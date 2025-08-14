通便飲食 │ 長期便秘患慢性腎病風險增逾五成，醫生推介早上喝1種飲品快速通便
長期便秘不僅是腸道問題，更可能直接傷害腎功能。台灣有一名65歲婦人本身患糖尿病，因為便秘導致急性腎損傷。過往有國際研究和醫生指出，長期便秘會增加患上慢性腎病的風險逾五成。
研究：便秘可增加患慢性腎病風險
台灣腎臟科洪永祥醫生在其Facebook專頁發文分享病例，一名65歲婦人有20年糖尿病病史，因嚴重便秘超過一星期求醫，當時可見大便壓迫右側輸尿管導致肚子變大、下肢水腫，腎絲球過濾率（eGFR）從55分驟降至20分。所幸經住院灌腸後，腎功能慢慢恢復。
根據美國退伍軍人健康資料庫追蹤350萬人長達9年的研究發現，慢性便秘患者罹患慢性腎病（CKD）風險較一般人高出13%至51%，嚴重者甚至可能引發急性腎損傷。
洪永祥提醒，便秘問題不容忽視，因便秘會導致腸道好菌減少、壞菌增多，影響腎臟健康。此外，長期依賴瀉藥排便的便秘人士，要小心身體脫水，腸神經退化與電解質水分異常，長期會影響腎臟健康。他亦提醒，排便困難時很多人都會同犯這個通病：用力試圖排便。這種方法對已有高血壓、腎病、糖尿病病史者，會瞬間提高腹壓與血壓，引發腎絲球毛細血管破裂等，對腎臟造成負擔和傷害。
5招改善便秘
● 補足水分：便秘最重要的成因是糞便缺水或缺油而排不出來，故此補充水分很重要，建議每日攝取體重3-4%的水分即可緩解便秘問題
● 早上一杯「天然瀉藥」：冰水＋橄欖油＋黑咖啡，可刺激腸蠕動，臨床觀察效果顯著
● 多攝取膳食纖維：均衡攝取纖維，如水溶性（燕麥、奇亞籽）與非水溶性（糙米、芹菜），促進腸壁蠕動與增加糞便體積
● 補充益生菌：如雙歧桿菌、乳酸桿菌；天然食物亦含益生菌：乳酪、泡菜、味噌等發酵食品
● 運動＋按摩肚子：每日30分鐘有氧運動，臥床者可用熱敷後順時鐘按摩腹部，每天2-3次，每次5分鐘
洪永祥提醒，40歲以上或有家族病史者，應定期接受大腸鏡檢查排除腫瘤可能性。若便秘症狀持續超過3個月，或伴隨體重減輕、血便等症狀，務必盡速就醫。
10大通便食材
台灣營養師高敏敏曾在Instagram專頁發文，分享10種有效解決便秘問題的食材，並介紹各營養素具備的功效：
10大通便食材 - 有效排宿便 維持腸道順暢
1. 燕麥
● 富含水溶性膳食纖維
● 可軟化糞便、促進排便
2.番薯
● 富含膳食纖維
● 可幫助清除宿便
3. 無糖乳酪
● 豐富益生菌
可幫助調節腸道菌叢，促進腸胃蠕動。
4. 菇類
● 富含水溶性膳食纖維
● 可軟化糞便，使腸道菌叢健康。
5. 番薯葉
● 豐富膳食纖維
● 可軟化糞便，幫助糞便排出。
6. 枝豆
● 豐富膳食纖維
● 可刺激腸胃蠕動
7. 海藻
● 高黏度多醣體
● 可以幫助排便順暢
8. 火龍果
● 富含果膠
● 促進腸胃蠕動，幫助排便。
9. 奇異果
● 水溶性膳食纖維，幫助軟化糞便；
● 有機酸，幫助腸道健康。
10. 香蕉
● 不可溶性纖維
● 可幫助軟化糞便
資料來源：營養師 高敏敏
便秘成因
本港腸胃及肝臟科專科醫生張世華曾受訪拆解便秘成因，他指出，大部分情況是不明原因的「原發性便秘」，多數因自身腸道蠕動變慢導致；而醫學上推敲造成腸道蠕動變慢的原因，可能是腸道微生物失調，或腸道神經影響，甚至與腦部控制腸道的非自主神經系統有關。其次還有4個方面導致：
● 年紀大；
● 藥物或疾病，例如腸道疾病、腦神經疾病、甲狀腺疾病、糖尿病；
● 攝取水分及纖維不足；
● 心情焦慮。
便秘高危群組
1. 65歲以上年紀較大人士
2. 女性偏多
3. 腦神經科病人
4. 過分依賴煙酒物質的人
資料來源：腸胃及肝臟科專科醫生 張世華
紓緩便秘方法
若出現便秘、排便困難，張醫生提醒不要將排便時間拖得太長：
坐在座廁上時間太久，長時間的壓力會增加肛門病變，例如痔瘡、肛裂等。建議適量時間内專心排便，不要做分心的事，尤其是玩手機。
在飲食方面改善便秘，張醫生建議成年人每日應攝取最少20g至30g纖維、飲適量水分、多吃蔬果，對紓緩便秘問題都相當有幫助。例如市面上常見高纖維的蔬菜，包括西蘭花、椰菜花、菠菜、莧菜、秋葵等，都比較推薦。水果如麒麟果、奇異果、火龍果，也是不錯的選擇。
5個保護腸道好習慣
張醫生還鼓勵養成以下保護腸道的生活習慣，避免便秘：
5個保護腸道好習慣
1. 有良好的定時排便習慣
例如上班前或下班後，在一個舒適時間進行排便，讓腸道有適應感覺後，減低出現便秘問題。
2. 適量運動，改善腸道蠕動
3. 減少對煙酒、藥物的依賴。
4. 避免暴飲暴食、宵夜、臨睡前吃太飽。
5. 盡量少吃煎炸油膩食物、人工腌製例如罐頭、鹹魚等高鹽、高鈉、高添加劑食物。
資料來源：腸胃及肝臟科專科醫生張世華
Comment
暫無回應