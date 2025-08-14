歡迎回來

情緒健康丨36歲美妝網紅「荔枝兒」逝世，丈夫確認噩耗，生前患重度憂鬱

健康解「迷」

　　台灣知名美妝網紅荔枝兒（Liz 本名林若宇）驚爆驟逝，終年36歲，震驚大批粉絲。其丈夫其後透過妻子的IG想粉絲證實噩耗，「相信她在彩虹那端無憂無慮」，但未透露死因，荔枝兒6月時上載一條美妝影片曝光，如今已成最後身影。

 

　　荔枝兒最後一則IG帖文停留在6月3日，她推出一條眼鏡妝容的影片，親自為大家示範，短短2分半影片，清晰講解過程，最後也提醒幾個重點。當時沒想到這竟成為她生前最後一條影片。

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒6月推出眼鏡妝容影片，已成最後影片。

 

「無名小站」起家紅到去Facebook 粉絲近30萬

 

　　荔枝兒自20歲起活躍於「無名小站」，其後轉戰Facebook、Instagram及YouTube，以美妝教學及生活分享吸引大批粉絲，現時fb已有近30萬粉絲，而「荔枝兒」生前曾在fb透露罹患重度憂鬱，還兩度輕生未遂，幸有家人朋友支持陪伴已走出陰霾。

 

　　荔枝兒過去兩個月都沒發文更新，其丈夫本月10日晚發文證實噩耗，深情形容Liz「一直是一位永遠帶著笑容、充滿陽光和愛的女孩」，對新鮮事物充滿好奇，對小動物有著無限溫柔與關懷，也擁有獨特且迷人的品味，總能用她的眼光與創意，為世界增添美好與靈感。他特別提到，Liz在社群平台上從不將自己當作「KOL」，而是真心把每位粉絲視為朋友，認真回應每則訊息，只因為她真心在乎並感謝所有支持者。

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒驟逝終年36歲。

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒驟逝終年36歲。

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒丈夫公佈噩耗。

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒fb近30萬粉絲。

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒fb近30萬粉絲。

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒從「無名小站」起家，紅到去Facebook IG

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒曾患抑鬱，靠家人朋友支持走出陰霾。

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒曾患抑鬱，靠家人朋友支持走出陰霾。

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒從「無名小站」起家，紅到去Facebook IG

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

 

　　Liz的丈夫強調，她的IG帳號不會關閉，希望成為粉絲們永遠懷念她的地方。他感性地說：

 

　　相信Liz會在彩虹那端過著無憂無慮且快樂的生活，而我們永遠都會懷念她。

 

　　不少粉絲看得紅了眼眶，充滿了祝福與思念，紛紛留言送上悼念和祝福，期盼荔枝兒在另一世界無憂快樂。

 

荔枝兒閨蜜PO最後合照淚崩

 

　　Liz在圈內人緣佳，和Nancy、漢娜妞、Chaio等幾位知名部落客是15年閨密，其他3人也悲痛發文悼念摯友，上傳過去一同玩樂合照：

 

　　很幸運在你這段短暫卻燦爛的生命中，我們一起擁有那麼多值得微笑的回憶，也陪伴彼此經歷了人生的高低起伏。那天去見你最後一面，眼淚真的止不住地流，看著你緊閉的眼睛，我只希望現在的你，在下一段的旅程，能夠繼續發自內心的燦爛微笑。

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

Liz閨密悲痛悼念

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

Liz閨密悲痛悼念

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

Liz閨密悲痛悼念

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒丈夫公佈噩耗。

 

荔枝兒離世丨36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驚爆驟逝　生前最後身影曝光　丈夫悲痛證實噩耗

荔枝兒丈夫公佈噩耗。

 

Tags:#憂鬱症#健康問題#網絡熱話#網紅#情緒#精神心理
腸癌 │ 51歲單親好爸爸抗癌2年生活拮据，分享千萬彩票無私計劃感動網民
腸癌 │ 51歲單親好爸爸抗癌2年生活拮据，分享千萬彩票無私計劃感動網民

