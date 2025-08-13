害蟲出沒 │ 日本專家警告用廁所沖死曱甴，恐愈殺愈多？3步教正確處理

【曱甴／蟑螂】曱甴出沒注意！夏日是害蟲出沒的高峰期，家中曱甴黑點不外乎廚房和廁所。有日本專家警告，打死曱甴後絕對不建議「棄屍」馬桶沖走，可能會帶來更嚴重的問題。

據日本媒體《Grape》報道，日本福岡「林外科・內科診所」理事長林裕章指出，蟑螂即使被沖入馬桶仍可能存活，甚至在下水道繁殖後「組團」重返住家，呼籲民眾改用更安全的處理方式。

曱甴屍沖馬桶2大風險

林裕章解釋，曱甴身體兩側佈滿氣孔，能自行關閉以在水中存活約40分鐘，被沖入馬桶後可能在下水道存活並繁殖。此外，曱甴屍體、糞便和脫落的殼含有強烈過敏原，可能引發氣喘或過敏性鼻炎；曱甴還可能堵塞排水管。

正確處理3步驟

1. 徹底殺滅

● 使用速效殺蟲劑或冷凍噴霧，或用力拍打確保蟑螂死亡。

● 有兒童或寵物的家庭，可改用高濃度酒精噴霧，快速蒸發且對環境影響小。

2. 密封丟棄

● 用衛生紙或紙杯拾取蟑螂屍體，放入密封袋後丟入垃圾桶，避免直接接觸。

3. 環境防治

● 清除食物殘渣、修復漏水處，填補牆壁縫隙。

● 若蟑螂頻繁出沒，可放置含殺蟲劑的毒餌，或尋求專業蟲害管理（IPM）服務。

預防蟑螂入侵貼士

● 切斷食物來源：食物密封存放，及時清理廚餘和垃圾。

● 減少潮濕環境：修復漏水管道，保持室內乾燥。

● 物理阻隔：在排水孔加裝細網，防止蟑螂從下水道進入。

林裕章強調，蟑螂繁殖力驚人，「發現一隻代表附近可能隱藏數百隻」，建議定期檢查居家環境，從根本減少蟑螂孳生。

消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。本港滅蟲專家李宇軒早前接受訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部分昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

多位專家的建議，綜合並列出對付蟑螂的方法：

專家教殺滅蟑螂 + 預防方法

殺滅蟑螂

● 雪櫃、廚櫃靠牆位置

● 微波爐、焗爐後方

● 廚房角落

● 鋅盤上面角落

● 水渠位

● 垃圾桶旁

清潔劑

用水稀釋洗潔精／肥皂（比例8：1）

倒入噴壺備用

見到蟑螂時噴曬，可令牠窒息

自製捕蟲器

把汽水樽一分為二在下半部分倒入「環保酵素150毫升+糖30克」

上半部分倒放

資料來源：綠人工作室創辦人陳佩貞

預防蟑螂

● 在乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米闊的凡士林，防止蟑螂越過

● 在排水孔安裝網眼寬2毫米的鐵絲網，阻止大蟑螂入屋

● 妥善貯存食物，將垃圾及食物殘渣放入緊蓋的垃圾桶，每天最少清倒一次

資料來源：食物環境衛生署