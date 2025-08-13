按摩致死 │ 20歲女星泰國按摩lock頸身亡，醫生拆解1個位置絕不能按的原因

泰國一名20歲女星Ping Chayada 去年因肩頸痠痛，在同一間按摩店先後三次接受按摩服務，不過，症狀未有改善外，更換來半身癱瘓，最終離世。TVB健康節目於8月11日首播，專程探討這按摩後死亡個案，亦找來專科醫生拆解按摩風險。

綜合泰國傳媒報道，泰國女星查雅達（Ping Chayada）於去年11月6日在Facebook發長文表示，早前因為肩膀痠痛，所以特地去了當地一間泰式按摩店按摩。豈料，過了一周，症狀未有改善之餘，反而連手臂都出現麻木、刺痛的感覺。她於是又去同一間店，光顧第二次，而且特別加強針對頸部按摩，按摩師更為Chayada做了很多「lock頸」動作。惟半個月後，她的不適感卻愈來愈嚴重，她於是再第三次去按摩，結果卻是半身癱瘓，無法正常的自理生活，最後更在12月8日離世。

泰國一名20歲女星Ping Chayada 曾於社交平台分享lock頸導致癱瘓的經歷。

Ping Chayada 於去年10月曾於泰國當地按摩，之後出現嚴重不適，12月時更不幸離世。(FB圖)

TVB健康節目《健康新聞報道》於8月11日首播，女主持吳幸美便化身「死因研究所長」身份「驗屍」，去探討有關案件，並訪問醫生有關按摩風險。

醫生： 1個位置絕不能按

神經外科專科醫生黃秉康於節目中受訪時便拆解按頸致命風險，並提醒一個部位不要亂按，他指，頸部有個稱為胸鎖乳突肌的位置，感到肩頸痠痛時，一旦按壓可幫助放鬆，不過要注意的是，由於它旁邊就是頸動脈，主要用來供血給眼睛及大腦。因此若果頸動脈因按壓受損，出現血管撕裂，輕則視力受損及腦部缺血中風，中風或會導致半身癱瘓，更嚴重可致腦細胞壞死致命。

除此之外，黃秉康又提到按摩時要小心後頸位置的兩條頸椎動脈，是用於供血給小腦及腦幹位置，受損的話可致視覺重影、說話不流利及經常暈眩。為了安全，因此他建議按摩時盡量避免被人「lock頸」。

推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

按摩3大要點：

勿集中痛點按摩

推拿按摩按壓範圍應由遠至近，先由痛點附近的肌肉適當地按鬆，然後再到痛點接壓，力度亦應該淺入深，效果較佳。

頸椎按壓不宜用力

頸椎位置涉及椎動脈，尤其是頸椎第五、六節不應太大力按壓；耳朵、耳附近及後腦位置亦不適宜用力按壓。

留意有否暈眩麻痹

按摩推拿前要留意除了肌肉疲倦外，是否有伴隨其他徵狀，例如頭暈、眼花、手腳麻痹等等，如有此等徵狀，建議勿胡亂按壓，宜找中醫師進行診斷。

資料來源：中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師

同場加映｜ 腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

半邊臉無法郁動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉