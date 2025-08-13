一日一蘋果，醫生遠離我！蘋果果膠5大功效：減重、穩定血糖、維持腸道健康、改善情緒及抗癌

「一日一蘋果，醫生遠離我。」（An apple a day keeps the doctor away）這句諺語大家耳熟能詳，據說是源於一句威爾斯彭布羅克郡的諺語 “Eat an apple on going to bed, and you'll keep the doctor from earning his bread’’，意思是「睡前一蘋果，醫生賺不到麵包錢」，在1866年2月出版的Notes and Queries，是最早記載這句話的文獻。經過一百五十多年，這諺語早已傳遍世界各地。

蘋果香甜可口，脆嫩多汁，又因其熱量低、維他命含量豐富，纖維含量高，而被稱為「果中之王」。然而，蘋果的魅力遠不止於此，蘋果其中的一個主要成分──蘋果果膠近年受到不少關注，但你又是否了解其功效？

蘋果果膠是甚麼？



蘋果果膠（Apple Pectin）是一種從蘋果中提取的天然可溶性纖維，存在於蘋果的果肉和果皮之間的細胞壁，不僅能用於面膜等護膚產品上，在身體保健方面還有多種功效。

5大功效你要知！

1. 減重

衞生署2020-22年度人口健康調查顯示，在15至84 歲人口中，有32.6%的人士屬於肥胖（女性為26.4%，男性為39.4%），有22%的人士屬於超重（女性為19.7%，男性為24.6%）。蘋果果膠屬水溶性纖維，在吸收水分後會膨脹，可減慢腸胃消化和吸收食物的速度，幫助降低食慾和減少進食的份量，同時能令人延長食用後的飽肚感。

2. 穩定血糖

現時全港約有70多萬人患糖尿病，即每10人當中便有1人是糖尿病患者。據國際糖尿病聯盟估計，到了2030年，香港的糖尿病人數將激增至92萬人（即13%人口患糖尿病）。蘋果果膠在消化系統中能發揮黏附脂肪的功效，減慢碳水化合物的吸收，因而令有助穩定血糖，防止血糖水平大幅上升。

3. 維持腸道健康

蘋果果膠屬水溶性纖維，在腹瀉的時候，果膠能吸收腸道水分，令大便較易成形，改善腹瀉情况。同時亦可以促進腸道蠕動，減少便秘及改善腸道健康，因其幫助身體排毒的功效而被喻為「身體清道夫」。

4. 改善情緒、延緩記憶退化

有研究指出，蘋果果膠經腸胃消化後，會轉化成丁酸鹽（Butyrate）。丁酸鹽可以幫助細胞製造刺激腦部的因子，從而穩定情緒，減少抑鬱、擔心、燥狂等負面情緒的出現，從而穩定睡眠質素，深睡到天亮。一旦缺乏這種因子，除了影響情緒及睡眠，更會影響記憶力。特別年紀老邁的長者容易出現退化，常見的徵狀如說話講到嘴邊卻突然忘記，甚至連近期發生的事都不能記住，服食蘋果果膠能延緩記憶退化的情況發生。

5. 抗癌



人體在日常生活中，不知不覺地從水、食物、皮膚甚或空氣中吸收了重金屬等有害物質，不斷積聚體內容易致癌。根據美國癌症研究學院公佈的30種抗癌蔬果，蘋果是其中一種。由於蘋果果膠本身帶有負電荷，它能夠在腸道裡吸引帶有正電荷的重金屬物質，並排出體外，為身體清除廢物，抵抗癌症。

如何攝取蘋果果膠？

⇨ 連果皮吃蘋果

蘋果果膠存在於蘋果的果肉和果皮之間中，連果皮將整顆蘋果吃掉可以攝取足夠的蘋果果膠。

⇨ 營養補充品

若擔心蘋果果皮的果蠟有農藥殘留，亦沒有恆心做到「每日一蘋果」，坊間亦有不少蘋果果膠的營養補充品可供選擇。選購時，記得選擇品質優良的品牌，保障健康。