魂經歷。

51歲張晉在《披荊斬棘的哥哥2025》節目專訪中，回憶4月與太太蔡少芬及三名子女出遊時，指當時他們正在10米外排隊等候觀光船，而自己卻突然感到劇烈胸痛、呼吸困難，甚至感覺「心臟像被巨石壓住」、「感覺不斷往深淵下墜，沒有任何東西能抓住」。他無法發聲求救，僅能靠意志力強撐。當時生死攸關，他心中唯一念頭是：

我不能死在這裏，蔡少芬帶著三個孩子怎麼辦？

張晉講述自己與家人旅行時心臟病發險死的經歷。（微博截圖）

距離家人10米心臟病發 憑超強求生意志保命

張晉描述，當時全靠對家人的牽掛支撐，一直堅持不閉眼，強迫自己保持清醒。後來，他返港後檢查發現心血管嚴重阻塞，醫生坦言當時他真的可能猝死異鄉，故立刻安排為他「通波仔」。

張晉4月底回港做通波仔手術。（微博截圖）

經歷瀕死體驗後，張晉坦言「我在世界上應該是最捨不得的4個人」，這次「死過翻生」讓他改變生活重心，我就更加喜歡跟他們一起的時候，還好現在已經康復，當你試過跟死亡擦身而過的時候，反而會讓你醒一醒，家庭是生命中最重要。

張晉很愛家人。（微博截圖）

5分鐘黃金拯救時間

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受訪問時指，每年心臟病發的人中有4.4%屬心臟猝死。心臟病發患者的黃金拯救時間是5分鐘內，愈快使用「自動體外心臟除顫器」（AED機）做電擊急救，病人存活率愈高。愈早急救，他日復原能力也愈高。

陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加。

1. 血管病變：例如冠心病患者血管壁病變，出現「粥樣硬化」現象，血管變硬，變脆弱，並容易爆裂，有機會造成血栓，阻塞血管，引致心臟病發、心肌梗塞、心臟衰竭死亡。

2. 容易暈眩：心臟電流出問題，令心跳變得又快又亂，沒有足夠血液供給腦部，導致心跳不正常，容易暈倒，甚至猝死。

3. 容易喘氣：若走路、做運動時，突然變得容易喘氣，就代表心臟電流不正常，心臟肌肉差是心臟衰竭的現象。

4. 心肌炎：傷風感冒持續兩、三個星期，患心肌炎機會增加。

5. 家族病例：留意有沒有家族遺傳病，例如親屬因為心臟問題引致猝死，或有突然暈倒等情況。

心肌梗塞7大常見徵狀

此外，本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

1.胸痛

2.氣喘

3.冒汗

4.急行或運動後感到胸悶

5.心悸

6.心絞痛

7.左手肩痛

資料來源：心臟科專科醫生梁永雄

心臟病有面相睇

除此之外，台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

面部水腫

皮膚變色

眼臉有黃斑瘤

眼睛出現「老年環」

前額皺紋（抬頭紋）

鼻樑橫紋（山根橫紋）

耳垂皺褶（冠心溝）

舌苔發黃

嘴唇發紫

資料來源:台灣新光醫院心臟內科主治醫師明陳冠任

6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

1.低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪飲食，多看食物營養標籤

2.定期監察身體，如量血壓、血糖、體重

3.每日睡足7至9個小時

4.每周運動最少75分鐘（高強度）或150分鐘（中強度）

5.65歲以上每周3天，做平衡力運動，如單腳企

6.戒煙

資料來源：香港心臟專科學院