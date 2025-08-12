化療後的中醫調理：以五行理論降低副作用、提升元氣

註冊中醫師宋振基表示，癌症化療就像一場戰爭，用化學藥物直接攻擊癌細胞，目的是消滅它們或阻止它們繼續增長。但這場「戰爭」不只對付癌細胞，正常的好細胞也可能被波及，導致患者出現噁心、疲倦、免疫力下降等副作用，讓人感到很不舒服。



五臟對應五行

中醫的治療方式比較注重全身的平衡，強調「看整個人」，不只是針對某個病症。中醫還運用「五行學說」和「八字體質」來分析身體狀況。簡單來說，中醫認為人體就像一個小宇宙，五臟（肝、心、脾、肺、腎）分別對應木、火、土、金、水。這些元素如果失去平衡，就容易生病。

每個人的健康「密碼」

八字體質可以理解為每個人的健康「密碼」，是根據出生的年月日時推算出的體質特徵。比如：

- 八字火旺的人：屬於「火旺體質」，容易上火、發炎。化療期間可能會出現口乾、便秘或發熱等問題。

中醫會用像黃連、金銀花這類清熱解毒的藥材來降火。

- 八字土弱的人：脾胃功能比較差，屬於「脾虛體質」。化療後容易出現食慾不振、腹瀉等問題。

中醫會用健脾藥材（如陳皮、茯苓）來改善消化功能。

- 八字水弱的人：腎臟功能比較弱，屬於「腎虛體質」。化療可能會加重腎臟負擔，讓人感到疲倦、免疫力下降。

中醫會用補腎藥材（如熟地、山藥）來增強腎氣，幫助恢復體力。



除了八字體質，中醫也用五行理論來調理化療的副作用：

- 肝（木）：化療可能讓肝臟功能變差，導致情緒波動或疲勞。中醫會用疏肝的藥材（如柴胡、白芍）來幫助緩解。

- 脾胃（土）：化療常引起消化問題，比如食慾差或腹瀉。中醫會用健脾的藥材（如陳皮、茯苓）來改善。

- 腎（水）：化療可能影響血液系統，讓紅血球或白血球減少。中醫會用補腎的藥材（如熟地、山藥）來增強腎臟功能，幫助身體恢復。

中西醫配合 治療更全面

中醫和化療其實可以互相搭配。化療專注於消滅癌細胞，而中醫則幫助患者減輕副作用，恢復元氣。例如，透過分析每個人八字中的體質特徵（如火旺、土弱或水虛），中醫可以制定適合的調理方案。這種中西醫結合的方式，不僅讓治療更全面，也讓患者更舒服、更有力氣對抗病痛。

被訪者簡介

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。