自製走肉點心系列二：芫荽雙菇腸粉

放在芝麻醬、甜醬（海鮮醬）和辣醬裏的，是白滑可口的腸粉。跟很有爭議性的香菜，配皮蛋的，也叫做腸粉。甚至，愛包裹著牛肉、叉燒和蝦子的，亦是腸粉。唯獨那捲，愛包圍著油條的，叫作炸両。腸粉，白白長長，呈捲筒形的東西，成了日常生活中，必會接觸過的美食。

茶樓裏，腸粉是常客，從點心車，來到一張張的下單紙，腸粉從來都不會缺席。這也難怪的，當你想不到要吃甚麼的時候，走過粥粉麵店，布拉腸粉是個不錯的選擇。即便沒空到，走進便利超商裏，定必能找到街頭兩寶（咖喱魚蛋和燒賣）以外的，混醬腸粉。

小時候，每當路過那街角的大牌檔，看見老闆娘手起剪落的，「咔嚓」、「嚓嚓」，利落地將現做的腸粉剪成小段，加點芝麻，與芝麻醬、甜醬和辣醬混在一起，拿起竹籤，往袋子裏插，流汁滴醬的腸粉，肥美得讓人一塊接著一塊，這個獨特的街頭風味，教人怎麼可以忘得了。

芫荽雙菇腸粉（2人份）

時間：30分鐘

材料：

芫荽（香菜） 2束（把）／乾冬菇 5個（件）／本菇 1半包／米紙 6塊（片）

調味：

鹽 半茶匙／糖 1茶匙／豉油（醬油） 2湯匙／白胡椒粉 半茶匙／食油 2湯匙

工具：

砧板／菜刀／大沙律（拉）碗／湯匙／茶匙／碟（盤子）／蒸鍋

步驟：

1. 清洗芫荽（香菜），切去根部，再切成段（如圖）。

2. 用熱水泡浸乾冬菇。泡軟以後，把蒂（硬的部分）切走，再切成絲（如圖）。

3. 一株一株的把本菇摘出來。

4. 將步驟1-3放大沙律（拉）碗之中，加入調味料，攪拌均勻。

5. 一張一張的，將米紙稍為用水浸泡一下（如圖）。

6. 當米紙變得有點軟的時候，拿起並平鋪在砧板上，放上步驟4 （如圖）。

7. 將靠近自己的一端摺上（如圖），用米紙將餡料包好（如圖）。

8. 放步驟6於碟（盤子）上，放蒸鍋中，蓋上鍋蓋，以中火蒸15分鐘。

9. 吃時，可按口味來沾豉油醬汁（把1湯匙的豉油、半茶匙的糖，半茶匙的香蒜粉、1湯匙的食油和少許白胡椒粉，與5湯匙的清水調和，然後以小火加熱）。

筆記：

1. 芫荽（香菜）低熱量、有增強免疫力及預防高血壓的維生素及礦物質。

2. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。