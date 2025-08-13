超級老人 │ 25年長期追蹤揭示85歲婆婆記憶力仍如50歲，公開3大長壽關鍵

美國一名85歲的老婆婆，早前參與一項長達25年的追蹤研究，分享關於長壽和維持記憶力的秘密。她長壽且維持健康的秘密非常簡單，基本上零成本就能夠達到。

據《NBC》報道，85歲的Sel Yackley早前參與一項關於老年人記憶力的研究，分享關於長壽和維持記憶力的秘密。該項研究由美國西北大學追蹤長達25年，一群被稱為「超級老人」（SuperAgers）的80歲以上長者，其大腦結構與生活方式有顯著特徵。這項發表在《阿茲海默症與癡呆症：阿茲海默症協會期刊》的研究發現，這些記憶力堪比50-60歲人群的長者，腦內tau蛋白纏結較少，且普遍保持活躍社交生活。

「超級老人」生活日常

85歲的Sel Yackley是研究參與者之一，她的日常行程包括：

● 每周參加合唱團排練

● 手工製作珠寶飾品

● 為無家可歸者編織衣物

● 定期參與讀書會

● 每晚仍保持7.5小時睡眠

● 每周數次健身房做運動

Yackley表示：

照顧好健康、均衡飲食和積極社交是關鍵。

大腦結構3大發現

研究團隊解剖分析近80位「超級老人」大腦後發現：

● 記憶中樞tau蛋白纏結比同齡人少35%

● 內嗅神經元（掌管記憶）體積更大

● 紡錘體神經元（與社交行為相關）數量更多

研究團隊意外發現，這些長者腦中β澱粉樣蛋白斑塊數量與一般老人無異，這讓科學界重新思考，目前以清除β類澱粉蛋白斑塊為主的治療是否最精確的治療方案。

Yackley已計劃捐獻自己的大腦和器官供科學研究，她目前正著手製作個人生活剪貼簿，並設定每日步行4,200步的目標，展現「超級老人」持續追求生命意義的特質。

4大護腦建議

針對上述不良生活習慣，美國哈佛大學研究團隊曾建議4項護腦建議，減慢腦退化的速度：

● 睡眠：確保每晚7-8小時優質睡眠

● 活動：每坐1小時起身活動5分鐘

● 減壓：每日15分鐘正念冥想

● 社交：每周至少3次面對面互動

拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

認知障礙症常見症狀

早期第1至2年

在此階段，家人和朋友通常會以為是年紀漸老而出現的正常老化過程而難以察覺

● 失去短期記憶

● 表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等

● 情緒或行為變幻無常

● 學習新事物及跟隨複雜指令感困難

● 判斷力減退

● 基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒

中期（第2至5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯

● 混淆遠期記憶和現實情況記憶

● 偶有詞不達意的情況

● 行為性格轉變，或會容易情緒不穩

● 需別人協助日常自理活動

晚期（第5年後）

幾乎完全依賴別人，不能自我照顧

● 記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記

● 身體活動及精神狀況出現衰退

● 未能有效表達及溝通

● 不能處理日常生活

● 需要長期照顧

● 生理時鐘混亂

資料來源：醫管局智友站

4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

失智傾向患者常說4句話

『甚麼？你再說一次。』

● 患者顯著特徵：短期記憶力嚴重衰退、注意力以集中

● 對於剛發生的事情或剛說過的話會過即忘

『這是哪裏？我怎麼這裏來了？』

● 對時間、空間的概念有所下降

● 對以前所熟悉的地方會突然感到陌生

● 未意識到自己迷路，亦不會看路牌

● 有些病人會伴隨智商下降，但不會求助

『我東西不見了。是誰拿走了？』

● 常找不到日常物品，甚至懷疑物品被偷

● 經常將物品放錯位置，且愈來愈不尋常

☑ 把手機放進冰箱、把襪子放在餐桌上

『你們都不用關心我。』

● 患者大腦皮質退化 ⇨ 情緒起伏極大

☑ 經常發脾氣／特別敏感

☑ 覺得孤獨、無人關心

☑ 外向變內向或反之

● 病情中期在社交上會變得退縮

☑ 忘記想說甚麼時，就索性沉默

資料來源：北大第一醫院神經內科主任醫生 孫永安

7招護腦防失智+10大高危因素

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關，如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

7招預防腦退化

控制體重

BM I= 體重（kg） ÷ 身高（cm）？

65歲以下

● 體重指數（BMI）應控制在18.5-23.9

65歲或以上則不宜太瘦

⚠ 體重有明顯減輕要小心

時常訓練大腦

● 保持學習新事物刺激大腦

☑ 學習新語言、攝影、練習瑜伽、園藝等

● 改變日常細微的慣性習慣

☑ 開車關閉導航、回家的路線、換手聽電話等

維持血壓130／80

● 降低心腦損傷風險

不碰煙酒

● 吸煙、酒精、睡眠不足 = 傷腦元兇

● 長者避免跌倒／防止頭部受傷

● 若有睡眠障礙和腦血管疾病應及早就醫

養成運動習慣

● 每周至少進行150分鐘中等強度或75分鐘高強度運動

☑ 有氧運動：太極拳、八段錦、走路、跑步等

☑手部運動：彈琴、敲鍵盤、撿豆子等可以激活大腦

保護好聽力

● 聽力下降影響空間定位能力及言語辨識能力 ⇨ 牽連大腦功能

傷害聽力行為：

✖戴耳機入睡

✖在地鐵長時間聽耳機

✖耳機音量超過60分貝

✖每天聽耳機超過60分鐘

✖用棉棒掏耳朵等

放鬆情緒+保持適量社交

☑ 鼓勵積極社交 + 放鬆心情

✖退休後注意避免乏味單調的生活

＊建議每天都要走出家門活動

資料來源：第一醫院神經內科主任醫生 孫永安

「麥得飲食法」維護腦部健康

台灣神經內科醫生謝珮甄日前在個人Facebook專頁發文，指出飲食中有些食物能夠維持記憶力，並可減少腦部受一些自由基氧化。如想預防失智，她推介「麥得飲食法」（MIND diet），這種飲食法又被稱為心智飲食法，是結合「地中海飲食法」（Mediterranean Diet）及「得舒飲食法」的飲食模式，其設計主要目的便是幫助維護腦部健康、降低罹患阿茲海默症和其他認知退化的風險。

「麥得飲食法」全寫為「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」，重點在於針對某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能，保護神經健康，其中建議平日可多吃以下10種食物：

10種護腦食物預防腦退化

● 綠葉蔬菜

● 堅果

● 漿果類

● 豆類

● 魚類

● 全穀物

● 家禽類

● 橄欖油

資料來源：台灣神經內科醫生謝珮甄