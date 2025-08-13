美白精華比拼 │ 日本雜誌評測6款獲A級、袪斑力第一，只售$50

炎炎夏日，美白保養、防止雀斑及瑕疵好重要！日本雜誌《LDK the Beauty》實測市面上10款美白精華，包括「肌美精」、「SK-II」及「CEZANNE」等人氣品牌，並從祛斑力、成分及使用感3大方向進行評測，6款產品獲得A級評價，第1位祛斑力強只需$50。

《LDK》嚴選10款美白精華 3大評比準則

《LDK》指出，美白精華無法去除既有的色斑，也不會讓膚色變得比原本更白，其主要功效在於抑制黑色素形成，預防色斑與雀斑產生。《LDK》強調，是次評測以「淡斑」效果為主要評估重點，實測市面上10款美白精華，評比標準包括以下3項：

祛斑力： 由多位評測員長期使用產品後，測量使用前後潛在斑紋的數量變化。

由多位評測員長期使用產品後，測量使用前後潛在斑紋的數量變化。 成分： 由專家分析所有成分，檢視活性美白成分。

由專家分析所有成分，檢視活性美白成分。 使用感：由女性測試者實際體驗產品，評估質地及使用感受等項目。

10款美白精華詳細推薦名單：（排名由低至高）

【第10名】C級 TWANY Brightening α Serum $586

袪斑力：2

成分：3.5

使用感：5

總分：2.90

【第9名】C級 BCL KANSOSAN Medical Moisture Brightening AQ Essence $124

袪斑力：2

成分：5

使用感：4.25

總分：3.05

【第8名】B級 SANA WRINKLE TURN Advanced Repair Dive in Charge $86

袪斑力：4

成分：5

使用感：3.5

總分：4.1

【第7名】B級 CEZANNE Brightening Clear Serum $53

袪斑力：4.5

成分：3

使用感：5

總分：4.3

【第5名】A級 ALBION Infinesse Brightening Innovation $574

袪斑力：4.5

成分：3.5

使用感：5

總分：4.4

【第5名】A級 LISSAGE W Clear Effector $439

袪斑力：4.5

成分：3.5

使用感：5

總分：4.4

【第4名】A級 SK-II 極緻光蘊煥亮精華 $919

袪斑力：4.5

成分：4

使用感：5

總分：4.5

【第2名】A級 HAKU Melano Focus IV 藥用美白精華液 $264

袪斑力：4.5

成分：4.5

使用感：5

總分：4.6

【第2名】A級 日本盛藥用日本酒亮澤抗皺精華液 $83

袪斑力：4.5

成分：4.5

使用感：5

總分：4.6

【第1名】A級 肌美精藥用美白精華液 $50

袪斑力：5

成分：4

使用感：5

總分：4.8

在是次評測中，有6款產品奪得A級，其中「肌美精藥用美白精華液」憑藉卓越表現脫穎而出，獲得「Best Buy」殊榮。《LDK》評測人員表示，這款第1位產品含有美白活性成分L-抗壞血酸2-葡萄糖苷，以及具抗炎功效的氨甲環酸活性成分。其濃潤質地與出色的使用感獲得測試人員一致好評，且擁有極佳性價比，適合長期使用。

相較之下，「TWANY Brightening α Serum」在是次評測中排名墊底。《LDK》評測人員表示，該產品標榜具保濕功效，能提亮膚色、使肌膚透亮，實際測試中雖然質地柔滑、使用感良好，但美白效果並不顯著，整體性價比不高。

熱門美白乳液/化妝水推薦名單

《LDK》曾搜集平價品牌到百貨商店品牌的各種含有活性美白成分的熱門美白乳液及化妝水，比較了它們的保濕力、淡斑護理效果及易用性，最終列出10款最推薦的最佳美白乳液/化妝水排名。

《LDK》推薦10款美白乳液化妝水

等級B

Albion奧爾濱

INFINESS Brightening Concentrate Lotion

容量：200ml

保濕力：3.5

成分：3

可用性：3.75

綜合評分：3.44

約$377



Kanebo DEW Bright Aura Lotion

容量：1710ml

保濕力：3.5

成分：3.5

可用性：3.5

綜合評分：3.5

約$204



ESS GRANCIA WHITE BRIGHTENING LOTION

容量：120ml

保濕力：3

成分：4

可用性：4

綜合評分：3.5

約$290



pdc DERMAAID Triple Active Lotion

容量：150ml

保濕力：3

成分：4

可用性：4.25

綜合評分：3.56

約$116



FANCL Toiro平衡保濕美白彈力水

容量：120ml

保濕力：3

成分：4

可用性：5

綜合評分：3.75

約$209



Transino Brightening Clear Lotion

容量：150ml

保濕力：4

成分：3.5

可用性：3.5

綜合評分：3.75

約$145

AMPULE SHOT 藥用抗皺保濕乳液

容量：300ml

保濕力：3.5

成分：3.5

可用性：4.75

綜合評分：3.81

約$87



MUJI無印良品 Wrinkle Care & Brightening Toning Water

容量：300ml

保濕力：4.5

成分：3.5

可用性：3.25

綜合評分：3.94

約$148



等級A

Kracie HADABISEI 肌美精藥用美白化妝水

容量：170ml

保濕力：5

成分：3.5

可用性：3

綜合評分：4.13

約$54



SANA極萃賦活緊緻潤澤化妝露

容量：240ml

保濕力：5

成分：4

可用性：4.25

綜合評分：4.56

約$66

資料來源：《LDK the Beauty》

《LDK》9款美白面膜



OTHELLO

Whitening Face Mask

測試結果

保濕力：A+

成分：A

使用感：B

總評：A

30分鐘後皮膚水分增加：31.9

THE RETINOTIME WHITE

Premium Whitening Mask

測試結果

保濕力：A

成分：A+

使用感：A

總評：A

30分鐘後皮膚水分增加：28.1

Belle Q's

Milk Tea Tone Up Pack

測試結果

保濕力：A

成分：A+

使用感：B

總評：A

30分鐘後皮膚水分增加：27.9

IGNIS

Whitening Lotion Mask

測試結果

保濕力：A

成分：C

使用感：A

總評：B

30分鐘後皮膚水分增加：26.2

CLEAR TURN

維他命C美白剔透面膜

測試結果

保濕力：A

成分：B

使用感：B

總評：B

30分鐘後皮膚水分增加：25.4

LuLuLun

藥用LuLuLun美白袪痘面膜

測試結果

保濕力：B

成分：A

使用感：A

總評：B

30分鐘後皮膚水分增加：20.4

肌美精

超滲透3D面膜(深習抗皺美白)

測試結果

保濕力：B

成分：B

使用感：A

總評：B

30分鐘後皮膚水分增加：21.9

Saborino

Medical Brightening Mask

測試結果

保濕力：C

成分：A+

使用感：C

總評：B

30分鐘後皮膚水分增加：15.0

肌美精

成人痘對策 藥用集中保濕&美白面膜

測試結果

保濕力：C

成分：A

使用感：B

總評：C

30分鐘後皮膚水分增加：13.8

資料來源：《LDK the Beauty》

14款皮膚科醫生推薦防曬名單

敏感肌適用

MINON 遨感肌溫和物理防曬乳液 SPF50+ PA++++

容量：80ml

大約售價：95

Curel 珂潤浸透保濕防曬乳 SPF50+ PA+++

容量：60ml

大約售價：95

日常使用

NOV娜芙UV Milke EX 防曬水凝乳SPF32 PA+++

容量：35g

大約售價：119

ANESSA 純物理補濕UV乳霜 SPF35 PA+++

容量：35g

大約售價：136

適合膚色暗沉或黃褐斑肌膚

LA ROCHE POSAY 每日高效提亮防曬霜(粉色)SPF50+ PA++++

容量：30ml

大約售價：214

FUJIFILM ASTALIFT 艾詩緹隔離乳 SPF50+ PA++++

容量：30g

大約售價：232

1500日圓以下抗老

Biore 碧柔 長效輕透防曬乳液 SPF50+ PA++++

容量：40ml

大約售價：49

日本樂敦Rohto SKIN QAUA 純物理透明感素肌提亮防曬乳(敏感肌適用)

Nrtural Veil UV Essence SPF50+ PA++++

容量：50g

大約售價：65

3000日圓以下抗老

ALLIE 持采UV 高效防曬水凝乳EX SPF50+ PA++++

容量：90g

大約售價：125

SEKKISEI SKINCARE UV DEFENSE ESSENCE GEL 雪肌精亮白水感防曬精華霜SPF50+ PA++++

容量：90g

大約售價：125

方便補塗

Elixir

膠原亮白淨斑妝前防曬霜SPF50+ PA++++

容量：35ml

大約售價：202

Shiseido MAQuillAGE 星魅平衡持妝控妝前乳NEO 沁涼版SPF50+ PA++++

容量：25ml

大約售價：161

運動/流汗適用

ANESSA 金鑽極防水美肌UV 高效防曬露乳液SPF50+ PA++++

容量：60ml

大約售價：165

Biore 碧柔Athlizm 極防水防曬乳霜SPF50+ PA++++

容量：70g

大約售價：119

資料來源：池袋駅前のだ皮膚科 院長 Shinji Noda MD



資料來源：《LDK the Beauty》