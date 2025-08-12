歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
自製走肉點心系列二：芫荽雙菇腸粉
素食
健康好煮意
食得有營

自製走肉點心系列二：芫荽雙菇腸粉

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　放在芝麻醬、甜醬（海鮮醬）和辣醬裏的，是白滑可口的腸粉。跟很有爭議性的香菜，配皮蛋的，也叫做腸粉。甚至，愛包裹著牛肉、叉燒和蝦子的，亦是腸粉。唯獨那捲，愛包圍著油條的，叫作炸両。腸粉，白白長長，呈捲筒形的東西，成了日常生活中，必會接觸過的美食。

 

　　茶樓裏，腸粉是常客，從點心車，來到一張張的下單紙，腸粉從來都不會缺席。這也難怪的，當你想不到要吃甚麼的時候，走過粥粉麵店，布拉腸粉是個不錯的選擇。即便沒空到，走進便利超商裏，定必能找到街頭兩寶（咖喱魚蛋和燒賣）以外的，混醬腸粉。

 

　　小時候，每當路過那街角的大牌檔，看見老闆娘手起剪落的，「咔嚓」、「嚓嚓」，利落地將現做的腸粉剪成小段，加點芝麻，與芝麻醬、甜醬和辣醬混在一起，拿起竹籤，往袋子裏插，流汁滴醬的腸粉，肥美得讓人一塊接著一塊，這個獨特的街頭風味，教人怎麼可以忘得了。

 

芫荽雙菇腸粉（2人份）

 

走肉點心系列之二：芫荽雙菇腸粉

 

時間：30分鐘  

 

材料：

 

走肉點心系列之二：芫荽雙菇腸粉

 

芫荽（香菜） 2束（把）／乾冬菇 5個（件）／本菇 1半包／米紙 6塊（片）

 

調味：

 

鹽 半茶匙／糖 1茶匙／豉油（醬油） 2湯匙／白胡椒粉 半茶匙／食油 2湯匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／大沙律（拉）碗／湯匙／茶匙／碟（盤子）／蒸鍋

 

步驟：

 

　　1.    清洗芫荽（香菜），切去根部，再切成段（如圖）。

 

走肉點心系列之二：芫荽雙菇腸粉

 

　　2.    用熱水泡浸乾冬菇。泡軟以後，把蒂（硬的部分）切走，再切成絲（如圖）。

 

走肉點心系列之二：芫荽雙菇腸粉

 

　　3.    一株一株的把本菇摘出來。

 

　　4.    將步驟1-3放大沙律（拉）碗之中，加入調味料，攪拌均勻。

 

　　5.    一張一張的，將米紙稍為用水浸泡一下（如圖）。

 

走肉點心系列之二：芫荽雙菇腸粉

 

　　6.    當米紙變得有點軟的時候，拿起並平鋪在砧板上，放上步驟4 （如圖）。

 

走肉點心系列之二：芫荽雙菇腸粉

 

　　7.    將靠近自己的一端摺上（如圖），用米紙將餡料包好（如圖）。

 

走肉點心系列之二：芫荽雙菇腸粉

走肉點心系列之二：芫荽雙菇腸粉

 

　　8.    放步驟6於碟（盤子）上，放蒸鍋中，蓋上鍋蓋，以中火蒸15分鐘。

 

　　9.    吃時，可按口味來沾豉油醬汁（把1湯匙的豉油、半茶匙的糖，半茶匙的香蒜粉、1湯匙的食油和少許白胡椒粉，與5湯匙的清水調和，然後以小火加熱）。

 

筆記：

 

1.    芫荽（香菜）低熱量、有增強免疫力及預防高血壓的維生素及礦物質。

2.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3.    蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#點心#腸粉#芫荽#米紙#冬菇#食譜#營養#素食譜#芫荽雙菇腸粉#香菜#本菇#素點心
Add a comment ...Add a comment ...
【台灣vs香港】旅程的開始與終結，在機場「素」食一場吧！
更多走肉廚房文章
【台灣vs香港】旅程的開始與終結，在機場「素」食一場吧！

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處