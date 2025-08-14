情緒健康丨36歲美妝網紅「荔枝兒」逝世，丈夫確認噩耗，生前患重度憂鬱

台灣知名美妝網紅荔枝兒（Liz 本名林若宇）驚爆驟逝，終年36歲，震驚大批粉絲。其丈夫其後透過妻子的IG想粉絲證實噩耗，「相信她在彩虹那端無憂無慮」，但未透露死因，荔枝兒6月時上載一條美妝影片曝光，如今已成最後身影。

荔枝兒最後一則IG帖文停留在6月3日，她推出一條眼鏡妝容的影片，親自為大家示範，短短2分半影片，清晰講解過程，最後也提醒幾個重點。當時沒想到這竟成為她生前最後一條影片。

荔枝兒6月推出眼鏡妝容影片，已成最後影片。

「無名小站」起家紅到去Facebook 粉絲近30萬

荔枝兒自20歲起活躍於「無名小站」，其後轉戰Facebook、Instagram及YouTube，以美妝教學及生活分享吸引大批粉絲，現時fb已有近30萬粉絲，而「荔枝兒」生前曾在fb透露罹患重度憂鬱，還兩度輕生未遂，幸有家人朋友支持陪伴已走出陰霾。

荔枝兒過去兩個月都沒發文更新，其丈夫本月10日晚發文證實噩耗，深情形容Liz「一直是一位永遠帶著笑容、充滿陽光和愛的女孩」，對新鮮事物充滿好奇，對小動物有著無限溫柔與關懷，也擁有獨特且迷人的品味，總能用她的眼光與創意，為世界增添美好與靈感。他特別提到，Liz在社群平台上從不將自己當作「KOL」，而是真心把每位粉絲視為朋友，認真回應每則訊息，只因為她真心在乎並感謝所有支持者。

荔枝兒驟逝終年36歲。

荔枝兒丈夫公佈噩耗。

荔枝兒fb近30萬粉絲。

荔枝兒曾患抑鬱，靠家人朋友支持走出陰霾。

Liz的丈夫強調，她的IG帳號不會關閉，希望成為粉絲們永遠懷念她的地方。他感性地說：

相信Liz會在彩虹那端過著無憂無慮且快樂的生活，而我們永遠都會懷念她。

不少粉絲看得紅了眼眶，充滿了祝福與思念，紛紛留言送上悼念和祝福，期盼荔枝兒在另一世界無憂快樂。

荔枝兒閨蜜PO最後合照淚崩

Liz在圈內人緣佳，和Nancy、漢娜妞、Chaio等幾位知名部落客是15年閨密，其他3人也悲痛發文悼念摯友，上傳過去一同玩樂合照：

很幸運在你這段短暫卻燦爛的生命中，我們一起擁有那麼多值得微笑的回憶，也陪伴彼此經歷了人生的高低起伏。那天去見你最後一面，眼淚真的止不住地流，看著你緊閉的眼睛，我只希望現在的你，在下一段的旅程，能夠繼續發自內心的燦爛微笑。

Liz閨密悲痛悼念

