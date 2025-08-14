67歲查小欣心絞痛突襲送ICU，健康現況令人憂心！醫生揭示8個部位劇痛或心肌梗塞先兆

資深傳媒人、現年67歲的查小欣早前才於自己的網台與患癌的羅家英進行訪問，事隔數日她本人的健康竟同樣亮紅燈。她日前突然在社交平台自爆由於突發性心絞痛，目前正留醫ICU（深切治療部），更上載了「插喉相」，情況似乎極不樂觀。

查小欣在社交平台自爆身體狀況，她以「進了ICU 的我，向家英哥學豁達」為題，寫下因發病，錯過了陳奕迅澳門的演唱會，並詳細記錄「飛車入院」過程：

陳奕迅澳門收官演唱會，福利場嗨唱到凌晨，歌迷想必盡興。我這揣着VIP票的觀眾，卻與盛事無缘，皆因當天清晨5點，心口突襲絞痛，血壓低得驚人。心知不妙，當即飛車入院。心電圖結果一出，醫生當機立斷：情况緊急，立刻進ICU！

查小欣之後被醫院內的心臟科教授和主管親臨問診，她指當時自己思路仍然十分正常，能「清晰應答」，但她這個「怕針又怕血」之人仍然不免憂心害怕：

獨處ICU病房，才真切體會當年父母在此的煎熬。那種將掌控權全然交付數據與醫生的無力感...

67歲的查小欣是資深傳媒人。(IG圖)

為了分散注意，避免在醫院胡思亂想，查小欣指自己於是決定在病房內埋頭工作：

為免思緒沉淪，索性將病房變書房：寫筆記、約訪問，時間倏忽而過。想起不久前專訪抗癌數十年的羅家英，他剛下飛機便神采奕奕赴約，兩小時後又馬不停蹄投入下一程，助手說他行程滿滿，全無病者心態。這份視無常為尋常的豁達，令人動容。回想家英哥笑談生死的背後，是通透的智慧：計劃總趕不上變化，但活着的每一刻，積極便是最好的回應。

慶幸經過醫院人員悉心照料後，查小欣指自己康復神速：

好在教授用藥如神，指標迅速回穩，加上醫護精心照拂，康復神速，如無意外明天即可出院。此番經歷後，再次提醒自己，身體健康四字真該列為人生頭條要務。

心絞痛｜8大位置劇痛 恐心肌梗塞先兆

天津三甲醫院心血管內科副主任王星醫生曾在「小紅書」發佈影片分享病例，指出8大上身疼痛同位置，與心臟病存在著關係。醫生續指，如果痛楚是在活動、運動、勞動或勞累後出現，並有胸悶、胸痛、牙痛、頭痛、肩臂痛、肚痛或是呼吸不順等不適症狀，且持續幾分鐘後才緩解，就不要掉以輕心。皆因這些不適都是心肌缺血的徵兆。若沒有妥善處理，有可能會導致心肌梗塞。

心絞痛｜心肌梗塞7大症狀

胸痛

氣喘

冒汗

急行或運動後感到胸悶

心悸

心絞痛

左手肩痛

資料來源：心臟科專科醫生梁永雄